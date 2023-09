Cosa fare (anche gratis) dal 1° al 3 settembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 1° al 3 settembre?

L’ultimo weekend di agosto è l’occasione giusta per un rientro dalle vacanze ricco di appuntamenti imperdibili tra musica, feste e spettacoli all’aperto.

I fuochi d’artificio (ma anche lo sport e la musica) sono i protagonisti della Festa di Corsico, una settimana ricca di iniziative tra balli, il concerto di Gianmaria, sport e ottimo street food (tutto il week-end).

Al Parco Tittoni, invece, si balla sulle note dei mitici brani del Festivalbar in una serata speciale dedicata agli Anni Novanta (sabato).

Infine, impossibile non segnalare Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che permette ai cittadini di accedere gratuitamente a numerosi musei di Milano (domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti da segnalare in questo nuovo weekend di rientro, quello de Lo Stato Sociale al Carroponte con lo Stupido Sexy Futour a supporto del nuovo disco della band, “Stupido Sexy Futuro”: Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo sono pronti a far emozionare il grande pubblico (sabato).

Il Volo, il trio composto da Piero, Ignazio e Gianluca, si esibirà invece al Teatro Arcimboldi insieme alla sua orchestra (sabato).

Gli amanti della musica elettronica non possono perdersi il super party (gratis) di Le Cannibale negli spazi industriali dell'ex Macello (venerdì).

I nostalgici degli Anni Duemila possono invece darsi appuntamento al Circolo Magnolia per una festa imperdibile, la Magnolia's Summer Edition del party We Love 2000, la prima festa anni Duemila d'Italia (sabato). Il pubblico potrà ballare fino a tarda notte sulle note di Shakira, Beyoncè e Britney Spears.

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da segnalare questo weekend, la festa della birra a Cesano Maderno tra musica, giostre e ottimo street food (tutto il week-end).

Ancora il cibo di strada, questa volta a Marcallo con Casone, dove per tutto il weekend sarà possibile gustare hamburger, pinsa, porchetta, fritti, specialità messicane e argentine, ma anche pulled pork e pesce fritto.

Nel cuore del Castello Sforzesco prosegue invece Estate al Castello, manifestazione dell’estate milanese ricca di spettacoli, incontri e musica all’aperto (tutto il week-end). L’evento si inserisce all’interno di Milano è viva, il grande palinsesto di iniziative culturali con moltissimi appuntamenti diffusi in tutta la città (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, il fascino della foresta in Triennale, con la mostra Siamo Foresta, un dialogo artistico tra pensatori e difensori della foresta, tra artisti indigeni e non indigeni (tutto il week-end).

A Palazzo Reale, ultimi giorni per scoprire La reggia allo specchio, un nuovo progetto espositivo dell’artista Helidon Xhixha. Ancora a Palazzo Reale proseguono invece la mostra fotografica di Mario Dondero, un’ampia retrospettiva di uno dei protagonisti della fotografia italiana della seconda metà del Novecento, e la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore è invece possibile scoprire i fenomeni artistici più interessanti dell’arte cinese contemporanea negli spazi, con biglietti scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è la protagonista di due mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano, e quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per gli amanti del cinema all’aperto prosegue la ricca programmazione di Arianteo, con i migliori film degli ultimi tempi da ammirare sotto le stelle nelle bellissime cornici del Chiostro dell’Incoronata, di CityLife e della Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

Ancora film all’aperto, questa volta con Estate al Cinema - Arena Chiesa Rossa, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre illumina il Municipio 5 del Comune di Milano (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti estivi per i più piccoli, una speciale lezione di magia nella scuola di Harry Potter da Fao Schwarz, tra sessioni di Quidditch e lezioni di Divinazione (tutto il week-end).