Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 dicembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 dicembre?

L’ultimo week-end prima di Natale promette ad adulti e bambini di vivere appieno l’atmosfera più magica dell’anno, con tantssimi eventi in città da non perdere.

Si inizia con l'incanto dello Schiaccianoci, portato in scena dall’Accademia Ucraina di Balletto sul palco dell’Ecoteatro di Milano: lo spettacolo è rappresentato nella forma più tradizionale ed incanterà grandi e piccini con le magnifiche scene, gli sfarzosi costumi e i balletti degli artisti (tutto il week-end).

Al Teatro alla Scala è invece tempo del tradizionale concerto di Natale con il Maestro Alain Altinoglu, uno dei debutti direttoriali più attesi dell’anno (sabato). Ancora un concerto, questa volta con la Nazionale Hip Hop, protagonista di un evento benefico al Gratosoglio grazie al prezioso supporto di Don Giovanni Salatino, Gianmarco Duina e della Onlus Altro Pallone (venerdì).

Ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Porta Venezia, il Villaggio delle Meraviglie continua ad accogliere le famiglie nelle sue numerose attrazioni come la Fattoria degli Elfi, le giostre illuminate e una bellissima pista di pattinaggio (tutto il week-end).

Le atmosfere artiche illuminano invece la Biblioteca degli Alberi grazie alla prima edizione di Illumina, l’installazione di Enel dedicata al riscaldamento globale con orsi polari e ambientazioni del Nord Europa (tutto il week-end).

A Melegnano, infine, splendono ancora le luci della Casa di Babbo Natale, uno spettacolo unico con quasi cinquecentomila Led, da ammirare dall’esterno della dimora privata (tutto il week-end).

Serate e concerti

Tra i concerti da segnalare, quello di Michele Bravi al Fabrique (domenica), mentre al Teatro dal Verme proseguono le serate con il magnifico Ludovico Einaudi, nella Sala Grande del Teatro (venerdì e sabato).

Cibo e vino

Le festività natalizie fanno rima anche con buon cibo, come quello al Mercato Centrale in Piazza Duca d’Aosta, che i accoglie i visitatori tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

Mercatini

Tra i mercatini di Natale imperdibili in città, tappa obbligata ai Bagni Misteriosi con ottanta espositori tra vintage, artigianato, modernariato e collezionismo (tutto il week-end).

A Nolo, il mercatino delle Pulci Pettinate è l’occasione perfetta per trovare regali davvero speciali, tra pezzi unici vintage e handmade, musica dal vivo, piatti caldi e vin brulè (domenica).

Infine, alla Boutique dei nasi rossi il mercatino solidale di Natale dell’Associazione Veronica Sacchi contribuirà a formare giovani volontari clown che porteranno sorrisi a bambini in ospedale, ad anziani in case di riposo, a persone disabili in centri diurni (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Lo shopping può anche diventare benefico, grazie all’iniziativa Shop for Success, organizzata da IFDA, la Green Academy che offre corsi di formazione nel settore della Moda, per supportare attivamente le donne in cerca di occupazione (venerdì).

Da Ride Milano, nel cuore dei Navigli, la Fiera del Disco ospita espositori provenienti da tutta Italia - attentamente selezionati da Ernyaldisko - per una full immersion tra i vinili a 33 e 45, i MIX, i CD e i DVD (sabato e domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana in arrivo, la mostra dei Maestri del Rinascimento a Palazzo Marino, con quattro opere di Lorenzo Lotto, Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Giovan Girolamo Savoldo e Giovan Battista Moroni (tutto il week-end).

Alla Galleria Patricia Armocida, invece, si può ancora ammirare la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi su diversi tipi di materiale (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre imperdibili di questo magico week-end, Grand Tour alle Gallerie d’Italia, che vede protagonista il fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d’arte provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-end).

Per gli amanti dei fumetti, Wonder Woman a Palazzo Morando, che celebra i festeggiamenti per gli 80 anni della grande eroina, tra fotografie, bozzetti e costumi dei film e, da Wow Spazio Fumetto, la nuova esibizione dedicata ai Comics Made in Italy, con le tavole dei più grandi artisti come Hugo Pratt e Guido Crepax (entrambe tutto il week-end).

In Stazione Centrale, la mostra di Banksy è l’evento imperdibile del mese, con 30 nuove opere mai esposte prima, mentre alla Casa di Vetro prosegue l’America in guerra con due esibizioni diverse - una in versione analogica e l’altra sottoforma di foto proiezione - con le più belle e iconiche immagini provenienti dai più importanti archivi storici degli Stati Unit (entrambe tutto il week-end).

A Palazzo Reale Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima è dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti, mentre al Museo Diocesano l’Annunciazione di Tiziano è stata scelta come “Capolavoro per Milano 2021” (entrambe tutto il week-end).

L’arte contemporanea accoglie i visitatori al Museo del Novecento, con le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla sua morte, le fotografie di Anna Valeria Borsari e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Gli amanti della natura non possono perdersi la mostra in Bicocca sugli Oceani per sensibilizzare i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari; nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, invece, prosegue la mostra Wildlife Photographer of the year, con gli scatti naturalistici più prestigiosi al mondo (entrambe tutto il week-end).

Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala, un’immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere; ultimi giorni, invece, per ammirare le opere di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end).

Da Armani Silos The way we are racconta il fascino di Giorgio Armani in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani, mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (entrambe tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (entrambe tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra i numerosi e imperdibili spettacoli a teatro, primo week-end di Far finta di essere sani di Giorgio Gaber al Teatro Ciro Menotti, con monologhi e canzoni per riscoprire quel percorso narrativo con cui Gaber e Luporini nel 1973 affrontavano i temi universali del disagio sociale e generazionale (tutto il week-end).

Alla Scala prosegue il Macbeth di Verdi con la direzione artistica di Riccardo Chailly, menre per gli amanti della comicità, sono in arrivo le nuove date di Zelig, con grandi nomi come Paolo Migone e Max Angioni (entrambi tutto il week-end).

Alice! In Wonderland alla Fabbrica del Vapore porta in scena un viaggio incredibile attraverso la musica, il teatro e la tecnologia per una vera e propria esperienza totalizzante, all’interno di una struttura insolita di inizio Novecento (tutto il week-end).

Al Piccolo Teatro Studio Melato prosegue invece Doppio sogno, che vede l’opera di Schnitzler portata in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccardo Favaro, mentre al Teatro Nazionale le musiche di Pretty Woman fanno sognare i più romantici per tutto il fine settimana (entrambi tutto il week-end).

Infine, ai Filodrammatici La lettera di Paolo Nani, liberamente ispirati a “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, narra di un uomo che entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino, contempla la foto della nonna e scrive una lettera (tutto il week-end).

Bambini

Quest’ultimo week-end prima di Natale è davvero speciale per i bambini, grazie alla pista di pattinaggio galleggiante e ai numerosi laboratori ai Bagni Misteriosi (tutto il week-end).

Altre piste di pattinaggio, questa volta al Centro di Arese, tra mercatini, giostre illuminate e una speciale ruota panoramica (tutto il week-end).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).