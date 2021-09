Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 settembre: tutti gli eventi

Fest, il festival delle serie tv in Triennale, Milano Fashion Week con eventi in presenza, la corsa in pigiama per beneficenza e ancora eventi gratuiti e per famiglie

Cosa fare a Milano dal 24 al 26 settembre?

Il primo week-end d’autunno a Milano è all'insegna dei festival, ognuno diverso dall'altro ma tutti imperdibili: Fest, il festival delle serie tv, una tre giorni di incontri, talk, performance e proiezioni in Triennale (tutto il week-end); Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore, con oltre 100 appuntamenti in città (tutto il week-end); Fair Play Festival a Cernusco sul Naviglio, una settimana di eventi per celebrare e insegnare l’importanza del rispetto per gli avversari (tutto il week-end).

Senza dimenticare la Milano Fashion Week, con sfilate e appuntamenti di nuovo in presenza (tutto il week-end), la Salomon Running a CityLife (domenica) e la corsa in pigiama organizzata da Lilt in Gae Aulenti, per offrire accoglienza e assistenza ai bambini malati di tumore (venerdì).

Serate e concerti

MiTo Settembre Musica promette un ultimo week-end all’insegna della bella musica, con brani del repertorio classico e pezzi contemporanei in numerosi luoghi della città (tutto il week-end); ultimi giorni anche per assistere ai concerti dell’Orchestra Filarmonica Italiana nella bellissima cornice del Teatro degli Arcimboldi (domenica).

Per chi ama il jazz, tappa obbligata al Blue Note, dove Pepe Ragonese suonerà i brani del mitico Chet Baker (venerdì).

Incontri e manifestazioni

A Cinisello Balsamo, la fiera dell’editoria indipendente nella scenografica Villa Casati Stampa promette incontri con gli autori, focus tematici, concorsi fotografici e conferenze (sabato e domenica), mentre la tavola rotonda Una vita autentica in via Padova è dedicata ai giovani e al loro futuro (domenica).

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, invece, sarà possibile visitare il Museo del Cenacolo Vinciano al prezzo speciale di un euro (sabato).

Per gli amanti del buon cibo l’appuntamento è al Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, tra piatti di pesce, carne e dolci tipici della tradizione italiana, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue Vapore d’Estate, la rassegna di musica e performance aperta a tutta la città; ultimi giorni, invece, per scoprire gli appuntamenti da Ride Milano, nel cuore dei Navigli, tra musica e arte (entrambi tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: East Market, il famoso mercatino vintage con accessori e abbigliamento di oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia, con la possibilità di diventare dj per un giorno (domenica).

I colori dell'autunno sono invece i protagonisti del nuovo festival da Garden Steflor a Paderno Dugnano (tutto il week-end).

Mostre

Per gli amanti dell’arte contemporanea, da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (tutto il week-end).

A Palazzo Reale le opere di Claude Monet, il più importante rappresentate dell’Impressionismo, accompagnano i visitatori in un percorso immersivo con con 53 dipinti del grande artista (tutto il week-end).

Chi cerca lo scatto perfetto non può invece perdersi la nuova mostra fotografica sul body painting degli studenti di MBA - Making Beauty Academy - dedicata alla rinascita dopo il lockdown e le bellissime foto di Oliviero Toscani alla Galleria Antonio Colombo (entrambe tutto il week-end).

Al Castello Sforzesco prosegue la mostra di Tiepolo e Canaletto dedicata al Settecento veneziano, mentre al Teatro Nuovo la mostra immersiva dedicata a Banksy è una panoramica del lavoro, delle influenze e dell'ispirazione del grande artista misterioso (entrambe tutto il week-end).

All’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore, mentre al Museo del Novecento è possibile ammirare due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (entrambe tutto il week-end).

Ancora: le fotografie di Anna Valeria Borsari al Museo del Novecento, dedicate ai temi dell’identità e del rapporto tra realtà e rappresentazione (tutto il week-end); la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo al Castello Sforzesco (tutto il week-end); l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano, organizzata al Teatro alla Scala (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per ammirare Misfits, la mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian alla GAM, promossa da Fondazione Furla (tutto il week-end); al Mudec la mostra Donne, Messico e Libertà racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica).

Al Museo Archeologico, la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino è un viaggio nel fascino dell’antico Egitto, mentre in Fondazione Prada è tempo di salutare la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, che chiuderà lunedì (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, i film dedicati al grande Alberto Lattuada alla Cineteca Milano Mic (tutto il week-end).

A teatro, lo spettacolo di Enrico Brignano agli Arcimboldi farà ridere e sorridere il pubblico di gusto (tutto il week-end); presso il Chiostro Nina Vinchi, proseguono invece gli incontri teatrali e letterari della rassegna Ogni volta unica la fine del mondo, con l'autore Mark O’Connell che insieme a Maddalena Parise e Margherita Mauro leggerà gli “Appunti da un'Apocalisse” per riflettere cosa stia facendo concretamente l’umanità per evitare la sua fine (sabato).

Bambini

Anche i più piccoli possono divertirsi questo week-end in città: agli orti di CityLife proseguono gli appuntamenti dedicati alla natura, con un incontro sulle tipologie di peperoncini (sabato); a Trezzo sull’Adda c’è ancora tempo per seguire le visite notturne al Castello, tra i sotterranei e la torre da cui godere della vista panoramica (venerdì e sabato).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui Hercules e La Sirenetta, fino al più recente film d’animazione Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle (tutto il week-end).