Webinar del Pd Lombardia: lo spettro dell’usura. Come prevenire e contrastare

Il pericolo dell'usura incombe ancor più in questo momento di aggravamento della crisi sociale e economica causato dall'epidemia. Come rilevato dalla Direzione Investigativa Antimafia, è necessario mantenere alta l'attenzione sui settori che soffrono maggiormente la situazione di immobilità commerciale. La lotta contro questa terribile piaga deve essere portata avanti sia sul piano della prevenzione, sia su quello del contrasto. Di tutto questo si parlerà nel webinar “Lo spettro dell’usura. Come prevenire e contrastare” in programma Lunedì 1 marzo, alle ore 18.30, in diretta sulla pagina Facebook PD Lombardia https://www.facebook.com/pdlombardia, in cui si confronteranno sulla situazione e sugli strumenti da approntare il senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia), Andrea Painini (Presidente Confesercenti Milano), Eleonora Montani (Adjunct Professor Università Bocconi), Angelo Orsenigo (Capogruppo PD in Commissione Regionale Antimafia), Fabio Bottero (Coordinatore di Avviso Pubblico Lombardia), Claudia Peciotti (Responsabile Giustizia e lotta alle mafie della Segreteria Regionale del PD Lombardia).