Milano Arch Week, festival di cinema e tanti eventi gratis: cosa fare a Milano dal 18 al 20 settembre

Cosa fare a Milano dal 18 al 20 settembre?

L’ultimo week-end d’estate è l’occasione giusta per scoprire a Milano numerosi eventi di musica, cinema e teatro: Fuoricinema, la maratona no stop di film ed incontri presso il giardino della Triennale di Milano con tanti protagonisti del cinema, come Antonio Albanese e Vittoria Puccini (sabato e domenica); ancora in Triennale, Milano Arch Week 2020, la manifestazione dedicata all’architettura con numerosi ospiti internazionali (tutto il week-end); lo spettacolo di Roberto Saviano, Le mani sul mondo, al Piccolo Teatro Strehler (domenica) e la festa di Le Cannibale a bordo delle acque della Piscina Romano, con musica e video-arte all’aperto (tutto il week-end).

Concerti e serate

La musica accompagna numerosi eventi del week-end, tra cui MiTo Settembre Musica, che giunge al termine proponendo alcuni concerti all’aperto (venerdì e sabato); Paolo Jannacci da Arena Milano Est per un concerto sotto le stelle con la sua band (domenica) e le serate di musica dal vivo a Mare Culturale Urbano (tutto il week-end).

Incontri e Manifestazioni

Ultimi giorni per alcuni appuntamenti estivi di musica e intrattenimento, come quello di Stabilimento Estivo Base, tra concerti e incontri gratis aperti a tutti (tutto il week-end).

Tra gli eventi in corso: Photofestival, la celebre rassegna di fotografia con numerosi incontri e mostre diffuse (tutto il week-end); Vapore d’Estate alla Fabbrica del Vapore, con esibizioni musicali e video-proiezioni gratis (tutto il week-end) e Lugana Armonie Senza Tempo, incontro con cinquanta vignaioli che al Superstudio Più offriranno le etichette più rappresentative della loro produzione (venerdì).

Infine, il nuovo calendario delle visite guidate al Duomo di Milano, a partire da domenica.

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del week-end a Milano: Mimmo Lucano presenta Il Fuorilegge, il suo nuovo libro alla Fondazione Feltrinelli (sabato); la Fiera del Disco ad Arese, con oltre 20 espositori di cd e vinili (domenica); Cortili dal vivo, la rassegna a cielo aperto a Cinisello Balsamo con un concerto di Nicoletta Tiberini (sabato). Ancora un concerto, questa volta di liuto, con il musicista Roberto Gallina da Mare Culturale Urbano (domenica).

Tra le mostre gratuite: ultimo week-end della mostra fotografica Milano Città Aperta al Museo della Scienza (venerdì); la mostra Icaro delle Cadute alla Galleria Zanuso (tutto il week-end); la mostra fotografica Cieli Impossibili di Davide Tranchina, dedicata alla distanza e all’utopia, da Gaggenau DesignElementi Hub, e la mostra dello scultore Romano Rui all’Hotel Milano Castello (entrambe tutto il week-end).

Ancora, le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear da Pirelli Hangar Bicocca (tutto il week-end).

Infine, per gli amanti dei mercatini, Wunder Mrkt, il mercatino sui Navigli da Ride Milano (tutto il week-end).

Mostre

Fumetti, arte moderna e fotografia sono i protagonisti delle mostre a Milano: la mostra dei supereroi Marvel da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end); la mostra L’immagine sottratta di Franco Guerzoni e e la mostra Invito 2020 di Loris Cecchini al Museo del Novecento (entrambe tutto il week-end); la mostra Out of the Blue di Alcantara, dedicata alla calligrafia cinese a Palazzo Reale (tutto il week-end).

E poi: la mostra La Guerra Totale alla Casa di Vetro, in occasione del 75° della fine della 2° Guerra Mondiale (tutto il week-end); la mostra L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore, prolungata ancora per un mese (tutto il week-end); le mostre immersive dedicate a Monet e alla Street Art, con opere anche di Banksy, al Teatro degli Arcimboldi (tutto il week-end); i meravigliosi dipinti di Letizia Fornasieri all’Acquario Civico dedicati ai paesaggi acquatici lombardi (tutto il week-end).

Ancora: la mostra immersiva dei Gladiatori di Roma al Centro di Arese e la mostra dedicata ai tessuti delle donne del Monte Quichua al Mudec (entrambe tutto il week-end). Ultimo week-end, invece, per la mostra di Antonio Lopez alla Fondazione Sozzani (tutto il week-end).

A Palazzo Reale è stata prolungata la mostra di Tutankhamon, mentre prosegue la mostra dedicata al grande maestro francese Georges De La Tour (entrambe tutto il week-end).

Infine: la magia dell’arte orientale nelle due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); le meravigliose opere di Chagall, Gauguin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end); la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti a teatro; ultimo week-end degli spettacoli di danza e teatro al Franco Parenti, all’interno del ricco programma estivo (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per i bambini: le visite guidate al Duomo di Milano, dalla Cattedrale fino alle sue Terrazze, e le visite al Giardino di Villa Arconati per scoprire le sue meraviglie (entrambi domenica).