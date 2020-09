Art Week, Photofestival e concerti all'aperto: cosa fare a Milano dall'11 al 13 settembre

Cosa fare a Milano dall’11 al 13 settembre?

Arte e fotografia sono i protagonisti indiscussi del nuovo week-end, che promette tantissime iniziative per i cittadini: Photofestival 2020, la più grande e ricca rassegna di fotografia d’autore con numerosi appuntamenti in città (tutto il week-end); Art Night 2020, la notte bianca dedicata all’arte (sabato) all’interno di Art Week, una settimana di incontri, mostre e rassegne (anche gratis) dedicate alle molteplici forme dell'arte (tutto il week-end); MiTo Settembre Musica 2020, la celebre rassegna musicale con numerosi concerti di artisti italiani nei principali luoghi della città (tutto il week-end).

Concerti e serate

Rock, jazz e blues accompagneranno i milanesi in questo week-end di metà settembre: ultimo week-end di Estate Sforzesca, la rassegna di musica e teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end); il concerto dal vivo dei Matia Bazar ad Arena Milano Est (domenica); i concerti jazz nel sacro regno del Blue Note (tutto il week-end).

E poi ancora: Back to the City, il concerto gratuito alla Biblioteca degli Alberi offerto ai milanesi dopo i difficili mesi di lockdown (sabato) e le serate di musica dal vivo e i dj set a Mare Culturale Urbano (tutto il week-end).

Infine, per gli amanti di musica classica, il concerto con il Maestro Riccardo Chailly alla Scala riservato agli operatori sanitari (sabato).

Incontri e Manifestazioni

Musica e cinema sono i protagonisti dei numerosi festival in città: Propaganda Summit, il festival della cultura underground da Ride Milano (tutto il week-end); il festival al Parco Tittoni con un ricco programma fino a metà settembre tra concerti, sagre e cinema all’aperto (tutto il week-end).

Ancora: Vapore d’Estate alla Fabbrica del Vapore con esibizioni musicali e video-proiezioni gratis (tutto il week-end).

Gratis

L’arte e la musica fanno il pieno in città con tanti appuntamenti gratuiti: primo week-end della mostra Icaro delle Cadute alla Galleria Zanuso (tutto il week-end); ultimo week-end di Polimifest 2020, il festival di incontri e spettacoli al Politecnico di Milano (tutto il week-end); ultimo week-end anche della mostra Sparkle alla Galleria Cael, dedicata all’inaugurazione della prima rete elettrica da parte di Thomas A. Newton (tutto il week-end).

E poi: due speciali opere artistiche nel parco di CityLife e tre serate al Pac, entrambe in occasione della Milano Art Week (entrambe tutto il week-end); la mostra fotografica Cieli Impossibili di Davide Tranchina, dedicata alla distanza e all’utopia, da Gaggenau DesignElementi Hub, e la mostra dello scultore Romano Rui all’Hotel Milano Castello (entrambe tutto il week-end). Ancora, le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear da Pirelli Hangar Bicocca (tutto il week-end).

Infine, Wunder Mrkt, il mercatino sui Navigli da Ride Milano (tutto il week-end).

Mostre

Riaperture, inaugurazioni ed esibizionipromettono un week-end ricco di sorprese: primo week-end della mostra dei supereroi Marvel da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end); la riapertura del Museo del Novecento con la mostra L’immagine sottratta di Franco Guerzoni e la mostra Invito 2020 di Loris Cecchini (entrambe tutto il week-end). Primo week-end anche della mostra Out of the Blue di Alcantara, dedicata alla calligrafia cinese a Palazzo Reale (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per #Ceneri2020, la mostra fotografica dedicata al fascino treno nel mondo del cinema alla Cineteca di Milano (tutto il week-end).

E poi: la mostra La Guerra Totale alla Casa di Vetro, in occasione del 75° della fine della 2° Guerra Mondiale (tutto il week-end); la mostra L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore, prolungata ancora per un mese (tutto il week-end); le mostre immersive dedicate a Monet e alla Street Art, con opere anche di Banksy, al Teatro degli Arcimboldi (tutto il week-end); i meravigliosi dipinti di Letizia Fornasieri all’Acquario Civico dedicati ai paesaggi acquatici lombardi (tutto il week-end).

Ancora: la mostra immersiva dei Gladiatori di Roma al Centro di Arese e la mostra dedicata ai tessuti delle donne del Monte Quichua al Mudec (entrambe tutto il week-end). Ultimo week-end, invece, per la mostra di Antonio Lopez alla Fondazione Sozzani (tutto il week-end).

A Palazzo Reale è stata prolungata la mostra di Tutankhamon, mentre prosegue la mostra dedicata al grande maestro francese Georges De La Tour (entrambe tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per le aperture estive dei musei, come il programma estivo del PAC con proiezioni, incontri e film all’aperto (tutto il week-end).

Infine: la magia dell’arte orientale nelle due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); le meravigliose opere di Chagall, Gauguin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end); la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti a teatro: La Traviata di Giuseppe Verdi alla Scala, con uno speciale spettacolo gratuito (venerdì); ultimo week-end dei monologhi teatrali sotto le stelle ad Arena Milano Est, con tanti sconti per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Infine, gli spettacoli di danza e teatro al Franco Parenti, all’interno del ricco programma estivo (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli eventi per i più piccoli: le visite al Giardino di Villa Arconati per scoprire le sue meraviglie (domenica); il workshop gratuito da Bam dedicato alla musica (sabato), inserito negli appuntamenti alla Biblioteca degli Alberi tra installazioni colorate, spettacoli e concerti (tutto il week-end).