Un weekend speciale per i bambini al Museo della Scienza

Nel weekend 26-27 febbraio il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci arricchisce la sua proposta culturale con concerti di musica classica, che si aggiungono alle tante attività e visite guidate.

Sabato 26 febbraio in programma Concerti Visionari presso la Sala del Cenacolo, dove il pubblico potrà ascoltare le straordinarie composizioni di Vivaldi, reinterpretate da La Risonanza, una delle orchestre italiane di maggior successo della scena internazionale, fondata da Fabio Bonizzoni.

Sabato 26 e domenica 27 febbraio sarà possibile visitare il Museo e prenotarsi per provare Future Inventors, il laboratorio interattivo realizzato dal Museo e Fondazione Rocca dedicato all’apprendimento delle STEM e la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale.



Non mancano poi le attività dedicate ai più piccoli nell’i.lab Biotecnologie, dove osservare dal microscopio piante, animali e microrganismi per scoprire le loro caratteristiche e i prodotti della vita quotidiana in cui si possono trovare.

Sono previste inoltre le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti e quelle a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, e all’interno del sottomarino Enrico Toti.

Sempre accessibili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna al padiglione Ferroviario con le locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo nel padiglione Aeronavale, fino alla nuova area espositiva Mosaico Tecnologico che narra la storia della modernizzazione del Paese nel secondo Novecento attraverso l’evoluzione delle infrastrutture a rete, lo sviluppo del sistema industriale e l’avvento della società dei consumi.

I Sette Savi

Incluso nel biglietto del Museo si possono inoltre ammirare I Sette Savi, gruppo scultoreo costituito da sette sculture realizzate da Fausto Melotti, da poco esposto nel giardino del primo Chiostro del Museo e visitare l’esposizione permanente Fragility and Beauty - recentemente rinnovata - per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti, per capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente.



Tutte le attività dei laboratori e le mostre temporanee e permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.