Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 marzo: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 10 al 12 marzo?

Manifestazioni, cibo e ottimo vino sono i protagonisti del nuovo fine settimana in arrivo, tra incontri e appuntamenti semplicemente imperdibili.

Primo appuntamento con l’Ireland Week, una settimana dedicata alla scoperta dell’Isola di Smeraldo, con oltre 50 eventi - organizzati dall’Ente del Turismo Irlandese - dedicati a musica, cultura, tradizioni, gastronomia, divertimento e attenzione alla sostenibilità (domenica).

Per gli amanti del buon bere tappa immancabile da Milano in Vino, una tre giorni all’insegna del buon vino e della musica che torna in Piazza Città di Lombardia con oltre sessanta aziende, per un totale di più di trecento etichette da tutta la penisola (sabato e domenica).

Al Teatro degli Arcimboldi, per i più piccoli, arriva infine lo spettacolo di Geronimo Stilton, un viaggio di avventura attraverso regni fantastici e colorati (domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti imperdibili di questi giorni, quello dell’Orchestra Sinfonica che racconta l’orrore della guerra con la struggente musica di Benjamin Britten (venerdì e domenica).

Al Centro Commerciale di Paderno Dugnano, invece, è possibile partecipare ad un contest che mira a scoprire nuovi talenti nel campo della moda e della musica (venerdì).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti di questo fine settimana, la mostra dedicata alle donne nel Liberty alla Biblioteca Sormani (tutto il week-end).

Ancora un appuntamento dedicato alle donne, questa volta presso il Bicocca Village, che ospiterà la mostra Smettetela di farci la festa, una serie di 36 illustrazioni dell'artista e femminista Stefania Spanò, meglio conosciuta come Anarkikka, accompagnate da frasi concise e ironiche che colpiscono dritto al cuore (tutto il week-end).

Presso IsolaSet è invece possibile scoprire la mostra dedicata a Valentina Cortese, diva e donna fuori dall’ordinario che ha lavorato con registi come Zeffirelli, Visconti, Antonioni, Strehler e Truffaut e di cui quest’anno si festeggiano i 100 anni dalla nascita (tutto il week-end).

Chi ama il divertimento e la velocità può scoprire le attrazioni al Luna Park Meneghino k al Parco Sempione. Il parco divertimenti tra i più antichi d’Italia è pronto ad accogliere adulti e bambini tra grandi emozioni (tutto il week-end).

Al Museo del Risorgimento, infine, si può scoprire ancora per pochi giorni la bellissima mostra fotografica Ucraina. Storie di resistenza (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre di questo fine settimana, Bubble World allo Scalo Farini, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Primi giorni, invece, della mostra Archè di Valentina De Martini, che approda alla Galleria Luar Bovisa Concept Space in un’originalissima e contemporanea versione dell’Arca di Noè, animata da animali psichedelici e fluorescenti (tutto il week-end).

Gli amanti delle atmosfere oniriche non possono perdersi il Museum of Dreamers, una vera immersione tra altalene sospese, una piscina di palline color pastello, un tunnel di fiori e tanto altro (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore continua invece la mostra di Zerocalcare, il grande talento del fumetto italiano. Ad accogliere il pubblico, oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’installazione che raccontano la politica e le storie di resistenza collettiva. Ancora alla Fabbrica del Vapore, l’esibizione di Andy Warhol mostra oltre trecento opere del grandissimo artista e offre la possibilità di avere alcuni biglietti scontati (entrambe tutto il week-end).

Al Mudec prosegue invece l’esibizione con le fotografie dei reportage di Robert Capa, uno dei più grandi maestri del Novecento (tutto il week-end).

Alle Gallerie d’Italia, infine, c’è ancora tempo per scoprire la mostra che indaga il ruolo che molti banchieri ebbero rispetto all'arte nel Rinascimento e per tutta l’età moderna (tutto il week-end).

Teatro

Questo è sicuramente il week-end dei grandi spettacoli teatrali, con tantissimi appuntamenti da non perdere: primo tra tutti, Romeo e Giulietta, spettacolo del pluripremiato regista Mario Martone, che debutta al Piccolo Teatro di Milano (tutto il week-end). Martone sceglie una storia «in cui lo scontro domina senza ragione», mettendone in risalto alcuni sorprendenti punti di contatto con il nostro presente: un odio senza senso, un amore giovane e ribelle, un’epidemia che obbedisce a regole ambigue.

Al Teatro Martinitt, ultimi giorni per divertirsi con Boeing Boeing, che racconta gli imprevisti d’amore tra comicità e grandi risate (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per bambini, il percorso immersivo al Muba con Natura, adatto ai bambini dai 2 ai 7 anni (sabato e domenica).

In città prosegue inoltre il Festival La Città dei Gatti, con numerosi incontri e mostre diffuse (tutto il week-end).

All’Atelier Carlo Colla & Figli, infine, va in scena lo spettacolo di marionette Pinocchio, per sognare ad occhi aperti (tutto il week-end).