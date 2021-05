Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 14 al 16 maggio: tutti gli eventi

Le Giornate FAI di Primavera, le opere e i murales di Banksy al Teatro Nuovo, la Generali Milano Marathon, la mostra di Vico Magistretti in Triennale e ancora eventi gratuiti e per famiglie

Cosa fare a Milano dal 14 al 16 maggio?

Il week-end in arrivo promette agli amanti della nostra città di scoprire luoghi unici e imperdibili grazie alle Giornate FAI di Primavera, manifestazione di punta della stagione con 600 aperture in Italia tra parchi storici, residenze reali, castelli e giardini (sabato e domenica). A Milano, tra gli altri, sarà possibile visitare con i volontari del FAI anche la Cascina Pozzobonelli, il Piccolo Teatro Grassi, la Palazzina Appiani e il Teatro Franco Parenti.

Al Teatro Nuovo le opere e i murales di Banksy, l'artista più misterioso di tutti i tempi, accoglieranno i visitatori nella nuova mostra Banksy The World of Banksy - The Immersive Experience (tutto il week-end), mentre gli appassionati di architettura e design potranno ammirare le opere e i disegni del grande Vico Magistretti in Triennale (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

La domenica in arrivo si apre con la Generali Milano Marathon, che torna in città con un’edizione speciale e tre format diversi, aperti a tutti gli amanti della corsa. E poi ancora: le visite guidate alla Chiesa Rossa, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese, a cura della docente di Storia dell'arte Enrica Garlati (domenica) e le letture della Divina Commedia in Duomo, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante (tutto il week-end).

Gratis

Gli appuntamenti gratuiti del week-end sono aperti a tutti: appassionati di arte e fotografia, ma anche di viaggi. Continua, infatti, la mostra Vietnam Mon Amour alla Galleria Zanuso, personale di Barbara Pellizzari con una selezione di lavori realizzati a lacca tra cui molti inediti (su appuntamento); la fotografia è protagonista di Passi, la nuova mostra del giovane Enrico Liuzzo presso l'associazione Exalge (tutto il weekend) e di Nessuno escluso, la mostra di Christian Tasso con una selezione di immagini che celebrano la diversità come risorsa per l’intera comunità (venerdì). Anche Tana libera tutti, al Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, racconta il mondo dei bambini attraverso 40 immagini inedite (tutto il week-end).

Per chi desidera passeggiare all'aria aperta, ultimo week-end della mostra di Zero a Nolo, che racconta i volti più conosciuti del quartiere, mentre la mostra fotografica in Montenapoleone, organizzata da MonteNapoleone District, è dedicata all’architettura e al design degli anni ‘60 (entrambe tutto il week-end).

E poi, La grande strada Inca al Mudec, per conoscere il patrimonio inca del museo (tutto il week-end) e la mostra dedicata a Raffaello al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Le famiglie potranno invece scoprire le visite guidate al Museo della Scienza tra aerei, navi e grandi avventure (sabato e domenica).

Infine: la mostra dell’artista Neïl Beloufa tra installazioni immersive che pongono al centro il paradosso di un mondo tecnologico e la sua scomparsa (venerdì) e la mostra con le installazioni dell’artista cinese Chen Zen (tutto il week-end), entrambe all’Hangar Bicoccae; Dancing30 alla Galleria Viasaterna è invece dedicata al misterioso Club30, locale dance senza tempo, posto al civico mancante di via Leopardi tra il ventotto e il trentadue (su appuntamento).

Mostre

Gli amanti del Messico non possono perdersi due appuntamenti speciali del week-end: la grande mostra sensoriale Frida Kahlo, il caos dentro alla Fabbrica del Vapore (tutto il weekend) e, al Mudec, la mostra Donne, Messico e Libertà che racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica).

In Triennale, invece, il pittore argentino Guillermo Kuitca mette in mostra le opere di 28 artisti della collezione della Fondation Cartier per esplorare l’idea del collettivo, del gruppo, della comunità, mentre continua la mostra dedicata a Enzo Mari in Triennale con progetti, modelli, disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari recentemente donato al CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano (entrambe tutto il week-end).

Alla Galleria Milano continua la personale dell’artista Riccardo Arena tra collage, fotografie, disegni, sculture e materiali d’archivio (venerdì e sabato), mentre a Palazzo Reale sono ancora una volta le donne le grandi protagoniste dell’arte: Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600, con oltre 130 opere delle più grandi artiste vissute tra ‘500 e ‘600, Le donne nell’arte russa con 90 dipinti dedicati al ruolo della donna nella società e, infine, le immagini bellissime della grande fotografa Margaret Bourke White (tutto il week-end).

Gli amanti dell’antico Egitto potranno scoprire un viaggio meraviglioso al Museo Archeologico con la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino (tutto il week-end).

Al Museo del Novecento è ancora possibile ammirare le opere della grande astrattista Carla Accardi, all’interno del palinsesto I talenti delle donne, le opere di Loris Cecchini - vincitore del Premio Acacia, "Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana", e la mostra di Franco Guerzoni, L’immagine sottratta, un affondo nell’opera dell’artista modenese (tutto il week-end).

Al Pac continua la mostra fotografica di Luisa Lambri (tutto il week-end), mentre a Villa Clerici Innesti21 racconta un dialogo di diversi artisti con i dipinti e le sculture della collezione permanente (venerdì e sabato). In Fondazione Prada la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente (tutto il week-end).

Da Wow Spazio Fumetto i grandi supereroi sono ancora protagonisti della mostra dedicata agli 80 anni della Marvel con Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America e i Fantastici Quattro (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli spettacoli teatrali pronti a riaccogliere il pubblico nel week-end: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte all’Elfo Puccini, lo spettacolo più visto nella storia dell'Elfo, da più di 20.000 spettatori, che racconta la storia di Christopher, un quindicenne che decide di indagare sulla morte di Wellington, il cane della vicina (tutto il week-end); Ladies Football Club al Piccolo Teatro Studio Melato, dedicato alle prime squadre di calcio femminili (venerdì e sabato); Macbeth, le cose nascoste al Piccolo Teatro Strehler, un vero viaggio psicoanalitico nell’anima degli attori (tutto il week-end).

Al cinema continua il ricco programma della Cineteca Milano MIC, con la rassegna dedicata ai film con la grandissima Mariangela Melato (tutto il week-end).

Bambini

In questo week-end di primavera inoltrata tornano anche gli eventi per i più piccoli, con la riapertura di Muba - Museo dei Bambini - con numerosi laboratori speciali e creativi (venerdì e sabato).