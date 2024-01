Cosa fare a Milano nel weekend delll'Epifania: il corteo dei re Magi e i concerti

Ultimo fine settimana festivo a Milano dove non mancano gli eventi anche per festeggiare l’Epifania e l’arrivo della Befana. Tra le cose da fare sicuramente non bisogna dimenticare che il 7 gennaio è la prima domenica del mese (e dell’anno), per cui resta attiva l’iniziativa del ministero della cultura “Domenica al museo”. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione, alla Pinacoteca di Brera, al Cenacolo Vinciano e all’Armani Silos. Non è necessario aver prenotato, per esempio, per visitare i musei del Castello, le Gallerie d’Italia e il Museo del Novecento.

Anche per questo 2024 è previsto il tradizionale corteo dei Re Magi che si terrà il 6 gennaio alle 11, in partenza da piazza Duomo fino alla basilica di Sant’Eustorgio. Mentre, per i più piccoli c'è il trenino di Natale che il 7 gennaio farà il giro tra alberi e luminarie a partire da piazza Frattini. L’appuntamento è alle 14.30 proprio in piazza Frattini dove sarà presente anche il coro gospel OverTwelve Sma.

Per i giovani, oggi, venerdì 5 gennaio, ci sarà il Teenage Dream Pijama Party in una location eccezionale. La festa dedicata agli anni 2000 si terrà all’interno di A Christmas Magic in CityLife a partire dalle 23. Come da titolo, dress code pigiama. Per chi preferisce una serata tranquilla e godereccia, sabato 6 gennaio dalle 22 ci sarà la Reggae Night a La Casa di Alex, in via Moncalieri. Musica, birre e cocktail.

Concerti

Sabato 6 gennaio l’Orchestra sinfonica di Milano propone l’Oratorio di Natale di Bach all’Auditorium di Milano in largo Mahler. Il concerto inizierà alle 18. Sesta edizione della Lirica in Periferia: l’associazione Art & Music Insieme ha organizzato per il 7 gennaio alle 16 il “Concerto natalizio con le voci liriche”. Si terrà nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa in zona Corvetto.

Due spettacoli musicali per il Municipio 3. Il 6 gennaio ci sarà il Concerto dell’Epifania organizzato con l’Orchestra Canova. Inizia alle 20.30 all’Auditorium Stefano Cerri di via Valvassori Peroni. Domenica 7, invece, la stessa location ospiterà il Concerto per il nuovo anno organizzato in collaborazione con il Coro Polifonico Romano Gandolfi, a partire dalle 16.