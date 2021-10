Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 22 al 24 ottobre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 22 al 24 ottobre?

Festival, esibizioni e iniziative per bambini accolgono a braccia aperte il nuovo week-end in arrivo a Milano: JazzMi 2021, il festival di jazz con oltre 200 eventi e concerti diffusi in tutta la città (tutto il week-end); la Settimana della pizza da Eataly Smeraldo, un vero viaggio tra i sapori e le varie forme che la pizza può assumere: alla pala, al padellino, sottile e napoletana (tutto il week-end).

Per le famiglie, due campi di zucca alle porte di Milano per il Pumpkin Patch di Halloween: uno a Gaggiano e uno a Nerviano (tutto il week-end).

Ancora: l’American Circus Togni, il più grande circo d’Italia con acrobati, giocolieri e circensi e, al Teatro Franco Parenti, lo spettacolo Promenade de Santè con Filippo Timi e Lucia Mascino, il racconto di una storia di amore e di follia nel debutto teatrale del regista cinematografico Giuseppe Piccioni (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Tra gli appuntamenti gastronomici da scoprire in città: la festa dei pizzoccheri a Senago, con tante specialità culinarie tra cui risotto con ossobuco, cassoeula, polenta con zola e porcini (tutto il week-end) e il Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

In Piazza Città di Lombardia il Milano Sushi Festival promette di far scoprire il migliore sushi in città per quattro giorni (tutto il week-end).

Ultimi giorni, invece, per assaporare la bontà del Prosciutto di San Daniele DOP nella nuova edizione di Aria San Daniele, il format itinerante che porta l’eccellenza e la convivialità in selezionati locali della città (tutto il week-end).

Serate e concerti

Tra i concerti e le serate di musica da segnalare: l'esibizione dal vivo del compositore Theon Cross al Teatro dell'Arte, sulle note del jazz (sabato) e la musica elettronica del festival Parade Électronicque_Paesaggi Sonori distribuita tra tre luoghi di Milano: la Fabbrica Del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio’s Barona (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Cibo, rassegne e acrobazie raccontano un fine settimana all’insegna del divertimento: Milano Restaurant Week, iniziativa che celebra la varietà gastronomica della città offrendo la possibilità di scoprire i ristoranti di ogni quartiere (tutto il week-end); Milano Design Film Festival, con proiezioni e incontri in presenza e aperti al pubblico in vari luoghi della città, dal Teatro Franco Parenti a Villa Scheibler (tutto il week-end).

Ancora: East Market, il mecatino vintage in via Mecenate e il Circo di Mosca all’Idroscalo, uno spettacolo entusiasmante con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo: acrobati, comici, clown ed equilibristi (tutto il week-end).

Villa Arconati, infine, apre le porte del suo meraviglioso giardino per scoprire i bellissimi colori del foliage (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: la mostra con i progetti degli studenti del Master in Photography and Visual Design di NABA al Castello Sforzesco (venerdì) e la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, alla Galleria Patricia Armocida, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi - letteralmente - su ogni cosa (tutto il week-end).

Infine, Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore, con oltre 100 appuntamenti in città (tutto il week-end).

Mostre

Per gli amanti degli oceani questo è il week-end giusto per immergersi nella mostra in Bicocca, ideata per sensibilizzare i visitatori e il mondo accademico sul tema dell’inquinamento dei mari (tutto il week-end).

Ancora la natura, questa volta protagonista di Wildlife Photographer of the year, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, ospitata nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati. Senza dimenticare le bellissime foto di Oliviero Toscani alla Galleria Antonio Colombo (entrambe tutto il week-end).

I disturbi alimentari sono invece al centro di Ri-scatti, fino a farmi scomparire, la mostra di fotografia al PAC organizzata dalla Onlus Riscatti (tutto il week-end).

La moda e le sue creazioni dominano invece i video e i bozzetti di The way we are, l'esibizione da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet accompagnano il pubblico a Palazzo Reale in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end).

Per gli amanti dell’arte contemporanea, da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre al Teatro Nuovo la mostra immersiva dedicata a Banksy è una panoramica del lavoro, delle influenze e dell'ispirazione del grande artista misterioso (entrambe tutto il week-end).

Al Castello Sforzesco, invece, ultimo week-end per ammirare la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo, mentre c’è ancora tempo per scoprire le opere di Tiepolo e Canaletto (entrambe tutto il week-end).

Al Museo del Novecento tre appuntamenti imperdibili: le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla morte del grande artista, le fotografie di Anna Valeria Borsari, dedicate ai temi dell’identità e del rapporto tra realtà e rappresentazione e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Le fotografie di Tina Modotti raccontano l’universo femminile in Messico nella sua mostra al Mudec (sabato e domenica), mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Cinema e Teatro

A teatro non basta un week-end per scoprire i numerosi spettacoli in scena: allo Spazio Quarta Parete va in scena lo spettacolo Nani e giganti, tratto da una lettura ispirata agli atti unici di Harold Pinter, ”Il bicchiere della staffa”, “Il linguaggio della montagna” e “Party Time” (sabato e domenica), mentre Tabù di Dario Merlini apre la stagione teatrale di Factory 32, portando in scena l’anticonvenzionale storia d’amore di un’improbabile coppia (tutto il week-end).

All’Elfo Puccini, Diplomazia di Elio de Capitani è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Arlecchino servitore di due padroni al Piccolo porta in scena uno degli spettacoli più storici di Milano, nato proprio al Piccolo nel 1947 e che da settantaquattro anni accompagna la storia del suo teatro (entrambi tutto il week-end).

Chi sogna il grande amore potrà scoprire il musical Pretty Woman al Teatro Nazionale, tratto dalla celebre pellicola di Garry Marshall e Jonathan F., mentre al Piccolo Teatro Studio Melato c’è ancora tempo per guardare Edificio 3 di Claudio Tolcachir, che racconta le vicissitudini di alcuni impiegati di un vecchio ufficio di una grande azienda pubblica (entrambi tutto il week-end).

Ultimi giorni, infine, per assistere al Franco Parenti a Mutuo Soccorso, che porta in scena le vicissitudini di due coppie che abitano nello stesso condominio con la regia di Raphael Tobia Vogel (tutto il week-end).

Ultimo fine settimana anche per Vieux Carré. Autoritratto dell’artista da giovane agli Arcimboldi: per la prima volta in Italia, l’opera di Tennessee Williams vede la regia di Arturo Cirillo.

Bambini

Visite guidate, laboratori e spettacoli teatrali promettono un fine settimana di allegria anche per i bambini: la visita al Duomo di Milano per scoprire gli antichi tesori dell’Impero Romano (domenica); lo spazio gioco Re Mida al Muba, per imparare a giocare e a trasformare in preziose risorse creative i materiali di scarto aziendale (sabato).

A teatro prosegue la rassegna dello Spazio Teatro 89, con numerosi spettacoli per bambini (domenica).

Al Mudec c'è ancora tempo per immergersi nella mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).

Ultimo week-end, infine, per partecipare alla visita guidata teatralizzata su Leonardo da Vinci al Castello di Tezzo, tra proiezioni e spettacoli (sabato).