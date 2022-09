Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, si terrà domenica 9 ottobre la seconda Walk for Life, camminata solidale non competitiva organizzata da C6 Siloku Onlus con il patrocinio del Comune di Senago.

Si tratta di un importante appuntamento di sensibilizzazione sulla malattia oncologica ed un evento di raccolta fondi per i pazienti oncologici seguiti da C6 Siloku, ente non profit a fianco dei malati e dei loro familiari.

Walk for Life è anche una festa, l’incontro tra persone che vogliono condividere gioia, fiducia e resilienza.



In piazza sarà presente il camper della prevenzione di Salute Donna che effettuerà, previa prenotazione, visite senologiche gratuite, perché ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno.