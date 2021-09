Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 settembre: tutti gli eventi

La riapertura della mostra immersiva dedicata a Banksy al Teatro Nuovo, gli eventi del Fuorisalone in tutta la città, la mostra dedicata ai capolavori Disney al Mudec e ancora eventi gratuiti e per famiglie

Cosa fare a Milano dal 10 al 12 settembre?

Visite guidate, design e capolavori del cinema promettono un week-end all’insegna delle novità e del divertimento: la riapertura della mostra immersiva dedicata a Banksy al Teatro Nuovo (tutto il week-end) e l’iniziativa Vietato l’ingresso al Teatro Arcimboldi, organizzata da di diversi studi di progettazione e che dona nuova vita ai diciassette camerini del teatro (venerdì).

Prosegue inoltre la Design Week, il programma del Fuorisalone con eventi e installazioni diffusi in tutta la città (venerdì) tra cui la Brera Design Week, le installazioni al Teatro Franco Parenti e gli eventi in Isola District (tutto il week-end).

Serate e concerti

La musica dei mitici Marlene Kuntz animerà il sabato sera al Circolo Magnolia, mentre gli amanti della musica classica potranno godere il pomeriggio di domenica con gli aperitivi musicali in compagnia dell’Orchestra Filarmonica Italiana, al Teatro Arcimboldi.

Incontri e manifestazioni

Che cosa c’è di meglio di un week-end all’insegna del buon cibo? In piazza Duca d’Aosta i sapori del Mercato Centrale promettono un viaggio gastronomico tra piatti di pesce, carne e dolci tipici della tradizione italiana, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

L’evento in streaming Spazionauti. I confini del presente e le prospettive del futuro in occasione del Festival della Letteraura a Mantova, moderato da Neri Marcorè, affronterà invece i temi del confini del presente e delle prospettive del futuro (domenica).

Da Base, We Will Design in occasione del Fuorisalone dedica progetti architettonici alla sostenibilità del futuro (sabato e domenica), mentre alla Biblioteca degli Alberi il Verde e il Blu, il festival dell’ambiente, dedica spazio e tempo al futuro del pianeta e alle innovazioni del digital (tutto il week-end).

Per gli amanti dello shopping, la private sale con sconti per l’autunno e l’inverno al Moscova District Market (tutto il week-end).

Musica e performance dal vivo sono i protagonisti delle manifestazioni in città: nella bellissima cornice della Fabbrica del Vapore prosegue la rassegna Vapore d’Estate (tutto il week-end), mentre all’Arena Milano Est il cinema e la musica terranno una speciale compagnia al pubblico, con biglietti a prezzi scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Infine, proseguono gli appuntamenti da Ride Milano, nel cuore dei Navigli, tra musica e mostre di arte (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: la mostra Un mondo dentro - Clausura e carcere di Eliana Gagliardoni alla Basilica San Carlo, dedicata alle monache di clausura e alle detenute (tutto il week-end); in Triennale, la mostra dedicata al rapporto tra il Salone del Mobile e Milano (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per ammiarre le opere in plexiglass e le videoproiezioni di Valeria Ghion alla Pier Giuseppe Moroni Gallery (venerdì).

Mostre

Arte, dipinti e scultura raccontano un week-end ricco di mostre imperdibili: primissimi giorni per scoprire la mostra fotografica di Anna Valeria Borsari al Museo del Novecento, dedicata alle complessità del nostro secolo (tutto il week-end); proseguono, invece, la mostra dedicata alla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo al Castello Sforzesco e l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano, organizzata al Teatro alla Scala (entrambe tutto il week-end).

Ancora: la personale di Cattelan da Pirelli Hangar Bicocca, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per scoprire Le donne nell’arte russa a Palazzo Reale, un racconto di un mondo lontano attraverso 90 dipinti dedicati al ruolo della donna nella società (entrambe tutto il week-end). Ultimo week-end anche per perdersi nel labirinto invisibile, ideato dal coreografo Riccardo Buscarini e dall'artista Francesca Lando di Immuto, un vero e proprio percorso da vivere e da esplorare (tutto il week-end).

Ultimi giorni anche per vedere in Triennale le mostre dedicate a Vico Magistretti e ad Enzo Mari con progetti, modelli e disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari (entrambe tutto il week-end), e per ammirare le opere di 28 artisti della collezione della Fondation Cartier messe in mostra dal pittore argentino Guillermo Kuitca (tutto il week-end).

Per gli amanti della fotografia, invece, c’è ancora tempo per ammirare gli scatti e di Guido Harari da Leica Galerie, un vero racconto visivo di un passato di arte e musica (tutto il week-end).

Alla GAM, Galleria d’Arte Moderna, continua Misfits, la prima mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian promossa da Fondazione Furla (tutto il week-end); al Mudec la mostra Donne, Messico e Libertà racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica).

Al Museo Archeologico, la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Pac continua la mostra fotografica di Luisa Lambri (entrambe tutto il week-end).

A Villa Clerici Innesti21 crea un dialogo con i dipinti e le sculture della collezione permanente (venerdì e sabato); in Fondazione Prada, infine, la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, i film dedicati al grande Libero De Rienzo alla Cineteca Milano Mic (tutto il week-end).

A teatro, presso il Chiostro Nina Vinchi, proseguono invece gli incontri teatrali e letterari della rassegna Ogni volta unica la fine del mondo (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli eventi per i più piccoli: la mostra dedicata ai capolavori Disney al Mudec (tutto il week-end), mentre a CityLife proseguono gli appuntamenti agli Orti Fioriti (sabato).

Ultimo week-end, invece, per Museo Estate, il ricco programma estivo del Museo della Scienza con incontri e laboratori (tutto il week-end) e uno speciale campus estivo (venerdì).