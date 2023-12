Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 15 al 17 dicembre: tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 15 al 17 Dicembre?

L’atmosfera magica del Natale scalda le vie e le piazze di Milano, e in questo weekend prima delle festività promette tantissimi eventi imperdibili, per emozionare ed emozionarsi.

Si inizia dalla Babbo Running, la corsa di Natale adatta a tutte le età che porterà i partecipanti vestiti da Santa Claus in giro per il centro della città (sabato).

Nel cuore di CityLife, all’interno degli spazi di Allianz Mico, A Christmas Magic è il Villaggio di Natale al coperto il più grande d'Italia, e accoglie i visitatori con una speciale pista di pattinaggio, il Luna Express e un magico bosco incantato (tutto il week-end).

A Melegnano le luci della casa di Babbo Natale tornano ad illuminarsi per far vivere la magia delle Feste a tutti i visitatori che potranno ammirarle dal cancello esterno (tutto il week-end).

In Stazione Centrale, infine, arriva Sensation On Ice, la grande pista di pattinaggio all'aperto con ben 1500 mq di percorso ghiacciato, allestimenti e 130 mila luci led a basso consumo (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le serate da segnalare nel weekend prima di Natale, l’evento di Jameson Black Barrel all’Eroica Cafè dove musica, realtà virtuale e whiskey possono fondersi dando vita a qualcosa di magico (venerdì).

Tra i concerti da non perdere, il grande ritorno di Ludovico Einaudi al Teatro Dal Verme, con ben 17 date milanesi del grande artista e compositore (tutto il week-end).

La magia del Natale è infine la protagonista del concerto galleggiante sul Naviglio, con partenza dalla Canottieri San Cristoforo, che vedrà il tenore Alessandro Veletta intonare i canti di Natale accompagnato dall'arpa di Eleonora Ligabò (sabato).

Mercatini e Villaggi di Natale

Tra i bellissimi mercatini e villaggi di Natale in città, Le Carousel in Cascina Cuccagna, il mercatino del fatto a mano con laboratori e attività per adulti e bambini (domenica).

Al Carroponte la magia del Natale accoglie adulti e bambini in più di 25 mila metri quadrati, in un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, tra numerose attrazioni e la magica Casa di Babbo Natale (tutto il week-end).

In Piazza Città di Lombardia, il Villaggio di Natale avvolge la piazza in un’atmosfera magica, tra una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un grande albero di Natale e l’opera d’arte luminosa “Gerome XXL” (tutto il week-end).

Ai Bagni Misteriosi la magia delle Feste accoglie adulti e bambini in una bellissima pista di pattinaggio, tra luminarie colorate e spettacoli per bambini (tutto il week-end).

In Piazza Duomo tornano invece i mercatini di Natale, tra artigianato, oggettistica e gastronomia (tutto il week-end).

Colori e giostre sono i protagonisti del Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, tra attrazioni, artigianato e una speciale pista di pattinaggio (tutto il week-end).

Infine, la magia del Natale arriva anche a Vimodrone, presso il Centro Giardinaggio, dove le serre di Steflor si addobbano a dovere per accogliere tutti i clienti e regalare loro un Natale secondo la tradizione (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Al Museo della Scienza, l’installazione Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski è un grande tavolo luminoso in cui si intrecciano diversi strati di inchiostri di colori primari (rosso, verde, blu) da toccare e da mescolare (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca prosegue invece Reincarnations of Shadows, la prima mostra personale di Thao Nguyen Phan in Italia. Riconosciuta a livello internazionale per il suo uso combinato di pittura, immagine in movimento e scultura, l’artista vietnamita crea narrazioni oniriche e poetiche che ripercorrono la storia del suo paese in relazione con i cambiamenti ambientali e sociali contemporanei (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre da segnare in agenda, quella dei Lego al Museo della Permanente, tra galeoni di pirati e scorci della Roma medievale, per giocare e mettere alla prova la propria inventiva (tutto il week-end). Ancora al Museo della Permanente, Botero: Via Crucis è la prima mostra postuma di uno dei più importanti artisti contemporanei, un vero e proprio testamento spirituale.

A Palazzo Reale proseguono invece la mostra di El Greco, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore greco, Jimmy Nelson. Humanity, con 65 lavori del grande fotografo e la nuova mostra dedicata a Goya (tutto il week-end).

In Fondazione Prada la mostra Wes Anderson - Asteroid City: Exhibition, che include una selezione di scenografie originali, oggetti di scena, modellini, costumi e opere d’arte presenti nel film presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes (tutto il week-end).

Le bellissime opere di Klimt prendono vita nella nuova mostra immersiva al Mil - Next Museum a Sesto San Giovanni, dove sarà possibile entrare nei quadri e toccare i colori (tutto il week-end).

Negli spazi del Superstudio Più prosegue invece Wildlife Photographer of The Year, la mostra di fotografia naturalistica più famosa al mondo, che torna in città (tutto il week-end).

Al Mudec le opere di Van Gogh mostrano un inedito percorso grazie alla collezione di dipinti e disegni del Museo Kröller-Müller di Otterlo, nei Paesi Bassi (tutto il week-end). Il grande pittore è protagonista anche di Van Gogh: The Immersive Experience a Lampo Scalo Farini, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

Teatro

Tra gli spettacoli a teatro di questi giorni, la magia de Lo Schiaccianoci al Piccolo Teatro, con la coreografia firmata dallo stesso Olivieri sulle celeberrime musiche di Pëtr Il'i? ?ajkovskij, con oltre 100 allievi della Scala (tutto il week-end).

Presso Alta Luce Teatro, infine, va in scena Le belle di notte - Noi due e le altre, di e con Susanna Gozzetti e Cecilia Vecchio (venerdì e sabato).