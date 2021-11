Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 19 al 21 novembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 19 al 21 novembre?

I libri, la cultura e un primo assaggio della magia del Natale sono i protagonisti del nuovo fine settimana in arrivo, con numerosi appuntamenti imperdibili in tutta la città.

Bookcity 2021, la manifestazione dei libri e della lettura, in una nuova edizione dedicata al “dopo pandemia”. La città ospita tantissimi incontri in diversi luoghi tra cui il Museo della Scienza, con dibattiti sulla filosofia e l’intelligenza artificiale, e l‘Università Statale, con 65 eventi che coinvolgono dipartimenti umanistici, scientifici e sociali (tutto il week-end).

Ancora la cultura, questa volta al Superstudio Maxi con il Salone della Cultura, la fiera del libro con mostre, incontri e conferenze tematiche aperte a tutti (sabato e domenica).

Senza dimenticare le prime luci del Natale che arrivano in città, più precisamente al Villaggio delle Meraviglie, nella splendida cornice dei Giardini Indro Montanelli: ad attendere i visitatori, una speciale pista di pattinaggio, mercatini, giostre e la fattoria degli Elfi (sabato e domenica).

Serate e concerti

Tra gli appuntamenti musicali del week-end: Parade Electronique, i concerti di musica elettronica tra la Fabbrica del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio’s (venerdì e sabato).

Nel Municipio 6 proseguono invece i bellissimi concerti della Filarmonica, per far entrare la musica nei quartieri di Lorenteggio, Barona e Giambellino (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni del fine settimana, il compleanno di East Market, il mercatino vintage in via Mecenate con oltre trecento espositori di accessori e abbigliamento (domenica).

Per chi cerca il gusto in città, la Fiera del panettone e del pandoro al Museo dei Navigli in Brera (sabato e domenica) e il Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

E poi: il Circo di Mosca all’Idroscalo, con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo tra cui acrobati, comici ed equilibristi (tutto il week-end).

Ultimi giorni, invece, per l’American Circus Togni in piazzale Cuoco (tutto il week-end) e per ammirare i bellissimi colori del foliage nel giardino di Villa Arconati (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: Vogue Photo Festival, la mostra di fotografie di moda da Base che si snoda attraverso mostre, talk ed eventi digitali (tutto il week-end).

Per gli amanti del vinile e dei cd l'appuntamento è alla mostra mercato di Legnano (domenica).

All'Arci Bellezza va in scena lo spettacolo Le Troiane con la compagnia torinese Fools (tutto il week-end).

Tra le mostre ad ingresso libero: le fotografie di Giovanna Silvia in Triennale, dedicate agli edifici di Milano e la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, alla Galleria Patricia Armocida, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi - letteralmente - su ogni cosa (entrambe tutto il week-end).

Mostre

Arte, fotografia e installazioni promettono un fine settimana ricco di cultura: al Museo del Novecento, le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla morte del grande artista, le fotografie di Anna Valeria Borsari, dedicate ai temi dell’identità e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Al Museo Diocesano l’Annunciazione di Tiziano, scelta come “Capolavoro per Milano 2021” accoglie il pubblico fino a febbraio (tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue invece Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima, dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti internazionali (tutto il week-end).

Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala, un’immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere, e le opere di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end).

In Bicocca, la mostra sugli Oceani sensibilizza i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari; nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, invece, prosegue la mostra Wildlife Photographer of the year, con le fotografie naturalistiche più prestigiose al mondo (entrambe tutto il week-end).

Per gli appassionati di moda, prosegue The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (entrambe tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per chi ama il cinema d'autore il fine settimana in arrivo è davvero speciale, con i film di Jean Gabin alla Cineteca di Milano, una personale di 11 film in versione originale dedicata al grande attore francese (tutto il week-end).

Tra gli spettacoli teatrali da segnalare: Zelig al Teatro degli Arcimboldi, per divertirsi con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i migliori comici nazionali (venerdì e sabato).

Primo week-end, invece, per Sani! di Marco Paolini, dedicato all’incontro-scontro dal respiro geopolitico tra Reagan e Gorba?ev, dalle macerie del 1976 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia (tutto il week-end)

Al Teatro Nazionale, infine, le musiche di Pretty Woman riescono ad emozionare il pubblico per tutto il fine settimana.

Bambini

La magia del Natale accoglie i più piccoli al Centro di Arese, tra piste di pattinaggio, mercatini e giostre illuminate (sabato e domenica).

Per gli amanti del teatro, lo spettacolo di Hansel e Gretel al Teatro Ariberto, recitato da bambini che, con l'aggiunta di personaggi fantastici e immaginari, ripercorre la storia dei due fratellini della fiaba, ma in modo ironico e scanzonato (sabato e domenica).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).