Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 maggio e per la festa della mamma

Cosa fare a Milano dal 12 al 14 maggio e per la festa della mamma?

Puro divertimento a Milano in questo nuovo weekend in arrivo, in occasione della festa della mamma, con tantissimi appuntamenti in giro per la città tra natura, arte e gastronomia.

Si inizia con Orticola, la manifestazione dedicata alle piante e ai fiori, che torna in città, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, con un’edizione speciale dedicata all’intelligenza dei fiori (tutto il week-end).

Il Sabato di Lambrate promette invece una giornata speciale ricca di giochi, laboratori e tantissima musica per tutte le famiglie (sabato).

Chi ama fare festa fino a tardi non può perdersi lo Spritz Festival, una tre giorni dedicata a uno dei cocktail più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo (tutto il week-end).

La mostra dedicata a Doisneau, infine, è semplicemente un'occasione imperdibile per ammirare ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano (tutto il week-end).

Concerti

Tra i concerti da segnalare in questi nuovo fine settimana, il nuovo appuntamento al Centro Culturale Rosetum, con la quinta stagione del Rosetum Jazz Festival, con artisti provenienti da tutto il mondo (venerdì).

Al Cielo sotto Milano si terrà invece il sesto spettacolo della Dual Band sulle vite di grandi compositori, un racconto-concerto con le bellissime musiche di Robert Schumann (venerdì).

Incontri e manifestazioni

Tra gli incontri di questo nuovo weekend in arrivo, Mind Innovation Week, una settimana di appuntamenti dedicati alla rigenerazione urbana e alle scienze della vita (tutto il week-end).

L’apertura del nuovo negozio di Tognana di via Torino è invece un’occasione unica per ammirare e acquistare bellissime porcellane da tavola (sabato).

Presso la Galleria Antonio Colombo, infine, è possibile ammirare alcuni scatti del mitico Bob Dylan in una mostra di Paolo Brillo (venerdì e sabato).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti di questo ricco weekend, il festival di street food a Melegnano, una tre giorni di musica, cibo, birra artigianale e divertimento anche per i più piccoli con i giochi gonfiabili (tutto il week-end).

la mostra per i 90 anni di Guido Crepax, artista di fama internazionale, presso il Politecnico di Milano (tutto il week-end).

Chi ama la primavera non può perdersi invece il mercatino in Piazza Portello tra fiori, artigiani e sapori imperdibili (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili di questo nuovo fine settimana, primi giorni per ammirare le bellissime foto di Sebastiao Salgado dedicate all'Amazzonia, alla Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

A Palazzo Reale la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Nell'area espositiva Spazio Ventura prosegue invece la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, con scene del crimine ricostruite fedelmente e tanti cimeli originali della vita degli assassini seriali (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Imperdibile anche l’esibizione del grandissimo Helmut Newton a Palazzo Reale, con 250 fotografie, riviste, documenti e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi.

Ancora a Palazzo Reale, presso la Sala delle Cariatidi, la mostra installazione di Michelangelo Pistoletto è un vero labirinto fra le sue opere-installazioni che, mettendo “l’arte al centro di una trasformazione responsabile della società”, vuole condurre i visitatori alla consapevolezza di dover “imboccare la strada dell’armonia (entrambe tutto week-end).

Allo Scalo Farini prosegue invece Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Body Worlds, alla Galleria dei Mosaici, offre infine una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo (tutto il week-end).

Teatro

Tra i nuovi spettacoli a teatro, La cupa, Fabbula di un omo che divinne un albero al Piccolo Teatro Studio Melato, ambientato in un mondo, come spiega il regista Mimmo Borrelli, “il cui confine della memoria è smunto e levigato da anni, venti malsani ed epoche di misfatti e di peccati originali” (tutto il week-end).

Al Teatro Martinitt, invece, ultimi giorni per assistere a Come fosse Amore di Marco Cavallaro porta in scena tre donne, totalmente differenti tra di loro, che fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto (tutto il week-end).

Bambini

Tra le attività per i più piccoli in questo weekend dedicato alla festa della mamma, uno speciale laboratorio di birdwatching al Parco di Trenno, organizzato dallo Spazio Mitades (sabato).

A Leolandia arriva invece il concerto di Lucilla (sabato e domenica). La cantante dai capelli rossi e dal sorriso contagioso presenterà in anteprima il suo ultimo singolo, L’Unicorno, dedicato alla figura mitologica più amata dai piccoli.

Al Muba, uno speciale laboratorio per imparare a fare il pane insieme all’Opera San Francesco (sabato e domenica).

Presso Il Centro di Arese, infine, è ancora possibile gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti in una speciale Candy House (tutto il week-end).