Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 23 al 25 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 23 al 25 giugno?

L'estate è finalmente arrivata in città, e porta con sè innumerevoli eventi per trascorrere un fine settimana imperdibile tra musica, natura e ottimo cibo.

Impossibile non iniziare dall’attesissimo ritorno dei Coldplay, che nell’immensa cornice di San Siro scalderanno il pubblico con il nuovo tour Music of the spheres world tour (domenica).

Milano Pride 2023 torna a colorare le vie della città, con partenza dalla Stazione Centrale e arrivo all'Arco della Pace per una grande festa all'aria aperta (sabato).

Chocolove, il festival del gelato al cioccolato, porta invece a Palazzo Castiglioni i grandi maestri del gelato e della pasticceria, che faranno scoprire ai visitatori tutti i segreti del dolce più amato in estate, con numerose degustazioni (sabato e domenica).

Infine, appuntamento dedicato alla natura con il Festival della Biodiversità, che pone al centro il dialogo con la natura e la biodiversità nel cuore verde del Parco Nord (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti da segnalare, quello della superstar spagnola Rosalía, che si esibirà dal vivo al Milano Summer Festival, la rassegna musicale estiva all'Ippodromo di San Siro (venerdì).

Tra le serate che promettono puro divertimento, il compleanno dello Spirit de Milan, il celebre locale di Milano dal gusto vintage, che compie 8 anni. Numerosi gli appuntamenti speciali in programma, dove la protagonista è la musica blues (domenica).

Ancora: la festa di Le Cannibale in Triennale, un appuntamento imperdibile con Kelly Lee Owens, musicista e produttrice elettronica gallese che presenta i suoi ultimi due album Inner Song e LP.8 (sabato).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni di questo primo week-end d’estate, Milano è viva, il grande palinsesto di iniziative che, fino alla fine del mese di ottobre, animerà l’estate milanese con moltissime iniziative diffuse in tutta la città (tutto il week-end).

All'interno di "Milano è Viva", impossibile non menzionare Vapore d'Estate, la rassegna estiva alla Fabbrica del Vapore con mostre internazionali e performance, e Estate al Castello, con ben 75 eventi di musica e teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del nuovo fine settimana, il concerto all’Auditorium di Milano con la grande musica del Maestro Ennio Morricone, in una serata speciale di presentazione del progetto “Musica e Salute” che promuove un’idea della musica e dell’arte come strumenti capaci di infondere gioia, serenità e cura a categorie particolarmente fragili (domenica).

Da Bank Space, invece, è possibile ammirare Project Revelation, un’esposizione di arte esperienziale, a cura di Marco Senaldi, che accoglie il pubblico in un percorso di meditazione e consapevolezza (tutto il week-end).

Mostre

Tra le esibizioni imperdibili in città, ultimi giorni per ammirare le foto di Helmut Newton a Palazzo Reale, ben 250 scatti, riviste e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati di tutti i tempi (tutto il week-end).

Primi giorni, invece, per scoprire i fenomeni artistici più interessanti dell’arte cinese contemporanea negli spazi della Fabbrica del Vapore, con biglietti scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Gli amanti degli abissi non possono perdersi Squali e abissi in Stazione Centrale, un vero e proprio viaggio mozzafiato attraverso i misteriosi abissi oceanici, dal caldo mare tropicale alle fredde acque artiche (tutto il week-end).

A Lampo Scalo Farini prosegue Van Gogh: The Immersive Experience, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

La fotografia è la protagonista di due mostre imperdibili: la mostra dedicata a Doisneau, con ben 130 scatti di uno dei fotografi più amati del Novecento, al Museo Diocesano, e quella di Sebastiao Salgado alla Fabbrica del Vapore, un racconto fotografico dedicato alle meraviglie dell’Amazzonia (entrambe tutto il week-end).

Ancora a Palazzo Reale prosegue la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, presenta tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Allo Scalo Farini, infine, prosegue Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per gli amanti del cinema all’aperto, appuntamento immancabile (e gratuito) con i film emozionanti a tema viaggi scelti da WeRoad sui prati di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano (venerdì).

Senza dimenticare la magia di Arianteo, nella bellissima cornice dei Chiostri dell'Incoronata e, da questo weekend, anche a CityLife (tutto il week-end).

Tra gli spettacoli teatrali, ultimi giorni per scoprire la meraviglia del Cirque du Soleil, che torna a Milano, in un Grand Chapiteau, con lo spettacolo Kurios: Cabinet of Curiosities. (tutto il week-end).

Bambini

Tra i nuovi appuntamenti estivi per i più piccoli, gli speciali giochi d'acqua all'Acquapark di Concorezzo, con numerose offerte imperdibili per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end).

Al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo prosegue invece il Circus Summer Camp, un centro estivo che anima le stagioni più soleggiate della provincia meneghina con magia e colore, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni (tutto il week-end).

Presso Il Centro di Arese, infine, c’è ancora tempo per scoprire una speciale Candy House dove gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti (tutto il week-end).