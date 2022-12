Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 16 al 18 dicembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 16 al 18 dicembre?

Il weekend prima di Natale è interamente dedicato ai più piccoli, che vengono accolti in città da numerosi appuntamenti dove la parola d’ordine è sognare: ad occhi aperti, insieme, tutto il giorno.

Si inizia con il Villaggio di Natale della Disney a CityLife, un universo magico dove bambini e adulti potranno vivere momenti di gioia e condivisione in compagnia delle storie e dei personaggi Disney, Pixar e Marvel (tutto il week-end).

Babbo Natale accoglie invece le famiglie da Fao Schwarz fino a venerdì, per immortalare la magia delle feste con una bellissima foto ricordo.

Alla Cascina Cuccagna, un appuntamento unico tra asinelli e cavallini: i piccoli ospiti potranno curare e pulire gli animali, fare passeggiate a dorso d’asino con conduzione degli asinelli e tirare con l’arco (sabato).

Da Bam - Biblioteca degli Alberi - arriva un’intera giornata dedicata alla natura tra yoga, canti di Natale e laboratori per bambini (domenica).

Infine, ancora un appuntamento natalizio, con le letture a tema e una colazione golosa allo Spazio Mitades, dietro il Parco di Trenno (sabato).

Concerti e serate

Tra i concerti di questo magico weekend, quello dei Simply Red al Mediolanum Forum, che porteranno sul palco brani di successo come Holding Back The Years, Stars, Fairground e Money’s Too Tight To Mention, ma anche nuove sonorità grezze e profonde (venerdì).

Agi Arcimboldi, Coez si esibirà in tre date cantando i brani che hanno fatto la storia di From The Rooftop, progetto musicale avviato nel 2016 e nato l’anno prima dall’omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un suggestivo tetto di Roma (tutto il week-end).

Al Teatro dal Verme, infine, proseguono le date del concerto di Ludovico Einaudi. Il grande compositore chiude ormai da diversi anni il suo tour a Milano, con una serie di concerti consecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito (tutto il week-end).

Villaggi di Natale

Tra i numerosi Villaggi di Natale in città, quello al Parco Trotter con tanti laboratori per bambini dedicati al riciclo creativo, oltre a decorazioni natalizie e letture a tema (domenica) .

Ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Porta Venezia, il divertimento continua al Villaggio delle Meraviglie, che accoglie le famiglie con tantissime attrazioni: dall’albero di Natale alla fattoria degli Elfi, fino alla magica giostra Fiocco di Neve, pronta a far divertire adulti e bambini (tutto il week-end).

In Stazione Centrale, il più grande percorso ghiacciato mai allestito in città, con ben 1.500 mq di scenografia, sorprende gli amanti delle feste nello speciale Villaggio di Natale (tutto il week-end).

Anche a Segrate il Natale è protagonista con la Casa di Babbo Natale, le cassette delle letterine e un laboratorio di addobbi natalizi (sabato e domenica).

Gli amanti delle luci non possono perdersi la meraviglia della Casa di Babbo Natale a Melegnano, illuminata da quasi mezzo milione di LED e pronta a far sognare le famiglie grazie ai bellissimi giochi di luce sul tetto e nel giardino (sabato e domenica).

Mercatini

Tra i mercatini di Natale dove acquistare i regali da mettere sotto l'albero, quello in Piazza Duomo, che accoglie visitatori e famiglie con ben 78 baite in legno, con artigianato e gastronomia (tutto il week-end).

Ai Bagni Misteriosi si entra in uno chalet di montagna all’aperto, con spettacoli, animazioni e mercatini di Natale con tantissime sorprese (tutto il week-end).

La magia delle Feste prosegue anche da Garden Steflor e accoglie i visitatori in un bellissimo spazio di oltre 2000 mq, tra luci e alberi di Natale (tutto il week-end).

Infine, il Natale arriva anche a Villa Arconati, tra luci, decorazioni artigianali realizzate a mano, alberi di Natale e attività per grandi e piccini (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del week-end, il temporary store dedicato a Jameson Black Barrel, il nuovo whiskey invecchiato in botti di legno carbonizzate (tutto il week-end).

In Sormani arriva invece la mostra di Carla De Bernardi, dedicata a musicisti, artisti e scrittori della Milano degli anni ’80 (tutto il week-end).

A Segrate, infine, torna il mercatino di Natale benefico nello chalet della Lega dei cani (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre imperdibili del nuovo fine settimana, le fotografie dei reportage di Robert Capa, uno dei più grandi maestri del Novecento, al Mudec (tutto il week-end).

Ancora fotografie, questa volta della celebre Maria Mulas a Palazzo Reale, con reportage, lavori di ricerca e un numero imponente di ritratti – oltre 500 – di personaggi di primo piano delle arti e della cultura (tutto il week-end).

Al PAC, la mostra Japan. Body_Perform_Live a cura di Shihoko Iida e Diego Sileo, propone diverse forme d'arte contemporanea provenienti dal Giappone dopo il 2000, concentrandosi in particolare sulle tendenze che coinvolgono i corpi degli artisti, tra azioni e dinamiche performative (tutto il week-end).

Alle Gallerie d’Italia, invece, una mostra che indaga il ruolo che molti banchieri ebbero rispetto all'arte nel Rinascimento e per tutta l’età moderna (tutto il week-end).

Body Worlds, il percorso espositivo con i corpi umani conservati con la tecnica della plastinazione, prosegue invece nella scenica cornice della Galleria dei Mosaici in Stazione Centrale (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue l’esibizione di Andy Warhol, con oltre trecento opere del grandissimo artista e la possibilità di avere alcuni biglietti scontati (tutto il week-end).

A Palazzo Reale, infine, la mostra dedicata a Max Ernst presenta oltre 400 sono opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, mentre quella dedicata al grande fotografo di moda Richard Avedon è un vero viaggio tra i lavori di uno dei maestri della fotografia del Novecento (entrambe tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra gli spettacoli teatrali in scena questo fine settimana, la magia di Cenerentola al Teatro Strehler, uno spettacolo unico affidato all’interpretazione degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, che vedrà sul palco ben 86 giovani danzatori (tutto il week-end).

Al Teatro Nazionale CheBanca! prosegue il musical di Sister Act, una storia unica di riscatto, fratellanza, onestà ed inclusione (tutto il week-end).

Al Franco Parenti, infine, Agnello di Dio porta in scena le crepe vistose della società moderna sulla capacità di comunicare valori etici (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per bambini in vista delle feste natalizie, le magiche casette in legno addobbate a festa al Centro di Arese, oltre a un magico trenino su rotaia (tutto il week-end).

Gli amanti dei dinosauri non posso perdersi Jurassic Expo in Tour, una mostra itinerante tra dinosauri fantastici e animali preistorici (sabato e domenica).

Al Museo della Scienza prosegue il Ballo del Ceppo di Harry Potter, una vera immersione nel mondo del mago più famoso al mondo, con il "valzer dei campioni", una competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti (tutto il week-end).

Il meraviglioso mondo di Leonardo da Vinci, infine, è protagonista in galleria Vittorio Emanuele di un’esibizione innovativa, con esperienze multimediali che consentono al pubblico di interagire in prima persona con le macchine, le opere artistiche e i codici di Leonardo (tutto il week-end).