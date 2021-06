Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 18 al 20 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 18 al 20 giugno?

Feste all’aperto, mercatini e spettacoli promettono tre giorni di divertimento no stop per tutto il week-end: l’apertura della stagione estiva da Arena Milano Est con spettacoli, cinema e concerti (tutto il week-end); Estate Sforzesca, con 80 eventi estivi tra concerti e spettacoli nella magica cornice del Castello Sforzesco (tutto il week-end); la festa di Le Cannibale al Castello Sforzesco in un incontro speciale tra musica elettronica e classica (sabato); il ritorno di East Market, il mercatino vintage di accessori e abbigliamento (domenica); il nuovo programma estivo del Parco Tittoni tra musica e spettacoli e il ricco calendario di appuntamenti da Triennale Estate, tra incontri e performance (entrambi tutto il week-end).

Concerti

Tra i concerti da segnalare, i Bolla Trio al Bonaventura Club di Buccinasco insieme alla voce ruggente di Elisabetta Eneh (sabato) e il concerto omaggio agli 883 al Parco Tittoni, per rivivere un decennio indimenticabile (sabato). Senza dimenticare il concerto gratuito dell'arpista Manuel Zito da Mare Culturale Urbano (sabato).

Incontri e manifestazioni

Passeggiate, manifestazioni e visite guidate promettono un week-end da vivere fino all’ora più tarda: la passeggiata tra le guglie del Duomo per ammirare i cieli di Milano e gli appuntamenti per adulti e bambini, circondati dal verde, agli Orti Fioriti di CityLife (sabato).

Sui Navigli, venerdì è possibile assistere alla pagaiata dei Dragoni della Canottieri San Cristoforo, per sensibilizzare il pubblico su temi importanti come la prevenzione oncologica.

E poi: White Milano con il format WSM Fashion Reboot dedicato all’innovazione sostenibile, con numerosi eventi diffusi e digitali (sabato e domenica).

Da Base continua Farout, festival dedicato alla ricerca di nuovi punti di vista per osservare la Terra, con oltre 38 artisti internazionali tra spettacoli e performance, mentre la rassegna Rozzano sotto le stelle promette iniziative culturali, cinematografiche e teatrali fino a luglio (entrambi tutto il week-end). Primo week-end, invece, del festival Risveglio di Periferia al Barrio’s, a favore della ripresa culturale, artistica e sociale degli spazi culturali (tutto il week-end).

Sui Navigli continuano gli appuntamenti estivi da Ride Milano tra concerti, mostre d’arte e spettacoli teatrali (tutto il week-end).

Proseguono, inoltre, le visite guidate alla Chiesa Rossa, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese (domenica), le letture integrali della Divina Commedia in Duomo, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante (tutto il week-end) e le visite alla Cripta di San Sepolcro per scoprire uno dei gioielli più belli in città (domenica).

Gratis

Mostre, arte e natura sono i protagonisti degli eventi gratuiti del week-end: la mostra dedicata a Dante a CityLife, un percorso di parole, fotografie, video, suoni e luci alla scoperta della poetica della Divina Commedia (tutto il week-end); la mostra omaggio a Napoleone alla Galleria Orsi, con una selezione di opere che celebrano la figura del generale francese e il suo legame con la città di Milano (venerdì).

Per chi ama le installazioni: la mostra dell’artista Neïl Beloufa, un viaggio tra le sue installazioni immersive all’Hangar Bicocca (tutto il week-end) e Dancing30 alla Galleria Viasaterna, dedicata al misterioso Club30, locale dance abbandonato e senza tempo (su appuntamento).

Infine, ultimo week-end de La grande strada Inca c al Mudec, per conoscere il meraviglioso patrimonio inca del museo e la mostra dedicata a Raffaello al Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end).

Mostre

Sono numerose le nuove mostre da scoprire a Milano: un labirinto invisibile allo Spazio Leonardo, ideato dal coreografo Riccardo Buscarini e dall'artista Francesca Lando di Immuto, un vero e proprio percorso da vivere e da esplorare (tutto il week-end); la nuova mostra dell’artista Roberta Krasnig allo Scalo Lambrate, che attraverso il glo™ Mirror dà voce alle tante passioni e ai molteplici sogni dei protagonisti ritratti (tutto il week-end).

E poi ancora: le opere e i murales di Banksy, al Teatro Nuovo; alla Fabbrica del Vapore continua la mostra Frida Kahlo, il caos dentro, dedicata alla grande artista messicana (entrambe tutto il weekend).

Alla Galleria Carla Sozzani prosegue la mostra Milano degli anni '60 (tutto il week-end); da Leica Galerie le fotografie di Guido Harari continuano ad emozionare i visitatori. Prosegue anche la personale di Peter Lindbergh da Armani Silos e la mostra della grandissima Margaret Bourke White a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end).

In Triennale c’è ancora tempo per scoprire le mostre dedicate a Vico Magistretti e ad Enzo Mari ale con progetti, modelli e disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari (entrambe tutto il week-end).

E poi ancora: Misfits, la prima mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian alla Galleria d’Arte Moderna promossa da Fondazione Furla (tutto il week-end); la mostra Donne, Messico e Libertà che racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica); la personale dell’artista Riccardo Arena tra collage, fotografie, disegni, sculture e materiali d’archivio (venerdì e sabato) e le opere di 28 artisti della collezione della Fondation Cartier messe in mostra il pittore argentino Guillermo Kuitca in triennale (tutto il week-end).

A Palazzo Reale la mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600 permette di ammirare oltre 130 opere delle più grandi artiste vissute tra ‘500 e ‘600, mentre, sempre a Palazzo Reale, l'esposizione Le donne nell’arte russa racconta un mondo lontano attraverso 90 dipinti dedicati al ruolo della donna nella società (entrambe tutto il week-end).

Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America e i Fantastici Quattro sono ancora i protagonisti della mostra da Wow Spazio Fumetto, dedicata agli 80 anni della Marvel (sabato e domenica), mentre al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto (tutto il week-end).

Le opere della grande astrattista Carla Accardi accoglieranno il pubblico al Museo del Novecento, all’interno del palinsesto I talenti delle donne, insieme alla mostra di Loris Cecchini - uno degli artisti italiani più affermati a livello internazionale e vincitore del Premio Acacia - Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana - e alla mostra di Franco Guerzoni, L’immagine sottratta, un affondo nell’opera dell’artista modenese (tutto il week-end).

Al Pac continua la mostra fotografica di Luisa Lambri (tutto il week-end), mentre a Villa Clerici Innesti21, racconta un dialogo con i dipinti e le sculture della collezione permanente (venerdì e sabato).

In Fondazione Prada la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli spettacoli teatrali da segnalare: ultimo week-end di Furore al Piccolo Teatro Strehler, il racconto di una delle più devastanti migrazioni di contadini della storia moderna; ancora allo Strehler e in vari luoghi della città, Milano Flamenco Festival, una settimana di flamenco, danza spagnola e contemporanea (sabato e domenica); Hamlet al Piccolo Teatro Studio Melato, con la regia di Antonio Latella e lo spettacolo (entrambi tutto il week-end).

Per chi ama il cinema all’aperto, da Arena Milano Est arriva la rassegna Milano Food Film Festival, una tre giorni di film dedicati ai cambiamenti climatici e alla lotta contro lo spreco (tutto il week-end).

Alla Cineteca Milano MEET continua invece la rassegna dedicata al grande Claude Chabrol, mentre alla Cineteca Milano MIC è ancora possibile vedere i film più belli con Massimo Manfredi (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per i più piccoli: la mostra con i giocattoli d’epoca in latta e legno al Teatro Gerolamo (sabato e domenica) e le visite guidate per adulti e bambini al Museo della Scienza tra aerei, navi e grandi avventure (tutto il week-end).