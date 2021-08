Corsa, yoga e meditazione nel nuovo evento di Wanderlust a Milano

Wanderlust, la più grande community di Mindful Movement, torna in Italia con Wanderlust 108, l’Unico Triathlon consapevole al Mondo. A Milano l'evento si terrà il 18 e 19 settembre nel meraviglioso contesto di City Life, e seguirà il format già inaugurato lo scorso anno, che prevede il classico evento live trasmesso interamente anche in streaming.

L'appuntamento prevede due giornate dedicate alla consapevolezza, con sessioni di corsa, yoga e meditazione, e contemporaneamente la diretta streaming prevista per la giornata di domenica e tante digital activities. Wanderlust 108 è la celebrazione del mindful movement, l’evento giusto per stare assieme e praticare condividendo i valori di una vita sana e consapevole, il #bestdayever.

L’esperienza che Wanderlust offre è un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. Si parte con 5 km di corsa / camminata (oppure un intenso Warm Up) insieme agli adidas runner, 60 minuti di yoga flow accompagnati dal dj Marco Boffo e 20 minuti di meditazione guidata per liberare la mente.

Le attività delle due giornate

Durante le due giornate i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare, mercatini artigianali. Un lungo momento per prendersi cura di sé, anche stando comodamente a casa propria o, perché no, in riva al mare.

Il periodo che ci stiamo lasciando alle spalle ci ha fatto capire che possiamo restare uniti anche se distanti ed è per questo che Wanderlust 108 riconferma il format dello scorso anno, un evento anche digitale per coinvolgere gli appassionati più lontani geograficamente.

Durante le giornate come sempre troveremo yoga, meditazione, workshop e attività di benessere esperienziale, grazie alle attività “The Uncommons”: acrovibes, animal flow, gyrokinesis, meditazione con gli oli essenziali, holistic dance, fit up, athletic training, bagno di gong, sound healing, let it yoga flow, cerchio al femminile.

Ci saranno inoltre diversi e interessanti speeches i cui temi saranno principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo. Tante le attività disponibili anche per gli utenti da casa in versione digitale, tra sessioni consapevoli, interviste ai Wanderlust talents, pillole di benessere e tanti contenuti video esclusivi.

I volti noti presenti all'evento

Queste le talent che ci accompagneranno durante l’evento:

Margot Sikabonyi - Attrice, health coach e insegnante di yoga, volto noto della serie tv targata Rai “Un medico in famiglia”. Nel 2007 ha ottenuto l’attestato di insegnante di yoga a Hong Kong e nel 2018 ha ottenuto quello di Counseler con la Istitute of Integrative Nutrition di New York.

Johanna Maggy - Holistic health coach, insegnante di pilates e scrittrice. Nata e cresciuta in Islanda, Johanna ha vissuto in Sud Africa per un anno, successivamente, all’età di 21 anni, ha lavorato per 8 anni a New York, studiando e praticando il Romana’s Pilates e laureandosi come Holistic Health Coach all’IIN (Institute for Integrative Nutrition).

Ela Mare - Fondatrice di Yogamare Retreats e di Ela Mare Academy - Il cerchio della Dea, negli ultimi dieci anni Ela ha guidato insegnanti, studenti, ricercatori di tutto il mondo nell’esplorazione e risveglio dei sensi per affrontare la vita con serenità e consapevolezza. Il suo metodo combina armonicamente molteplici pratiche yogiche per raggiungere il vero benessere interiore, offrendo un percorso profondo verso l’assoluta completezza e l’integrità.

Lucrezia Montrone - Inizia la sua formazione nel 2012 presso l’Ashram Sivananda a Paradise Island alle Bahamas dove ottiene la certificazione riconosciuta Yoga Alliance (RYT 200) nel metodo Hatha Yoga Sivananda. Frequenta corsi per yoga in gravidanza, yoga per bambini e un ulteriore yoga teacher training (RYT 200) con Giovanni Formisano. Si diploma con il maestro canadese Waylon Belding (200hr RYT) e, successivamente, sviluppa la metodologia d’insegnamento per il Vinyasa, approfondendo la pratica all’estero anche con maestri quali Stewart Gilchrist, Celest Pereira e Patrick Beach. Nel 2019 si forma con Ana Forrest per diventare tra le uniche insegnanti in Italia certificate (200hr RYT) nel metodo Forrest Yoga.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.