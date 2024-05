Volontariato raccontato: la human library di Bir

Sabato 11 maggio a partire dalle ore 17 vi aspettiamo presso la nostra sede di Via Luigi Mengoni 3, a Milano per la seconda edizione della Human Library di Bir: venite per incontrare volontarie e volontari di Bir che si presteranno come "libri umani" e racconteranno le loro storie di volontariato, solidarietà, impegno civico e partecipazione.



Il sistema “di prestito” è molto semplice: chi entrerà nella sala di lettura di Bir potrà scegliere quale libro leggere. Ogni libro, presentato proprio da chi quel libro lo ha “scritto” (e vissuto) in prima persona, aprirà le sue pagine raccontando aneddoti, vicende ed episodi legati al mondo del volontariato e a BIR. Per le persone più curiose, sarà possibile fare domande e chiacchierare con i libri umani, in uno scambio fatto di parole e incontri, per conoscersi e capire un po’ meglio cosa si fa in un’associazione di volontariato.



Lo spazio del giardino del CN l’Hub sarà a disposizione per chi vorrà fermarsi per un pic-nic o un aperitivo all’aperto: un modo per conoscersi e far scoprire uno spazio nuovo a chi nel quartiere ci è arrivato da poco o a chi semplicemente non ci è mai stato.

In caso di maltempo, l’evento si terrà negli spazi al coperto del CN l’Hub.



L’evento “Volontariato Raccontato” di Boi si iscrive all’interno del ricchissimo programma della Milano Civil Week Vivere, che ritorna dal 9 al 12 maggio 2024 per la sua quarta edizione, con un focus sulla costituzione, celebrando l’attivismo civico e la responsabilità delle cittadine e dei cittadini attraverso un programma di eventi diffuso su tutta l’area della città metropolitana di Milano.