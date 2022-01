Al Museo della Scienza uno speciale weekend per bambini

Sabato 29 e domenica 30 gennaio il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone numerosi laboratori ed incontri per adulti e bambini.

Sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.30 sarà possibile visitare il Museo e prenotarsi per provare i.lab Chimica, il laboratorio interattivo recentemente inaugurato pensato per valorizzare la dimensione creativa della chimica invitando i ragazzi ad avvicinarsi in prima persona ai fenomeni scientifici, e la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale.

Sono previste inoltre le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti e quelle a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, e all’interno del sottomarino Enrico Toti.

Sempre accessibili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna al padiglione Ferroviario con le locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo nel padiglione Aeronavale, fino alla nuova area espositiva Mosaico tecnologico che racconta la storia della modernizzazione del Paese nel secondo Novecento attraverso l’evoluzione delle infrastrutture a rete, lo sviluppo del sistema industriale e l’avvento della società dei consumi.

Incluso nel biglietto del Museo si possono inoltre ammirare I Sette Savi, gruppo scultoreo costituito da sette sculture realizzate da Fausto Melotti, da poco esposto nel giardino del primo Chiostro del Museo, visitare l’esposizione permanente Fragility and Beauty - recentemente rinnovata - per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente e la mostra temporanea Sociocromie, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi e dedicata al valore storico e sociale del colore.



Tutte le attività dei laboratori e le mostre temporanee e permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Il programma

Attività nei laboratori interattivi

Tutte le attività nei laboratori hanno la prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso



I.LAB CHIMICA

Colori ad effetto - dagli 8 anni

Scopriamo insieme cambiamenti di colore inaspettati, usiamo il calore e le reazioni fra le sostanze chimiche per creare effetti sorprendenti.

Sabato 29 e domenica 30 | ore 10, 14, 17

Durata 45 minuti

Esploratori a colori - dai 7 anni

Mettiamo insieme chimica, colori e un pizzico di creatività per sperimentare come illuminare il buio e come scomporre il verde, il viola o il nero in disegni originali.

Sabato 29 e domenica 30 | ore 11.30, 15.30

Durata 45 minuti



Digital Zone

You&AI - dai 14 anni

Sperimentiamo tre diversi scenari in cui l’Intelligenza Artificiale è protagonista. Ascoltiamo i punti di vista di diversi esperti, proviamo ipotetiche app per trovare l’anima gemella, migliorare il nostro aspetto, vigilare la criminalità e controllare i campi di accoglienza con il riconoscimento facciale. Immergiamoci nella simulazione di una città nel 2030 e sperimentiamo un servizio di trasporto con un veicolo a guida autonoma.

Sabato 29 e domenica 30 | ore 10, 12, 15 e 17

Durata 45 minuti