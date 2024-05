Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 maggio: tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 maggio?

Concerti, festival e un'immersione nella natura animano questo nuovo fine settimana di maggio, con centinaia di appuntamenti ed eventi aperti a tutti, assolutamente da segnare in agenda.

La musica è la protagonista assoluta di Piano City Milano, il festival diffuso che riempie la città con concerti a ingresso gratuito in parchi, piazze, cortili e, per l’occasione, numerosi altri luoghi inconsueti (tutto il week-end).

I colori dei manga riempiono invece il Parco Esposizioni Novegro con il Festival del Fumetto, una due giorni per immergersi nel mondo della fantasia tra giochi di ruolo, workshop e cosplay (sabato e domenica).

Da Base Milano torna We World Festival, dedicato alla condizione delle donne in Italia e nel mondo, tra incontri, sessioni e workshop (tutto i week-end).

Infine, la primavera è la protagonista di una speciale visita guidata alla Biblioteca degli Alberi, per scoprire i boschetti circolari e i bellissimi prati fioriti (domenica).

Concerti e serate

Tra le serate imperdibili del nuovo fine settimana, l’inaugurazione della stagione estiva al Circolo Magnolia, con un opening party insieme agli Ivreatronic, collettivo di dj, produttori, cantanti e artisti (sabato).

Cibo e Vino

Tra i numerosi appuntamenti gastronomici del weekend, il nuovo Minuto Bauli in Piazza Beltrade, un angolo speciale dove poter gustare piccoli pandori ripieni di cioccolato, crema o pistacchio (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da segnalare nel nuovo week-end di maggio, la musica di Piano City al Mercato Centrale, con un live di diversi pianisti non stop, per ben due giorni (sabato e domenica).

Per gli amanti dei pet, impossibile non segnalare i Royal Days in Piazza Portello, un intero weekend ricco di attività e iniziative dedicate agli amici a quattro zampe (tutto il week-end).

Presso il Castello di Trezzo, invece, arriva una giornata imperdibile per affrontare insieme un viaggio fatto di sfide e scoperte, tra costumi d'epoca, battaglie e indovinelli (sabato).

A Binasco, infine, un fine settimana imperdibile con l’apertura straordinaria del MUMAC, il Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group (tutto il week-end).

Gratis

Sono tantissimi gli appuntamenti gratuiti di questo nuovo weekend, come il Baratto Market al Tempio del Futuro Perduto, il mercato in cui tutto è gratuito, in cui si porta un dono e se ne prende un altro (domenica).

Gli appassionati di skincare possono invece scoprire in Corso Garibaldi la Skincare Society House di Avon, per scoprire tutti i segreti di bellezza (tutto il week-end).

A Cinisello Balsamo arrivano due giorni per scoprire l’importanza delle api, tra degustazioni di miele artigianale e laboratori speciali (sabato e domenica).

L’Associazione OrMe - Ortica Memoria, invece, presenta la mostra PASOS, la Collezione spagnola cammina con il Contemporaneo presso lo Spazio San Faustino 5 (tutto il weekend).

Al Poliambulatorio Auxologico prosegue ancora la mostra fotografica Milan l'è on gran Milan, con le immagini della città di Milano vista con la sensibilità e lo sguardo di diversi fotografi e realizzate in periodi diversi (tutto il week-end).

Infine, presso la sede del CDI - Centro Diagnostico Italiano - in via Saint Bon 20, la mostra fotografica Colpo di scena è un viaggio per immagini dietro le quinte di un teatro, alla scoperta di coloro che contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo (tutto il week-end).

Mostre

Tra le bellissime esibizioni da segnare in agenda in questo fine settimana, primi giorni della mostra OBEY: The Art of Shepard Fairey, la prima esposizione museale in Italia interamente dedicata a Shepard Fairey (OBEY), uno degli street artist più influenti a livello internazionale, negli spazi della Cattedrale presso la Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue poi la mostra di Dolce e Gabbana, un percorso inedito tra artigianato, arti visive e architettura, ma anche innovazione e teatro (tutto il week-end). Ancora a Palazzo Reale, la mostra dedicata a Cézanne e Renoir, con ben 52 capolavori, e la mostra Brassaï. L’occhio di Parigi accolgono i visitatori (entrambe tutto il week-end).

Da Tenoha prosegue ancora Ukiyoe – Immersive Art, con animazioni in 3DCG e proiezioni basate su oltre 300 opere di rinomati artisti come Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige e molti altri (tutto il week-end).

Da segnare in agenda anche Monet e gli Impressionisti - Digital Experience, un’esperienza immersiva che celebra i 150 anni dalla prima mostra degli impressionisti. Realizzata nel nuovo spazio Next Area, la mostra accoglie i visitatori in stanze interattive per una vera esperienza multisensoriale (tutto il weekend).

Al Mudec, le opere di Picasso al Mudec sono un inedito percorso dedicato al grande artista spagnolo e al suo rapporto con l'arte primitiva (tutto il week-end).

Al Next Museum di Sesto San Giovanni prosegue Love, The Immersive Experience, una vera e propria esibizione "da selfie" dedicata all'amore e a tutti gli innamorati, in uno spazio di oltre 1500 metri quadri (tutto il week-end).

Space Dreamers prosegue invece sotto la Madonnina con un viaggio nello spazio, con ben 16 installazioni colorate ed immersive, create per coinvolgere ed emozionare e sorprendere i visitatori (tutto il week-end).

In Piazza Napoli The Prism Core Center è lo spazio artistico interattivo, curato da Marco Senaldi, pronto ad accogliere il pubblico per accompagnarlo nella consapevolezza di sé (tutto il week-end).

Gli amanti del colore non possono perdersi le bellissime opere di Van Gogh nella mostra immersiva di realtà virtuale a Lampo Scalo Farini, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza, infine, l’installazione Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski è invece un grande tavolo luminoso in cui si intrecciano diversi strati di inchiostri di colori primari da toccare e da mescolare (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli spettacoli imperdibili a teatro, Amazon Crime al Teatro Off della compagnia Peso Piuma, per ridere e per riflettere sull’attualità lavorativa (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per i più piccoli, lo spettacolo di Harry Potter al Teatro degli Arcimboldi con il Magic School Musical - I Misteri di Hogwarts, dedicato alla magia del grande maghetto, per regalare emozioni e magia a grandi e piccini (domenica).

In Cascina Cuccagna, La Casa di Meneghino è un luogo permanente dedicato alla maschera simbolo di Milano, ai burattini e al teatro di figura, con numerosi laboratori per i più piccoli (domenica).

Per gli amanti della scienza, infine, impossibile non segnalare Scientopolis, La Città della Scienza, un emozionante viaggio interattivo alo Spazio Ventura, dove i visitatori potranno sperimentare e approfondire concetti scientifici in modo coinvolgente (tutto il week-end).