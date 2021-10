We insist! live // jazzmi - Luca Tilli e sebi tramontana - domenica 24 ottobre, ore 11.00

Luca Tilli e Sebi Tramontana - "Down at the docks"

domenica 24 ottobre, 11.00 | Casa degli Artisti Milano



Il duo collabora ormai da dieci anni e si colloca nell’area della musica improvvisata europea. Tramontana e Tilli hanno suonato in contesti diversi con musicisti come Joelle Leandre, Paul Lytton, Tristan Honsinger, Phil Minton, Lol Coxhill, M. Schiano, E. Parker, B. Guy e P. Lovens.

“Il dialogo fra i due suona schietto e profondo. Una sorta di diario illustrato a quattro mani, con segni, colori, spazi e proporzioni che variano naturalmente sul filo morale del racconto. Allusioni, strappi, squarci d’ironia e improvvise ventate di poesia si susseguono in un flusso di curiose animazioni a base di corde, legno, fiato e ottone. Musica che narra e che resta.” (Fabrizio Spera)

Sebi Tramontana - trombone

Luca Tilli - cello

Ph: Alessandro Carpentieri



INGRESSO: gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail we@weinsistrecords.com

