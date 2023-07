Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 14 al 16 luglio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 14 al 16 luglio?

L'estate a Milano fa rima con musica: bella, diffusa, imperdibile.

Si inizia da un appuntamento quasi storico, il concerto degli Iron Maiden all’Ippodromo San Siro (sabato). La celebre band inglese si esibirà dal vivo in qualità di headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell’unica data italiana di “The Future Past Tour”.

Ancora un concerto imperdibile, questa volta quello degli Arctic Monkeys all’Ippodromo La Maura, all'interno degli I-Days Milano Coca Cola (sabato).

Tra gli appuntamenti di Estate al Castello, impossibile perdersi quello della stella della musica balcanica Goran Bregovi? (venerdì).

Infine, tappa obbligata al Milano Latin Festival, la manifestazione di musiche, cultura e cucina del Sud America che torna ad Assago ad animare le notti estive (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni di questo nuovo fine settimana, l'evento Gelato all you can eat presso la gelateria TiramiSù di Rho: acquistando un braccialetto al prezzo di 7 euro, i clienti potranno mangiare tutto il gelato che vorranno, senza nessuna sosta (sabato).

Milano è viva, il grande palinsesto di iniziative culturali, prosegue invece fino alla fine del mese di ottobre con moltissime iniziative diffuse in tutta la città (tutto il week-end).

Da Bank Space, invece, è possibile ammirare Project Revelation, un’esposizione di arte esperienziale, a cura di Marco Senaldi, che accoglie il pubblico in un percorso di meditazione e consapevolezza (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, il fascino della foresta in Triennale, con la mostra Siamo Foresta, un dialogo artistico tra pensatori e difensori della foresta, tra artisti indigeni e non indigeni (tutto il week-end).

A Palazzo Reale proseguono invece la mostra fotografica di Mario Dondero, un’ampia retrospettiva di uno dei protagonisti della fotografia italiana della seconda metà del Novecento e La reggia allo specchio, un nuovo progetto espositivo dell’artista Helidon Xhixha (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore è invece possibile scoprire i fenomeni artistici più interessanti dell’arte cinese contemporanea negli spazi, con biglietti scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Gli amanti degli oceani non possono perdersi Squali e abissi in Stazione Centrale, un vero e proprio viaggio mozzafiato attraverso i misteriosi abissi oceanici, dal caldo mare tropicale alle fredde acque artiche (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è la protagonista di due mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano, e quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia (entrambe tutto il week-end).

Ancora a Palazzo Reale prosegue la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce, e la mostra di Gian Maria Tosatti NOw/here, un'opportunità unica di immergersi nel mondo dell'artista e di esplorare le sue visioni e le sue riflessioni sulla condizione umana nel contesto attuale (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per gli amanti del cinema all’aperto prosegue Arianteo, con la programmazione di grandi pellicole nelle bellissime cornici del Chiostro dell’Incoronata, di CityLife e della Fabbrica del Vaporee d'Estate (tutto il week-end).

Ancora film all’aperto, questa volta con Estate al Cinema - Arena Chiesa Rossa, la rassegna estiva che da giugno a settembre illumina il Municipio 5 del Comune di Milano (tutto il week-end).

Il teatro è invece il protagonista di Teatro Menotti in Sormani, la rassegna estiva che si terrà nel Cortile di Palazzo Sormani con ben 30 eventi estivi tra generi e linguaggi differenti (tutto il week-end).

Bambini

Tra i nuovi appuntamenti estivi per i più piccoli, gli speciali giochi d'acqua all'Acquapark di Concorezzo, con numerose offerte imperdibili per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo prosegue invece il Circus Summer Camp, un centro estivo che anima le stagioni più soleggiate della provincia meneghina con magia e colore, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni (tutto il week-end).

Ultimissimi giorni, infine, per scoprire una speciale Candy House presso Il Centro di Arese, dove gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti (tutto il week-end).