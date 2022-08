Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 agosto e a Ferragosto: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 12 al 14 agosto e a Ferragosto?

Le alte temperature in città non fanno paura agli eventi che, anzi, anche in questo periodo sono numerosi e tutti da scoprire, anche a Ferragosto.

Si inizia con i numerosi concerti di Estate Sforzesca la rassegna estiva nella magica cornice del Castello Sforzesco, con numerosi appuntamenti, spettacoli dal vivo e performance musicali (tutto il week-end).

A Villa Arconati è possibile trascorrere un Ferragosto speciale tra bellezza, natura, arte e cultura, senza dimenticare il buon cibo (lunedì).

Nel bellissimo Parco Tittoni, infine, prosegue il festival estivo tra musica, arte e cinema all’aperto (tutto il week-end e lunedì).

Per gli appassionati di cinema, infine, appuntamento imperdibile con Arianteo, la manifestazione del cinema estivo che prosegue anche in questi giorni nel cortile di Palazzo Reale e nel Chiostro dell’Incoronata (tutto il week-end e lunedì).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del week-end di Ferragosto, il Milano Latin Festival ad Assago, un’esplosione di musiche latino-americane, grandi concerti e piatti tipici tutti da scoprire (tutto il week-end).

In piazza Duca d’Aosta, infine, il Mercato Centrale promette un viaggio di sapori tra prelibati piatti di pesce, carne e dolci tipici, grazie alle sue numerose botteghe di artigiani del gusto (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratis del week-end, la mostra dedicata all’opera di Francesco Somaini a Palazzo Reale, un’esplorazione dei diversi ambiti della sua multiforme ricerca creativa (tutto il week-end)

Al Mudec, la mostra La Voce delle Ombre. Presenze africane nell’arte dell’Italia settentrionale, che indaga i modi della rappresentazione artistica di uomini e donne originarie del continente africano (tutto il week-end).

Nel contesto industriale della Fabbrica del Vapore, infine, prosegue Vapore d’Estate, con numerosi concerti, spettacoli di danza e attività per bambini (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre del fine settimana, i bellissimi Marmi Torlonia alle Gallerie d’Italia, 96 marmi della Collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di statuaria classica, da ammirare pubblicamente (tutto il week-end e lunedì). Lunedì 15 agosto si potrà entrare gratis.

Al PAC è possibile ammirare Performing Pac, Take me to the place I love, esibizione che riempie lo spazio espositivo con mari e montagne per tutto il mese di agosto, tra fiumi, laghi e querce secolari (tutto il week-end e lunedì).

Al Castello Sforzesco, la mostra sulle carte da gioco raccoglie la prestigiosa collezione di carte da gioco e giochi di percorso costituita a Milano da Giuliano Crippa a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2020 (tutto il week-end).

In Triennale prosegue la 23° Esposizione Internazionale, dal titolo Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, una vera e propria costellazione di mostre e progetti - quest’anno dedicati all’ignoto - che riunisce 400 artisti, designer, architetti, provenienti da più di 40 Paesi (tutto il week-end).

Nel cortile di Ride, sui Navigli, prosegue The Art of the Brick, la mostra Lego con oltre cento sculture esposte in mostra, realizzate con circa un milione e mezzo di mattoncini dall’artista americano Nathan Sawaya (tutto il week-end).

A Palazzo Reale quasi mille foto di Oliviero Toscani sono le protagoniste di quella che è in assoluto la più grande esposizione mai dedicata in Italia al grande fotografo, in omaggio ai suoi ottant’anni (tutto il week-end). Ancora a Palazzo Reale la mostra di Grazia Varisco è un percorso unico dedicato alla straordinaria artista milanese, protagonista della scena contemporanea italiana (tutto il week-end e lunedì).

Al Museo del Novecento, la personale di Luigi Veronesi mette in mostra il suo approccio interdisciplinare indagando la relazione tra arte, musica, teatro e cinema (tutto il week-end).

Presso Alessia Paladini Gallery si possono continuare ad ammirare le stampe su platino di Gianni Berengo Gardin (venerdì). Stampate su preziosa carta Arches Platine, le nove riproduzioni in formato cm. 40 x 60 sono raccolte in un portfolio a soli dieci esemplari e due prove d’artista.

Bambini

Tra gli eventi per i più piccoli, l’installazione Mind The Stem Gap nei giardini della Triennale, un percorso interattivo attraverso 16 postazioni dotate di visori ottici con cui le ragazze e i ragazzi possono superare i 6 livelli del gioco, incontrando gli altrettanti temi del Manifesto Mind the Stem Gap: linguaggio, stereotipi culturali, modelli di comportamento, pensiero critico, fiducia in sé, accesso ai saperi (tutto il week-end).

Per gli amanti del volo, infine, la tappa obbligata è Volandia, il museo del volo e della storia dell’aviazione (tutto il week-end).