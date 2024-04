Wao Isola esordisce al Fuorisalone

WAO, la startup proptech nata all'interno di OneDay Group che oggi conta 3 coworking a Milano, partecipa per la prima volta al Fuorisalone: PL7, il coworking di Isola, è stato scelto come uno degli hub principali dell'Isola Design Festival 2024 che andrà in scena dal 15 al 21 aprile 2024. WAO Isola si trasforma per questa settimana in epicentro di numerosi eventi legati al mondo del design con aree espositive, collettive, show cooking e installazioni d'avanguardia.



Il Design Festival 2024, organizzato da Isola Design, è intitolato "This Future is Currently Unavailable" a sottolineare come design e artigianato svolgono un ruolo di prim'ordine e di responsabilità nel veicolare il necessario cambio di passo verso una produzione più sostenibile per il nostro pianeta. Il tema verrà declinato da oltre 320 designer internazionali che esporranno nei vari hub del distretto, tra questi si distingue PL7 in cui avranno luogo diversi eventi ed esposizioni:



"Disclosure: Design Studios Unveiled" (mostra collettiva by Isola Design): nel garage industriale riadattata a spazio espositivo troverà spazio la mostra-atelier collettiva per studi di di design da tutto il mondo come Heilig Objects, Roni Collective e Shailesh Rajput Studio, che esibiranno i loro processi creativi e mostreranno come prendono vita le loro creazioni, dimostrando così la versatilità dei loro strumenti e l'applicazione delle moderne tecniche di progettazione.



Hiro Design Home (prima esclusiva by Hiro Design): durante la Design Week il principale spazio espositivo di PL7 si trasforma nella prima assoluta di Hiro Design che presenterà al grande pubblico la sua collezione home & living. Ma non solo, saranno anche presentati in anteprima i prototipi di sei scarpiere progettati dai designer della community Hiro, votabili dal pubblico fino al 18 aprile 2024, giorno in cui avverrà la proclamazione del progetto più votato e seguirà un party dalle 18 fino a sera. Hiro



“PhotoSynthetica Collection” (by ecoLogicStudio): l'atrio di ingresso di PL7 si trasformerà in una zona living temporanea in cui ecoLogicStudio, specializzato in biotecnologie applicate all'architettura, presenterà tre prodotti di design biofilico: un avanzato purificatore d'aria biotecnologico, uno sgabello compostabile e un anello realizzato in biomassa di micro-alghe mediante stampa 3D.



"The Hunt" (by Architecture Hunter): per l'occasione Architecture Hunter porta in mostra nove rinomati studi di architettura internazionali (Kengo Kuma, Woha, 3XN e Marcio Kogan) che con i loro progetti di esperienza immersiva e realtà aumentata presentano il concetto di “rifugio dell'architetto".



Altre installazioni di designer internazionali presenti negli spazi interni ed esterni di PL7, sono: Silös Gate di Spinzi, Studi8, SUPSI e FHNW, che contribuiscono a trasformare gli ambienti in un crocevia di arte e design.





Tra i partner si ringraziano anche: BrewDog, 8.6, Sidewalk Kitchens, ApeCesare, Nio Cocktails.