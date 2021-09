Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 settembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 settembre?

L’arte è la vera protagonista di questo ultimo week-end d’estate a Milano, tra appuntamenti imperdibili e nuove mostre in arrivo: le opere di Claude Monet, il più importante rappresentate dell’Impressionismo, a Palazzo Reale, in un percorso con 53 dipinti tutti da scoprire (sabato e domenica); Milano ArtWeek, la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea con esibizioni ed eventi diffusi (tutto il week-end).

Tra gli altri appuntamenti del week-end: Photofestival 2021, con 150 mostre di fotografia diffuse sul territorio milanese fino a Monza e Brianza, Pavia, Lecco e Varese (tutto il week-end); Orticola 2021, la manifestazione di punta per gli amanti del verde, dedicata alle piante e ai fiori ai Giardini Indro Montanelli (tutto il week-end); l’evento di Wanderlust a CityLife con una due giorni dedicata al benessere, alla meditazione e allo yoga (sabato e domenica).

Serate e concerti

Per chi ama la musica elettronica l’appuntamento è al Planetario con la festa di Le Cannibale in compagnia del dj Luca Maria Baldini e dell'astrofisico Fabio Peri (sabato).

Al Teatro degli Arcimboldi la domenica mattina sarà invece accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana insieme al pianista jazz Enrico Pieranunzi.

Incontri e manifestazioni

Per gli amanti del buon cibo il ritrovo è al Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, tra piatti di pesce, carne e dolci tipici della tradizione italiana, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end). Per gli appassionati di vino, invece, il wine tasting al Museo Nazionale della Scienza farà scoprire i sapori del Lugana con oltre 50 cantine (venerdì).

L'arte domina Miart 2021, la fiera dell'arte moderna e contemporanea a Fiera Milano (tutto il week-end), mentre nei giardini di Villa Arconati Massimiliano Finazzer Flory legge i canti più significativi della Divina Commedia (domenica).

Musica e performance dal vivo sono i protagonisti delle manifestazioni in città: nella bellissima cornice della Fabbrica del Vapore prosegue la rassegna Vapore d’Estate (tutto il week-end), mentre da Ride Milano, nel cuore dei Navigli, continuano gli appuntamenti di musica e arte (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: East Market, il famoso mercatino vintage con accessori e abbigliamento di oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia (domenica); ancora un mercatino, questa volta a Lambrate con il Sabato di Lambrate, tra artisti di strada, corsi di yoga e laboratori per bambini (sabato).

L'incontro Spazio Aperto da Stecca 3 è invece incentrato sull'ambiente e sulla riforestazione urbana (venerdì e sabato).

Ultimo week-end, invece, per la mostra di Eliana Gagliardoni alla Basilica San Carlo dedicata alle monache di clausura e alle detenute (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre imperdibili di questi ultimi giorni d’estate: primo week-end di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco, in una nuova mostra dedicata al Settecento veneziano (tutto il week-end); la mostra immersiva dedicata a Banksy al Teatro Nuovo, una panoramica del lavoro, delle influenze e dell'ispirazione del grande artista misterioso (tutto il week-end); primo week-end anche della mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi all’Enterprise Hotel, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi imprenditoriali di Berlusconi (tutto il week-end).

Il fine settimana rappresenta anche l’occasione per scoprire per la prima vola due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia, al Museo del Novecento (tutto il week-end).

Ancora: le fotografie di Anna Valeria Borsari al Museo del Novecento, dedicate ai temi dell’identità e del rapporto tra realtà e rappresentazione (tutto il week-end); la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo al Castello Sforzesco (tutto il week-end); l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano, organizzata al Teatro alla Scala (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (tutto il week-end), mentre per gli amanti della fotografia questi sono gli ultimi giorni per ammirare gli scatti di Guido Harari da Leica Galerie, un vero racconto visivo di un passato di arte e musica (tutto il week-end). Primo week-end, invece, per ammirare le foto di Oliviero Toscani alla Galleria Antonio Colombo (tutto il week-end).

Alla GAM, Galleria d’Arte Moderna, continua Misfits, la prima mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian promossa da Fondazione Furla (tutto il week-end); al Mudec la mostra Donne, Messico e Libertà racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica).

Al Museo Archeologico, la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Pac sta per terminare la mostra fotografica di Luisa Lambri (entrambe tutto il week-end).

In Fondazione Prada, infine, la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, i film dedicati al grande Alberto Lattuada alla Cineteca Milano Mic (tutto il week-end).

A teatro, presso il Chiostro Nina Vinchi, proseguono invece gli incontri teatrali e letterari della rassegna Ogni volta unica la fine del mondo (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli eventi per i bambini: le visite notturne al Castello di Trezzo sull’Adda tra i sotterranei, le prigioni e la torre da cui ammirare la vista panoramica (sabato); la mostra dedicata ai capolavori Disney al Mudec, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui "Hercules" e "La Sirenetta", fino al più recente film d’animazione "Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle" (tutto il week-end)