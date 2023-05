Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 19 al 21 maggio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 19 al 21 maggio?

La musica e la natura sono le protagoniste di questo nuovo fine settimana a Milano, con tre appuntamenti semplicemente imperdibili, tutti da segnare in agenda.

Si inizia dal concertone di Radio Italia Live in piazza Duomo, appuntamento immancabile (e gratuito) della primavera milanese, con numerosi ospiti tra cui Achille Lauro, Articolo 31, Elodie, Tiziano Ferro, Tananai e tantissimi altri (sabato).

Ancora tanta (e bellissima) musica, questa volta con Piano City Milano, che per la sua 12° edizione torna in città con oltre 250 concerti, coinvolgendo più di 300 artisti in numerosi luoghi di cultura, parchi e cortili privati (tutto il week-end).

Per gli amanti dei fiori, impossibile perdersi la mostra dell’artista Matteo Cibic al Ristorante al Naviglio, un giardino di api, farfalle e piante colorate che si muovono come in una dimensione onirica, in cui immergersi totalmente (tutto il week-end).

Concerti

Tra i numerosi concerti di Piano City da segnalare, quelli da Eataly Smeraldo. Tre appuntamenti nel corso della giornata che si chiudono con uno speciale “Piano Reading”, in cui le letture di celebri opere da parte della food influencer Sara Porro si alternano alle musiche di Gioacchino Rossini, eseguite dalla pianista classica Ginevra Costantini Negri (sabato).

Incontri e manifestazioni

Tra gli incontri di questo nuovo weekend di maggio, il festival dei vini francesi in Piazza Città di Lombardia, una tre giorni per gustare ostriche, formaggi francesi e ottimo champagne (tutto il week-end).

Per gli amanti del vintage, grande ritorno di East Market, evento dedicato a privati e professionisti che, questa volta, accoglie i visitatori con un’edizione speciale dedicata alla gastronomia di Little Italy (domenica).

Presso la Galleria Antonio Colombo, infine, è possibile ammirare alcuni scatti del mitico Bob Dylan in una mostra di Paolo Brillo (venerdì e sabato).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del nuovo fine settimana, la mostra per i 90 anni di Guido Crepax, artista di fama internazionale, presso il Politecnico di Milano (tutto il week-end).

Da segnalare anche l’apertura del nuovo negozio di Tognana di via Torino, un’occasione unica per ammirare e acquistare bellissime porcellane da tavola (sabato)

Mostre

La fotografia è la protagonista indiscussa del nuovo fine settimana in arrivo, con la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore, quello di Sebastiao Salgado è un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia, attraverso una serie di viaggi per catturare l'incredibile ricchezza e varietà della foresta brasiliana e dei modi di vita dei suoi popoli (tutto il week-end).

Ancora fotografie, questa volta quelle di Helmut Newton a Palazzo Reale, con 250 scatti, riviste, documenti e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi (tutto il week-end).

Ancora a Palazzo Reale la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end). Senza dimenticare la mostra installazione di Michelangelo Pistoletto è un vero labirinto fra le sue opere-installazioni che, mettendo “l’arte al centro di una trasformazione responsabile della società”, vuole condurre i visitatori alla consapevolezza di dover “imboccare la strada dell’armonia (entrambe tutto week-end).

Nell'area espositiva Spazio Ventura prosegue invece la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, con scene del crimine ricostruite fedelmente e tanti cimeli originali della vita degli assassini seriali (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Allo Scalo Farini prosegue invece Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Body Worlds, alla Galleria dei Mosaici, offre infine una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo (tutto il week-end).

Teatro

Tra i nuovi appuntamenti a teatro, Diavoli in cucina al Martinitt, storia di quattro amici che hanno un locale. Tutto cambierà quando il personale del locale dovrà essere ridotto: uno di loro è di troppo e allora si scatenerà una guerra (tutto il week-end).

Al Teatro Filodrammatici, Quentin Crisp. La Speranza è nuda di Mark Farrelly, spettacolo che racconta la vita di Quentin Crisp, icona gay nel mondo anglosassone divenuto famoso grazie alla brillante interpretazione che di lui diede John Hurt nel 1975 in un film per la televisione (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi eventi per i bambini, appuntamento nella natura al Parco delle Cave per vivere una gita speciale alla scoperta del mondo degli insetti (sabato).

Presso Il Centro di Arese, infine, c’è ancora tempo per scoprire una speciale Candy House dove gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti (tutto il week-end).