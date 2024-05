Wait, il musical

Dieci ragazze e ragazzi aspettano a teatro un certo Davide che, come un Godot post-moderno, non arriva mai. Mentre aspettano, cantano, rappano, litigano, fanno amicizia e mettono in scena le loro fragilità. WAIT è un musical creato da ragazzi in affidamento, ragazzi provenienti dai servizi sociali e universitari della Bicocca, il tutto musicato dal CPM Music Institute di Franco Mussida. Un evento unico che unisce un percorso di riscatto ai conflitti generazionali.