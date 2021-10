Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 15 al 17 ottobre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 15 al 17 ottobre?

Quello in arrivo a Milano è un vero week-end della cultura, tra iniziative, mostre e spettacoli teatrali adatti a tuti i gusti. Si inizia con le Giornate FAI d’Autunno, un’occasione unica per scoprire alcuni bellissimi beni del FAI - come Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani - solitamente inaccessibili (sabato e domenica).

A teatro, Arlecchino servitore di due padroni al Piccolo porta in scena uno degli spettacoli più storici di Milano, nato proprio al Piccolo nel 1947 e che da settantaquattro anni accompagna la storia del suo teatro; al Teatro Filodrammatici, invece, debutta lo spettacolo Vieux Carré. Autoritratto dell’artista da giovane, l’opera di Tennessee Williams che per la prima volta arriva in Italia (entrambi tutto il week-end).

In piazza Portello, infine, la mostra mercato con 300 varietà di funghi per scoprire come valorizzare questi frutti del bosco in modo saporito e salutare, grazie alla guida degli esperti micologici (sabato e domenica).

Cibo e Vino

Con l'aututnno tornano anche le sagre, con ottimo cibo da gustare e degustare: la festa dei pizzoccheri a Senago con tante specialità culinarie tra cui risotto con ossobuco, cassoeula, polenta con zola e porcini (tutto il week-end) e la Sagra della caldarrosta a Trezzano Rosa, con caldarroste gratis e numerosi eventi musicali (tutto il week-end).

Ancora, la nuova edizione di Aria San Daniele, il format itinerante che porta l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in selezionati locali della città (tutto il week-end)

Serate e concerti

Tra le serate di musica da segnalare: il festival dello swing allo Spirit de Milan, tra corsi di ballo e musica live e i concerti di musica elettronica di Parade E Électronicque_Paesaggi Sonori distribuiti tra tre luoghi di Milano, la Fabbrica Del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio’s Barona (entrambi tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del week-end, la Notte dei senza fissi dimora in piazza Sant’Eustorgio, all'insegna della solidarietà, dell'arte, della musica (sabato); il Circo di Mosca all’Idroscalo, uno spettacolo entusiasmante con artisti internazionali che hanno preso parte ad i migliori show di tutto il mondo come acrobati, comici e clown (tutto il week-end).

E poi, ancora: Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore, con oltre 100 appuntamenti in città (tutto il week-end) e, in piazza Duca d’Aosta, i sapori della tradizione italiana al Mercato Centrale, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: la mostra sugli oceani in Bicocca, un percorso espositivo tra le biodiversità dei mari (venerdì) e il festival d’autunno da Garden Steflor a Paderno Dugnano, per scoprire le piante e i fiori autunnali e la loro coltivazione (tutto il week-end).

Mostre

Video, bozzetti e abiti meravigliosi accoglieranno i visitatori da The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le opere di Claude Monet, il più importante rappresentante dell’Impressionismo, accompagnano il pubblico a Palazzo Reale in un percorso immersivo con 53 opere imperdibili (tutto il week-end).

Per gli amanti della fotografia, proseguono Wildlife Photographer of the year, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, ospitata nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, e la mostra con le bellissime foto di Oliviero Toscani alla Galleria Antonio Colombo (entrambe tutto il week-end).

Al Mudec, ultime settimane per scoprire le fotografie di Tina Modotti nella mostra Donne, Messico e Libertà (sabato e domenica).

Al Museo del Novecento sono tre gli appuntamenti da non perdere: le opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla morte del grande artista, le fotografie di Anna Valeria Borsari, dedicate ai temi dell’identità e del rapporto tra realtà e rappresentazione e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Per gli amanti dell’arte contemporanea, da Pirelli Hangar Bicocca prosegue invece la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre al Teatro Nuovo la mostra immersiva dedicata a Banksy è una panoramica del lavoro, delle influenze e dell'ispirazione del grande artista misterioso (entrambe tutto il week-end).

All’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (tutto il week-end).

Al Castello Sforzesco, la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo e la mostra di Tiepolo e Canaletto dedicata al Settecento veneziano (entrambe tutto il week-end). Al Teatro alla Scala, invece, prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, i film dedicati al grande Alberto Lattuada alla Cineteca Milano Mic (tutto il week-end).

A teatro c’è solo l’imbarazzo della scelta: primo week-end de L’Amaca di domani di Michele Serra al Franco Parenti, la rubrica che il giornalista cura per La Repubblica e in cui commenta i fatti di cronaca e di attualità (tutto il week-end); primo week-end anche per lo spettacolo Diplomazia di Elio de Capitani all’Elfo Puccini, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale (tutto il week-end).

Al Franco Parenti Mutuo Soccorso, con la regia di Raphael Tobia Vogel, porta in scena le vicissitudini di due coppie che abitano nello stesso condominio (tutto il week-end).

Chi sogna il grande amore potrà scoprire il musical Pretty Woman al Teatro Nazionale, tratto dalla celebre pellicola di Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, mentre al Martinitt lo spettacolo Il Test, commedia spagnola esilarante, sarà in grado di coinvolgere il pubblico in grandi risate (entrambi tutto il week-end).

Al Piccolo Teatro Studio Melato, infine, c’è ancora tempo per guardare Edificio 3 di Claudio Tolcachir, che racconta le vicissitudini di alcuni impiegati di un vecchio ufficio di una grande azienda pubblica (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per i più piccoli in questo nuovo week-end, la rassegna teatrale allo Spazio Teatro 89, con numerosi spettacoli per bambini (domenica); i laboratori con Flora et Decora agli Orti Fioriti di CityLife (sabato e domenica) e la mostra Disney al Mudec, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”.

Senza dimenticare la visita guidata teatralizzata su Leonardo da Vinci al Castello di Tezzo, tra proiezioni e spettacoli (sabato).