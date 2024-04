In occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere



Amnesty International (Gruppo Arese, Legnano, Saronno, Solaro), con il patrocinio del Comune di Arese, organizza WE CAN BE HEROES dei Killer Star* – Omaggio a David Bowie.



Appuntamento per sabato 18 maggio 2024,ore 21.00 – Centro civico Agorà – via Monviso 7 Arese (MI)



Entrata a offerta libera da euro 13.00 (fino a esaurimento posti)

Il ricavato sarà devoluto interamente ad Amnesty International per la sua attività in difesa dei diritti umani



Info e prenotazioni: gr022@amnesty.it





Gli artisti eseguiranno per l’occasione uno spettacolo unico in Italia – tra musica, parole e costumi – che racconterà la carriera dell’artista britannico, precursore della libertà di genere.