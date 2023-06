Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 16 al 18 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 16 al 18 giugno?

Colore, ottimo cibo e tanta natura accolgono questo ultimo week-end di primavera, con tantissimi appuntamenti in città semplicemente imperdibili.

Si inizia da Holi Dance Festival, la festa del colore al Carroponte, ispirata ad un’antica tradizione indiana, che promette un'intera giornata indimenticabile tra canti, balli e il lancio di polvere colorata rivolto al cielo (sabato).

Milano Sushi Festival porta invece in piazza Città di Lombardia il meglio della cucina nipponica, tra gyoza, i celebri ravioli ripieni di carne, pesce o verdure, e takoyaki, le gustosissime polpette fritte a base di polpo tipiche della cucina di Osaka (tutto il week-end).

In Darsena arriva invece il primo evento di wakeboard a coppia, organizzato da Red Bull (sabato). La gara vedrà coinvolti sia team maschili che femminili, tra professionisti e wildcard.

Al parco Sempione, infine, arriva il pic-nic collettivo e sostenibile, con una tovaglia lunga ben 500 metri, promosso dal Comune di Milano nell’ambito del progetto europeo Food Wave (domenica).

Concerti e serate

Tra le serate da non perdere di questo nuovo week-end, la festa con musiche disco degli anni ’70 e ’80 in Triennale (sabato).

Al Magnolia torna invece la Zarro Night insieme al Pagante, un’occasione unica per rispolverare dall'armadio canotte, occhiali da sole fluo e sneakers, e ballare fino a tarda notte (sabato).

Domenica, infine, è la volta del concerto dei fratelli Andrea e Paolo Camerini (fondatori del gruppo world-folk-rock Nuove Tribù Zulu) presso l’Associazione Artè Centro Yoga.

Cibo e vino

L’appuntamento gastronomico del week-end è il festival di street food a Cinisello Balsamo, un’occasione unica per gustare i piatti più famosi della cucina regionale ed internazionale come hamburger, panini gourmet con polpo, pizza fritta, porchetta di Ariccia, arrosticini e tantissimo altro (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra gli incontri da segnare in agenda, la visita tra le opere di street art da Prologis Park Romentino, dove poter ammirare le creazioni di artisti internazionali come Joys, Peeta, Vesod, Etnik, SeaCreative, Hemo e molti altri, che hanno deciso di lasciare il loro segno sugli enormi magazzini dei due poli (venerdì e sabato).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del nuovo fine settimana, ultimi giorni per ammirare la mostra personale Somewhere Nowhere dell’artista Andrea Marchesini, che presenta un nuovo ciclo pittorico composto da una selezione di 32 opere realizzate a tecnica mista su carta e tela (tutto il week-end).

BAM, Biblioteca degli Alberi, celebra invece l’arrivo dell’estate con una super festa gratuita con laboratori per bambini, yoga e uno speciale dj set di Le Cannibale per ballare immersi nella natura (domenica).

Infine, da Bank Space è possibile ammirare Project Revelation, un’esposizione di arte esperienziale, a cura di Marco Senaldi, che accoglie il pubblico in un percorso di meditazione e consapevolezza (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, Squali e abissi in Stazione Centrale, un vero e proprio viaggio mozzafiato attraverso i misteriosi abissi oceanici, dal caldo mare tropicale alle fredde acque artiche (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue invece Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografi è la protagonista di ben tre mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano; quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia, e quella di Helmut Newton a Palazzo Reale, con 250 scatti, riviste e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati di tutti i tempi (tutto il week-end).

Ancora a Palazzo Reale prosegue la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Allo Scalo Farini, infine, prosegue Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra gli spettacoli teatrali, la meraviglia del Cirque du Soleil che torna a Milano, in un Grand Chapiteau, con lo spettacolo Kurios: Cabinet of Curiosities (tutto il week-end).

Gli amanti del cinema non possono perdersi il grande ritorno di Arianteo, la rassegna di film all'aperto promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano , che inaugura al Chiostro dell'Incoronata (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per bambini e ragazzi, l’evento da Arca Planet di Viale Certosa per coccolare i piccoli cuccioli e farsi scattare una simpatica foto ricordo in formato polaroid (venerdì).

Al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo prosegue invece il Circus Summer Camp, un centro estivo che anima le stagioni più soleggiate della provincia meneghina con magia e colore, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni (tutto il week-end).

Presso Il Centro di Arese, infine, c'è ancora tempo per scoprire una speciale Candy House dove gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti (tutto il week-end).