Wallapop porta a Milano un’installazione d’impatto

Giovedì 9 novembre, nel cuore di Milano, in Corso Venezia 2, verrà inaugurata “#WallapopImpact”, un’installazione interattiva firmata Wallapop - piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile.



Quando si va a fare shopping, si possono ammirare numerose vetrine con prodotti nuovi di zecca che seguono le ultime tendenze e novità. In particolare, in questo periodo di acquisti dettati dal Black Friday e dalle compere pre-natalizie, è facile incorrere in spese più alte del proprio budget: perché allora non fare una scelta più sostenibile, non solo per il proprio portafogli ma anche per l’ambiente e concentrare i propri acquisti nel mercato second-hand? Con la sua installazione, Wallapop vuole sensibilizzare su come le scelte di acquisto di ogni singolo individuo possano avere un impatto sulla salute del nostro Pianeta.



Per farlo ha scelto una location non casuale: l’installazione, infatti, sarà posizionata al centro delle vie dello shopping milanesi, dove i grandi marchi la fanno da padrone.

Wallapop riempirà interamente due vetrine di plastica per lanciare un messaggio preciso: scegliere di acquistare oggetti second hand, invece che nuovi, fa risparmiare al Pianeta tonnellate di plastica.



Un’installazione con la quale i passanti potranno interagire attivamente. Infatti, in occasione del giorno di inaugurazione, attraverso un rapido quiz sulle abitudini di acquisto degli italiani, in modo particolare durante questi mesi di Black Friday e campagne pre-natalizie, le vetrine si illumineranno di diversi colori a seconda della sensibilità ecologica della risposta.



Le vetrine saranno realizzate con plastica reperita su Wallapop e che sarà poi riutilizzata per garantirne l’estensione del ciclo di vita. Questo è da sempre uno degli obiettivi della piattaforma, che grazie alle sue molteplici categorie permette di vendere o acquistare prodotti di ogni tipo, con un occhio di riguardo all’economia circolare e alla sostenibilità. Solo nell’ultimo anno sono state risparmiate al Pianeta 22.031 tonnellate di plastica, grazie a coloro che - utilizzando Wallapop - hanno dato una seconda vita ai loro oggetti e hanno preferito l’acquisto di prodotti second-hand rispetto al nuovo.