Il festival del cammino in arrivo a Milano

Sabato 14 e domenica 15 maggio al Parco Nord arriva Camminare. Il Festival del Social Walking, un evento di due giorni giunto alla sesta edizione e organizzato da ViaggieMiraggi.

Il festival

Si tratta del primo festival dedicato ai cammini della città di Milano. L’obiettivo del festival è contribuire a creare la cultura del cammino e del viaggio a piedi come strumento di scoperta, di approfondimento del territorio e di riflessione su alcune tematiche ambientali.Un’occasione per parlare di turismo responsabile in Italia e all’estero e conoscere le esperienze di chi ha fatto del viaggio a piedi uno stile di vita.

Il festival è ogni anno dedicato a un tema. Quest’anno il tema scelto dal comitato artistico del festival è quello del cambiamento, inteso dal punto di vista sociale, personale e ambientale. Attraverso il cambiamento delle nostre azioni possiamo infatti diminuire l’impatto negativo sul territorio che si attraversa in viaggio, e anzi produrre un impatto positivo sul tessuto socio-culturale sostenendo e facendo conoscere piccole realtà che si incontrano. Camminare vuol dire entrare in relazione lenta con il territorio, con le persone che lo abitano, con i compagni di viaggio e con se stessi, creando opportunità per lo sviluppo del territorio stesso.

Il viaggio

Il viaggio a piedi può essere infatti uno strumento per conoscere con lentezza e in prima persona luoghi ed esperienze, dandosi il tempo per apprezzarli e per riflettere durante il cammino. Il cammino stesso è infatti “generatore di pensiero”: camminare è un atto di assoluta libertà che oltrepassa quel che i piedi ci consentono di fare. Un gesto automatico, tipicamente umano e che oggi assume un valore quasi trasgressivo, aperto alle molteplici intenzioni del viandante poiché camminare significa aprirsi al mondo.

Programma

Per scoprire il programma visitare il sito dedicato.