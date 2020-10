Musica jazz, mostre gratis e incontri per bambini: cosa fare a Milano dal 23 al 25 ottobre

Cosa fare a Milano dal 23 al 25 ottobre?

Il nuovo week-end in arrivo è l'occasione giusta per scoprire i numerosi appuntamenti a Milano, in totale sicurezza: la mostra in Triennale dedicata al grande Enzo Mari con progetti, modelli, disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari (tutto il week-end); le Giornate FAI d’autunno, un’edizione speciale dedicata a Giulia Maria Crespi, con 138 aperture a contributo libero tra cui la Casa della Memoria e i Frigoriferi Milanesi (sabato e domenica); gli appuntamenti delle nuove registrazioni di Zelig e un incontro speciale con il comico e cantante Sergio Sgrilli (tutto il week-end); il week-end al Museo della Scienza tra laboratori, giochi e affreschi da dipingere (sabato e domenica).

Concerti e serate

La musica accompagna numerosi eventi del week-end, come il Garbagnate Jazz Festival, due giorni di grande musica ad ingresso libero (sabato e domenica) e il concerto di Franco D'Andrea in Triennale (venerdì).

Incontri e Manifestazioni

Numerose le rassegne e gli incontri del week-end, organizzati in totale sicurezza: Book Pride Link, la nuova edizione interamente digitale della fiera nazionale dell’editoria indipendente (tutto il week-end); l’apertura della Sala del Cenacolo, l'antico refettorio del Monastero Olivetano di San Vittore, al Museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); gli incontri autunnali da Mare Culturale Urbano tra corsi di yoga e di pilates e Photofestival, la celebre rassegna di fotografia con numerosi incontri diffusi (entrambi tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti e le mostre gratuite del week-end: ultimo week-end di Ri-scatti, la mostra al PAC con le foto scattate dalle prostitute di Milano (tutto il week-end); l'esposizione all’aperto dedicata all’emergenza Covid, vista con gli occhi di medici, infermieri e volontari, in Corso Vittorio Emanuele (tutto il week-end).

All’Hangar Bicocca, la mostra dedicata alle installazioni dell’artista Chen Zen e le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear da Pirelli Hangar Bicocca (entrambe tutto il week-end).

Per gli amanti del colore: la mostra Luogo Sensibile della giovane artista Silvia Ciaccio allo Spazio Big, tra carte veline delicate e superfici di acciaio (venerdì); Finestre di luce nei boschi alla Galleria Manifesto Blanco, dedicata alle narrazioni mistiche di luce e ombra (tutto il week-end).

Mostre

Le mostre a Milano raccontano mondi lontani, come quella dedicata ai tessuti delle donne del Monte Quichua al Mudec, e la mostra fotografica dedicata agli indigeni del Brasile minacciati dai cercatori d’oro, in Triennale (entrambi tutto il week-end). Da non perdere Frida Kahlo, il caos dentro, esibizione dedicata alla grande artista messicana, alla Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

E poi ancora le donne, come la grande astrattista Carla Accardi, le cui opere sono esposte al Museo del Novecento, all’interno del palinsesto I talenti delle donne; la mostra dedicata a cento grandi scienziate italiane all’Acquaro Civico, tra biologia, astrofisica e matematica (entrambe tutto il week-end).

Per gli amanti della street-art: le mostre immersive dedicate a Monet e alla Street Art, con opere del grande Banksy, al Teatro degli Arcimboldi (tutto il week-end).

Per chi legge fino a tarda sera i fumetti: la mostra dei supereroi Marvel da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end).

E poi: la mostra fotografica dedicata al grande Peter Lindbergh da Armani Silos (tutto il week-end, su prenotazione); la mostra dedicata all’Alfa Romeo al Centro di Arese (tutto il week-end); Parcour allo Spazio Leonardo, un percorso d’arte tra fotografie e ritratti di 10 artisti (tutto il week-end); la mostra L’immagine sottratta di Franco Guerzoni e la mostra Invito 2020 di Loris Cecchini al Museo del Novecento e la mostra La Guerra Totale alla Casa di Vetro, in occasione del 75° della fine della 2° Guerra Mondiale (entrambe tutto il week-end).

Infine: gli appuntamenti al Museo Diocesano (tutto il week-end) e la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti a teatro: ultimo week-end di Paolo Rossi in scena con Pane o Libertà al Piccolo Teatro Strehler, per raccontare, tra parole e musica, l’incontro fortunato con grandi maestri del passato come Jannacci, Gaber, De André, Fo e tanti altri (tutto il week-end); la nuova stagione del Teatro Martinitt, con lo spettacolo Mumble Mumble (tutto il week-end).

Al cinema, la rassegna dedicata al grande Ugo Tognazzi alla Cineteca di Milano (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti per i più piccoli: lo spettacolo E il bruco volò allo Spazio Teatro 89, dedicato al meraviglioso mondo della natura (domenica); una merenda speciale per raccontare la mitologia greca allo Spazio TeatRing (domenica); l’appuntamento al Villaggio delle Zucche per scoprire i colori dell’autunno (sabato e domenica) e le visite notturne al Castello di Trezzo, tra i sotterranei e le prigioni (entrambi tutto il week-end).