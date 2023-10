Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 ottobre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 13 al 15 ottobre?

La passione per l’enogastronomia italiana e l'amore per lo sport guidano gli eventi di questo nuovo week-end, con tantissimi appuntamenti da segnare in agenda.

Primo tra tutti: Milano Golosa, che torna a Palazzo del Ghiaccio per tre giorni imperdibili dedicati all’eccellenza enogastronomica e alle migliori produzioni artigianali Italiane (sabato e domenica).

Nel cuore di Milano arriva invece la tappa finale della Deejay Ten (domenica), la corsa non competitiva in Duomo con 2 percorsi diversi e la musica di Radio Deejay (sabato e domenica).

Gli amanti del buon bere non possono perdersi la festa della birra artigianale a Cesano Boscone, un’occasione unica per divertirsi tra cibo di strada, musica e intrattenimento (tutto il week-end).

Infine, impossibile non segnalare le Giornate FAI d’autunno, con numerosi luoghi di cultura aperti e da visitare a Milano (sabato e domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti da segnalare nel weekend, i numerosi appuntamenti musicali di JazzMi, non solo un festival di musica, ma anche occasione di incontro e di armonia tra le culture che invade letteralmente la città per tre settimane di musica gratuita (tutto il week-end).

Tra le serate per ballare fino a tarda notte, il party dedicato agli Anni Novanta all’Arci Bellezza, un’occasione giusta per immergersi negli anni d’oro del grande Real in uno show non convenzionale, con un djset esplosivo, tra visual e gadget (sabato).

Lo yoga incontra invece la musica nella festa all’Hollywood, con percorsi di benessere e uno speciale dj set (domenica).

Al Super Club di via Tortona, infine, arriva un incredibile party di Le Cannibale (sabato), un'intera serata dedicata alla musica elettronica con il dj spagnolo Pional.

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da segnalare, lo spettacolo Gravity Equilibrium all’Idroscalo, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo, che torna in città con uno show imperdibile di giochi d’acqua (tutto il week-end).

A Palazzo Bovara e in numerosi luoghi della città prosegue ancora la Milano Wine Week, con un ricco programma di eventi dedicati al vino con numerose degustazioni (tutto il week-end). Al suo interno, da segnalare anche la quarta edizione milanese di Lugana Armonie Senza Tempo, un vero e proprio percorso alla scoperta delle sfumature del Lugana (venerdì).

A CityLife, immersione green a CityLife con la nuova edizione di Flora et Decora, manifestazione che unisce, piante rigogliose, artigianato di qualità ed enogastronomia di eccellenza (tutto il week-end).

In numerosi luoghi della città prosegue ancora Milano è viva, il grande palinsesto di iniziative culturali con moltissimi appuntamenti diffusi (tutto il week-end).

All’Ippodromo di San Siro, dopo la pausa estiva, riparte infine la Stagione del Galoppo, che si chiuderà sabato 25 novembre (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del weekend, la mostra Storie di donne samurai dedicata all’arte giapponese da Tenoha, ispirata all’ultimo e omonimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez, che trasporta i visitatori nell’antica Kyoto tra battaglie, frecce e demoni (venerdì e domenica).

L’esposizione dal titolo Identities alla galleria d’arte l’Appartamento è invece una mostra collettiva di fotografia con gli artisti Kincs? Bede, Sofiya Chotyrbok, Giulia Agostini, Giuseppe Palmisano, e Yelena Yemchuk (tutto il week-end).

Infine, a San Donato arriva la sagra della polenta, un’occasione unica per promuovere la polenta come icona culinaria di un mondo passato (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, primo week-end della mostra fotografica dedicata a Basilico, che si snoda in due percorsi diversi tra Palazzo Reale e la Triennale di Milano (tutto il week-end). Proprio in Triennale prosegue la mostra Siamo Foresta, un dialogo artistico tra pensatori e difensori della foresta, tra artisti indigeni e non indigeni (tutto il week-end).

Al Mudec le opere di Van Gogh mostrano un inedito percorso grazie alla collezione di dipinti e disegni del Museo Kröller-Müller di Otterlo, nei Paesi Bassi (tutto il week-end).

Da Armani Silos, invece, c’è ancora tempo per scoprire la mostra dedicata al grande pittore e fotografo Guy Bourdin (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è ancora protagonista di due mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, che si può ammirare ancora per pochi giorni, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano, e quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia (entrambe tutto il week-end).

A Palazzo Reale la mostra Jimmy Nelson. Humanity presenta 65 lavori appartenenti ai cicli più famosi della produzione di Nelson che documentano l’evoluzione creativa di uno dei fotografi contemporanei più noti a livello internazionale (tutto il week-end).

All’ex macello di Trezzano sul Naviglio, invece, prosegue la mostra Cadavre exquis dell'artista Chiara Sorgato, allestita all'interno della monumentale cella frigorifera che è stata convertita in un contenitore di ricerca contemporanea (tutto il week-end).

Teatro

Tra gli spettacoli teatrali del nuovo weekend, il grande debutto milanese di The Phantom of the Opera, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber al Teatro Arcimboldi pronto a far emozionare il grande pubblico (tutto il week-end

Bambini

Tra gli appuntamenti per bambini, l’apertura della caserma dei pompieri di via Messina in occasione della giornate del FAI, un’occasione unica di puro divertimento (sabato e domenica).

Ancora: la straordinaria mostra didattica sul mondo dei dinosauri a grandezza naturale al Parco Esposizioni di Novegro: un tour itinerante per la gioia di grandi e piccoli per conoscere, ammirare, studiare queste creature del passato (tutto il week-end).

L’autunno fa invece il capolinea con due speciali campi di zucche che anticipano i colori di Halloween: il Villaggio delle Zucche di Pura Vida Farm, un'oasi di puro divertimento dove i bambini possono trascorrere una giornata speciale in compagnia di giochi, laboratori e trattorini a pedali, e quello dei Mirtilli di San Vito a Gaggiano, dove è possibile decorare e intagliare le zucche (entrambi tutto il week-end).