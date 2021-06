Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 25 al 27 giugno: tutti gli eventi

Piano City Milano, con più di 100 concerti in città, Estate Sforzesca nella bellissima cornice del Castello Sforzesco, il Festival di Villa Arconati e ancora eventi gratuiti e per famiglie

Cosa fare a Milano dal 25 al 27 giugno?

Musica all’aperto è la parola chiave del primo week-end d'estate a Milano: Piano City Milano, il festival di pianoforte più famoso in città, con più di 100 concerti diffusi in 10 quartieri della città (tutto il week-end); Estate Sforzesca, con 80 eventi tra spettacoli e concerti nella bellissima cornice del Castello Sforzesco (tutto il week-end); il Festival di Villa Arconati nel magico parco, con incontri di letteratura e musica dal vivo per tutta l’estate (tutto il week-end).

Serate e concerti

Il pianoforte è il vero protagonista della musica del week-end: il concerto del grande pianista Maurizio Pollini alla Scala, dove finalmente sarà possibile tornare a sedersi anche in platea (venerdì); l'omaggio ai Beatles del pianista Fabrizio Grecchi ai Giardini San Faustino e i quattro concerti gratuiti di piano solo al Teatro Lirico, che torna ad ospitare la musica dopo 22 anni in occasione di Piano City Milano (entrambi sabato).

Ancora: tre concerti di Francesco Gazzara dedicati ai mitici Genesis, da Mare Culturale Urbano, al Laghetto Niguarda e al Parco Sempione (sabato e domenica).

Per chi ha voglia di ballare, invece, la nuova festa di Le Cannibale nei giardini della Triennale animerà la notte con musica elettronica (venerdì).

Incontri e manifestazioni

Il week-end in arrivo è un tuffo nel benessere con Holis Week, una due giorni di incontri e lezioni di yoga alla Cascina Gaggioli, in occasione del solstizio d’estate e della giornata mondiale dello yoga (sabato e domenica).

Per chi ama le rassegne all’aperto: gli spettacoli e i concerti da Arena Milano Est (tutto il week-end); i numerosi appuntamenti al Parco Tittoni tra musica, cinema e spettacoli all’aperto (tutto il week-end); gli incontri di Farout, festival dedicato alla ricerca di nuovi punti di vista per osservare la Terra, con oltre 38 artisti internazionali tra spettacoli e performance (tutto il week-end).

A due passi dalla città, la rassegna Rozzano sotto le stelle promette iniziative culturali, cinematografiche e teatrali fino a luglio (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, del festival Risveglio di Periferia al Barrio’s, a favore della ripresa culturale, artistica e sociale degli spazi culturali (tutto il week-end). Ultimo week-end anche per le visite guidate alla Chiesa Rossa, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese (domenica).

E poi: le passeggiate tra le guglie del Duomo per ammirare i cieli di Milano (tutto il week-end); gli appuntamenti per adulti e bambini immersi nella natura agli Orti Fioriti di CityLife (sabato). Sui Navigli, invece, continuano gli appuntamenti estivi da Ride Milano tra concerti, mostre d’arte e spettacoli teatrali (tutto il week-end).

Per gli amanti della letteratura e dell’arte proseguono le letture integrali della Divina Commedia in Duomo, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante (tutto il week-end) e le visite alla Cripta di San Sepolcro, per scoprire uno dei gioielli più belli in città (domenica).

Gratis

Il “Versilia Style” è il protagonista del Mercatino di Forte dei Marmi, a Buccinasco, tra abiti ed accessori di tendenza (domenica); a CityLife continua la mostra dedicata a Dante, un percorso di parole, fotografie e video alla scoperta della poetica della Divina Commedia (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per ammirare la mostra omaggio a Napoleone alla Galleria Orsi, con una selezione di opere che celebrano la figura del generale francese e il suo legame con la città di Milano (venerdì). Ultimo week-end anche della mostra dedicata a Raffaello al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Ancora: la mostra dell’artista Neïl Beloufa, un viaggio tra le sue installazioni immersive all’Hangar Bicocca (tutto il week-end) e Dancing30 alla Galleria Viasaterna, dedicata al misterioso Club30, locale dance abbandonato e senza tempo (su appuntamento).

Mostre

Le fotografie raccontano un passato che da Milano arriva agli Stati Uniti: la Milano degli anni '60 alla Galleria Carla Sozzani (tutto il week-end); le fotografie di Guido Harari da Leica Galerie e la mostra della celebre fotografa americana Margaret Bourke White a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per la personale Peter Lindbergh da Armani Silos (tutto il week-end).

Per gli amanti delle installazioni e della street art: il labirinto invisibile allo Spazio Leonardo, ideato dal coreografo Riccardo Buscarini e dall'artista Francesca Lando di Immuto, un vero e proprio percorso da vivere e da esplorare (tutto il week-end); ultimo week-end, invece, per scoprire le opere e i murales di Banksy al Teatro Nuovo.

Alla Fabbrica del Vapore continua la mostra Frida Kahlo, il caos dentro, dedicata alla grande artista messicana (tutto il weekend); in Triennale c’è ancora tempo per scoprire le mostre dedicate a Vico Magistretti e ad Enzo Mari con progetti, modelli e disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari (entrambe tutto il week-end), oltre che le opere di 28 artisti della collezione della Fondation Cartier messe in mostra il pittore argentino Guillermo Kuitca (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per ammirare le opere della grande astrattista Carla Accardi al Museo del Novecento (tutto il week-end).

Alla GAM continua Misfits, la prima mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian, promossa da Fondazione Furla (tutto il week-end); al Mudec la mostra Donne, Messico e Libertà racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica); alla Galleria Milano la personale dell’artista Riccardo Arena è un percorso tra collage, fotografie, disegni, sculture e materiali d’archivio (venerdì e sabato).

A Palazzo Reale la mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600 permette di ammirare oltre 130 opere delle più grandi artiste vissute tra ‘500 e ‘600, mentre, sempre a Palazzo Reale, Le donne nell’arte russa racconta un mondo lontano attraverso 90 dipinti dedicati al ruolo della donna nella società (entrambe tutto il week-end).

Allo Spazio Fumetto Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America e i Fantastici Quattro sono ancora i protagonisti della mostra da Wow, dedicata agli 80 anni della Marvel (sabato e domenica), mentre al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto (tutto il week-end).

Al Museo del Novecento, invece, si possono ammirare ancora sia la mostra di Loris Cecchini, uno degli artisti italiani più affermati a livello internazionale e vincitore del Premio Acacia - Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana - e la mostra di Franco Guerzoni, L’immagine sottratta, un affondo nell’opera dell’artista modenese (tutto il week-end).

Al Pac continua la mostra fotografica di Luisa Lambri (tutto il week-end), mentre a Villa Clerici Innesti21 racconta un dialogo con i dipinti e le sculture della collezione permanente (venerdì e sabato).

In Fondazione Prada la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

A teatro, in questo ultimo week-end di giugno, c’è solo l’imbarazzo della scelta: 50 minuti di ritardo al Franco Parenti, spettacolo drammatico che racconta un episodio reale di due profughi travestiti da turisti che provarono a prendere un aereo, ma furono bloccati (tutto il week-end). Ultimo week-end, invece, per Hamlet al Piccolo Teatro Studio Melato, con la regia del grande Antonio Latella e lo spettacolo (tutto il week-end).

Alla Cineteca Milano MEET prosegue invece la rassegna dedicata al grande Claude Chabrol, mentre alla Cineteca Milano MIC è ancora possibile vedere i film più belli con Massimo Manfredi (tutto il week-end).

Bambini

L’estate regala numerosi appuntamenti anche per i più piccoli: Museo Estate, il ricco programma estivo del Museo della Scienza con tanti incontri e laboratori (tutto il week-end) e la mostra con i giocattoli d’epoca in latta e legno al Teatro Gerolamo (sabato e domenica).