Walking treasures vi. Tesori da passeggio

ESH Gallery è lieta di presentare Walking Treasures. Tesori da passeggio, la mostra dedicata al gioiello contemporaneo che per il sesto anno consecutivo illuminerà la città di Milano con la propria selezione di artisti internazionali.



Anche per questa edizione la galleria esplorerà l’affascinante universo del gioiello d’artista valorizzando le tecniche e i materiali impiegati per ciascuna creazione. Gioielli in metallo, vetro, ceramica, con pietre ed elementi naturali, che consentiranno una nuova interpretazione del concetto di ornamento esplorando il confine tra arte e design.



Attraverso il progressivo allontanamento dalla tradizione, spesso vincolata nel settore del gioiello alla pura ricerca di preziosità, lo spettatore troverà esposte opere d’arte uniche da indossare: piccole sculture realizzate a mano, pezzi unici dal design innovativo che racchiudono nella loro forma il linguaggio originale dell’artista.

In questo scenario, fatto di sfumature lontane dalle convenzionali tonalità dell’oro e dell’argento, prendono vita le creazioni di Walking Treasures: tesori da esporre sulla propria pelle, elementi simbolici che rispecchiano una ricerca estetica prima di tutto su sé stessi.



Dall’unione di vetro e metallo prende vita la collezione di SURI&ROS, frutto della collaborazione tra Agustina Ros e Giulia Vecchiato, esposta per la prima volta dopo una prima presentazione online in occasione della New York Jewelry Week 2020.

Ogni gioiello nasce da lastre di metallo rifinite a mano sulle quali viene applicato il vetro soffiato attraverso un gioco equilibrato di contrasti tra volumi. Caratteristica unica della collezione è la multifunzionalità: le spille diventano pendenti, gli orecchini diventano spille e così via, con il risultato di avere più gioielli in uno.



Annarita Bianco (Mer?st?ma Lab) mira a mescolare artigianato tradizionale e progresso tecnologico, collimando la biologia con il digital.

Le sue creazioni scintillanti ed eleganti sono il frutto di una profonda riflessione sull’Antropocene, l’era geologica attuale in cui l’attività umana ha determinato la totale alterazione del mondo naturale. Ne derivano gioielli realizzati a partire da scarti di cavi usb, lavorati con resine incastonate su lastre di argento e incise a laser a simulare l’aspetto di fossili moderni.



Mondo naturale e design innovativo prendono ancora forma nelle creazioni di Annachiara Zani, giovane neolaureata allo Ied di Milano e recentemente nominata per Klimt02 New Talent Award.

Nella collezione NOW.HERE.VOID la luce diventa un mezzo necessario per svelare che oltre la realtà tangibile c'è altro che aspetta di essere rivelato. L'alabastro, un materiale semitrasparente, diventa lo strumento adatto per mostrare ciò che esiste e che non possiamo vedere. Posti in controluce i suoi gioielli rivelano, dietro la loro forma ellittica, una scritta che recita "VISIBILE".



Lo stesso interesse per il vuoto si ritrova nei gioielli della nota artista tedesca Karin Seufert. I suoi pendenti, costruiti da piccoli punti di PVC, sono inaspettatamente leggeri, forme vuote che hanno l'illusione del peso e richiamano forme architettoniche. Le spille in porcellana, invece, seguono una continua ricerca di vestibilità ottenuta mediante l’uso di materiali non comuni nel campo della gioielleria.



In mostra inoltre ancora una volta i gioielli in oro e argento di Laura Forte, creazioni caratterizzate da linee e forme essenziali che accostate allo stile minimalista di Yoko Takirai entrano perfettamente in sintonia con la ricerca di ESH.





Artiste presentate: Sara Barbanti, Paula Castro, Laura Forte, Saimi Joutsi, Kaori Juzu, Annarita Bianco (Mer?st?ma Lab), Valentina Romen, Agustina Ros, Karin Seufert, Yoko Takirai, Giulia Vecchiato (SURI Jewelry), Laura Volpi, Angie Wu, Annachiara Zani, Alice Zanin.