Volontariato a Milano L’associazione oncologica milanese-amo la vita onlus sarà presente anche all’ospedale San Paolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da oltre quarant’anni è attiva all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano dove si impegna quotidianamente a sostenere i malati di tumore e i loro familiari prima, durante e dopo la cura. Oggi, l’Associazione Oncologica AMO la Vita Onlus è lieta di annunciare l’apertura di un nuovo spazio presso il Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo in via Antonio di Rudinì 8: un grande traguardo, che consentirà ad AMO di ampliare il proprio raggio di azione, arrivando a coprire in modo capillare circa il 50% del territorio milanese, compresi i comuni limitrofi dell'area metropolitana della città “Inizialmente saremo presenti due volte alla settimana nelle sale d’aspetto del Day Hospital per promuovere i nostri progetti e salvaguardare come sempre la qualità di vita dei pazienti nel segno del rispetto della persona -spiega il Presidente dell’Associazione Giuseppe Villarusso- tuttavia il nostro desiderio più grande è quello di riuscire ad aprire anche al San Paolo una vera e propria sede che ci consentirà di essere vicini ai malati e offrire gratuitamente tutti i nostri principali servizi: come trasporto gratuito casa-ospedale, supporto psicologico, donazione di parrucche, fisioterapisti, Oss (operatori socio sanitari) e badanti a domicilio. Ancora una volta facciamo appello al buon cuore dei milanesi affinché, con un piccolo contributo, ci aiutino a raggiungere al più presto questo importante obiettivo.” Il territorio a cui si rivolge AMO la Vita Onlus comprende un bacino di 270mila cittadini della Zona 7 di Milano e hinterland (consorzio dei paesi limitrofi Corsico, Trezzano e Cesano Boscone), con un'alta percentuale di famiglie e di anziani poveri e molto poveri. A questa vasta comunità si è aggiunta ora quella delle aree periferiche delle zone 6 dove i bisogni sociali di assistenza, specialmente nella malattia, sono molto consistenti. Lo staff di AMO la Vita Onlus è composto da personale medico infermieristico, operatori della cura e dell’assistenza, volontari adeguatamente formati; questa scelta è stata dettata dal Dott. Mauro Moroni, già Direttore della divisione Oncologica della ASST Santi Poalo Carlo, nonché vicepresidente della Associazione. Tutte le donazioni a favore sono fiscalmente deducibili o detraibili, purché effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati a AMO la Vita Onlus; carte di credito anche prepagate e tramite bonifico a Banca Intesa IT39H 03069094181 00000000328. www.amolavitaonlus.it Per informazioni scrivere a info@amaolavitaonluis.it –telefonare a 024022218