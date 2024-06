Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 21 al 23 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 21 al 23 giugno?

Il primo weekend d’estate è un’esplosione di musica, colori e puro divertimento, da vivere all’aria aperta tra le vie della città, dall’alba al tramonto.

Primo tra tutti, il Pride Sport Month, che trasforma l’Arco della Pace in un’arena polisportiva animata da tornei, eventi, musica, dj-set e cultura (sabato e domenica). Nel cuore di Porta Venezia, invece, tre piazze, le Pride Square, diventano punto di incontro e confronto aperto a tutti, tra musica e talk (sabato e domenica).

Al Castello Sforzesco torna invece Estate al Castello, con ben 69 eventi tra concerti e spettacoli teatrali, che illumineranno le notti estive milanesi (tutto il week-end).

Il Touring Club, in occasione dei suoi 130 anni, apre invece le porte ai luoghi più belli della città con Aperti per Voi sotto le Stelle (tutto il week-end).

A Fiera Milano Live, infine, arriva Gigi D’Agostino, il cosiddetto "Capitano" della musica dance, per un concerto live dopo ben 4 anni (venerdì).

Concerti e serate

Tra i concerti da segnalare in questo primo weekend d’estate, l’evento al Parco Sempione con grandi dj come Sgamo, Luciano Licchetta, Filippo Rubino e Axëw, pronti a far ballare con le loro esibizioni mozzafiato (sabato).

Al Mercato Centrale arriva invece un’imperdibile serata a ingresso gratuito che celebra l'inizio della bella stagione, con il concerto di Davide Shorty, un animato dj set, buon cibo e birra freschissima (venerdì).

Nel cuore di Milano, Triennale Estate è la manifestazione estiva con quattro mesi di incontri, concerti, dj set, proiezioni ed eventi live nel Giardino di Triennale Milano (tutto il week-end).

Presso il Ticketmaster Arena ad Assago, infine, le musiche coinvolgenti del Milano Latin Festival portano il Sud America nelle notti estive di Milano (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Per gli amanti dello sport, Senstation Summer è il villaggio sportivo in Piazza Duca D’Aosta che ospita maxi schermi dove poter seguire le partite degli Europei, oltre ad aree relax e food truck (tutto il week-end).

All’Unipol Forum di Assago arrivano i Mondiali di Ginnastica Ritmica (venerdì e sabato), con l'ultima tappa del Circuito World Cup.

Ancora sport, questa volta all’Idroscalo, con Run the Music, un evento unico nel suo genere che combina la passione per la corsa con l'energia della musica, con due percorsi disponibili, uno da 6 km e uno da 12 km (sabato).

Dietro Porta Romana, infine, torna Remira Market, il mercatino vintage ed eco-friendly ad ingresso gratuito (domenica).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del nuovo fine settimana, la mostra Into the blue allo Spazio Corals, con gli artisti Luciana Bencivenga, Emanuele Giorgi e Elisa Nepote (tutto il week-end).

Primi giorni, invece, per scoprire all'ombra dell'Arco della Pace la nuova mostra gratuita sui 100 anni di Citroën che dal 1924 ad oggi segna la storia dell'automotive (tutto il week-end).

Presso Maiocchi 15 prosegue invece Giardino Felice, l’esposizione personale delle opere di Carla Benvenuto (tutto il week-end).

Presso la sede del CDI - Centro Diagnostico Italiano - in via Saint Bon 20, la mostra fotografica Colpo di scena è un viaggio per immagini dietro le quinte di un teatro, alla scoperta di coloro che contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo (tutto il week-end).

Infine, alla Centrale dell’Acqua la mostra fotografica Biodiversità: il motore della vita esplora la complessa tematica della biodiversità attraverso lo sguardo di 23 giovani fotografe e fotografi (tutto il week-end).

Mostre

Tra le bellissime esibizioni da segnare in questo nuovo fine settimana, i Sony World Photography Awards 2024 al Museo Diocesano, con le opere vincitrici della celebre competizione (tutto il week-end).

Presso lo Spazio Mil, a Sesto San Giovanni, la mostra Munch Immersive è dedicata all’artista ipnotico, conosciuto in tutto il mondo per “L’Urlo” (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue invece OBEY: The Art of Shepard Fairey, la prima esposizione museale in Italia interamente dedicata a Shepard Fairey (OBEY), uno degli street artist più influenti a livello internazionale (tutto il week-end).

A Palazzo Reale si possono ancora ammirare la mostra di Dolce e Gabbana e la mostra dedicata a Cézanne e Renoir, con ben 52 capolavori provenienti dal Musée d’Orsay e dal Musée de l’Orangerie di Parigi (entrambe tutto il week-end).

Al Mudec, ultimi giorni per ammirare le opere di Picasso, un inedito percorso dedicato al grande artista spagnolo e al suo rapporto con l'arte primitiva (tutto il week-end).

Space Dreamers prosegue invece sotto la Madonnina con un viaggio nello spazio, con ben 16 installazioni colorate ed immersive, create per coinvolgere ed emozionare e sorprendere i visitatori (tutto il week-end).

In Piazza Napoli The Prism Core Center è lo spazio artistico interattivo, curato da Marco Senaldi, pronto ad accogliere il pubblico per accompagnarlo nella consapevolezza di sé (tutto il week-end).

Gli amanti del colore non possono perdersi le bellissime opere di Van Gogh nella mostra immersiva di realtà virtuale a Lampo Scalo Farini, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza, infine, l’installazione Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski è invece un grande tavolo luminoso in cui si intrecciano diversi strati di inchiostri di colori primari da toccare e da mescolare (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, nei luoghi più belli della città tornano invece AriAnteo e Anteo nella città, le rassegne di cinema all’aperto che per tutta l’estate illuminano le serate milanesi alla Fabbrica del vapore, a Citylife e al Chiostro dell’Incoronata (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per i più piccoli, la mostra di Lady Oscar da Wow Spazio Fumetto, in occasione dei 45 anni della serie televisiva (tutto il week-end).

In Cascina Cuccagna, La Casa di Meneghino è un luogo permanente dedicato alla maschera simbolo di Milano, ai burattini e al teatro di figura, con numerosi laboratori per i più piccoli (domenica).

Per gli amanti della scienza, infine, impossibile non segnalare Scientopolis, La Città della Scienza, un emozionante viaggio interattivo alo Spazio Ventura, dove i visitatori potranno sperimentare e approfondire concetti scientifici in modo coinvolgente (tutto il week-end).