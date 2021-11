Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 26 al 28 novembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 26 al 28 novembre?

Milano saluta il mese di novembre con numerosi appuntamenti adatti a tutta la famiglia, alcuni già in pieno clima natalizio: la città ospita infatti le prime piste di pattinaggio che avvolgono il pubblico in un'atmosfera magica. Prima tra tutte, la pista al Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, estesa su una superficie di ben 1000 mq2 con un’area specifica dedicata ai più piccoli (tutto il week-end).

Le prime luci di Natale illuminano anche Villa Arconati, che accoglie il pubblico ogni domenica con tanti presepi diversi e un pranzo speciale per tutta la famiglia.

Gli appassionati delle due ruote non possono perdersi Eicma, la più importante rassegna espositiva mondiale per le moto a Rho Fiera, con modelli esposti e un'arena dello spettacolo con esibizioni, gare e intrattenimento (tutto il week-end).

Al Piccolo Teatro Grassi, infine, va in scena in prima nazionale Big Data, lo spettacolo di Laura Curino che pone al centro il tema dei dati e le implicazioni etiche dell’innovazione tecnologica (tutto il week-end).

Serate e concerti

Tra i concerti del nuovo fine settimana, Carmen Consoli dal vivo al Teatro Arcimboldi, all’interno del tour teatrale "Volevo fare la rockstar" (venerdì).

Ultimo week-end, invece, per Parade Electronique, i concerti di musica elettronica tra la Fabbrica del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio’s (venerdì).

Cibo e vino

Chi cerca il gusto in città lo troverà da House of Pulled, locale esclusivamente dedicato alla “pulled meat”, la carne sfilacciata dopo diverse ore di affumicatura e cottura tipica della tradizione statunitense, che inaugura sabato in Melchiorre Gioia.

Al Castello Visconteo di Abbiategrasso arriva invece Abbiategusto, la rassegna enogastronomica internazionale che unisce sapori e tradizione storica (tutto il week-end).

Infine, in piazza Duca d’Aosta il Mercato Centrale accoglie i visitatori tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da non perdere, ultimo week-end del Circo di Mosca all’Idroscalo, con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo tra cui acrobati, comici ed equilibristi.

Da Space Cinema Odeon, Vanity Fair Stories, il festival di Vanity Fair che ritorna con un’edizione potente, che fa da ponte tra le tante personalità della contemporaneità - musicisti, attori e registi - per scrivere una nuova storia (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: il mercatino di Natale di Casamica Onlus, associazione che si occupa di accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città per sottoporsi a cure mediche (sabato e domenica).

In Triennale prosegue invece la mostra fotografica di Giovanna Silvia dedicata agli edifici di Milano, mentre alla Galleria Patricia Armocida si può ancora ammirare la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi su diversi tipi di materiale (entrambe tutto il week-end).

Mostre

Gli amanti dei fumetti hanno due appuntamenti speciali da non perdere: Wonder Woman a Palazzo Morando, che celebra gli 80 anni della grande eroina tra fotografie, bozzetti e costumi originali dei film (tutto il week-end). Da Wow Spazio Fumetto arriva la nuova esibizione dedicata ai Comics Made in Italy, con le tavole dei più grandi artisti di fumetti come Hugo Pratt, Guido Crepax, Benito Jacovitti e Milo Manara (tutto il week-end).

Alle Gallerie d’Italia, la mostra Grand Tour vede protagonista il fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d’arte provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-end)

L’arte contemporanea accoglie i visitatori al Museo del Novecento, con le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla sua morte, le fotografie di Anna Valeria Borsari e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Al Museo Diocesano l’Annunciazione di Tiziano, scelta come “Capolavoro per Milano 2021”, è visitabile fino a febbraio (tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue invece Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima, dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti internazionali (tutto il week-end).

Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala, un’immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere, e le opere di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end).

In Bicocca, la mostra sugli Oceani sensibilizza i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari; nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, invece, prosegue la mostra Wildlife Photographer of the year, con le fotografie naturalistiche più prestigiose al mondo (entrambe tutto il week-end).

Da Armani Silos The way we are è la mostra in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani, mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (entrambe tutto il week-end).

Ancora: da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (entrambe tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Per chi cerca i film d’altri tempi, la rassegna di Jean Gabin alla Cineteca di Milano è una personale di 11 pellicole in versione originale dedicata al grande attore francese (tutto il week-end).

Tra gli spettacoli teatrali da segnalare: Ferzaneide agli Arcimboldi, spettacolo di, e con, Ferzan Özpetek, in cui il regista racconta i suoi ricordi e le figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film (sabato).

Primo week-end, invece, di Doppio sogno al Piccolo Teatro Studio Melato, l’opera di Schnitzler portata in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccado Favaro (sabato e domenica).

Sani! di Marco Paolini, al Piccolo Teatro Strehler, è invece dedicato all’incontro-scontro dal respiro geopolitico tra Reagan e Gorba?ev, dalle macerie del 1976 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia (tutto il week-end).

Al Teatro Nazionale, infine, le musiche di Pretty Woman fanno immergere i più romantici nella magica atmosfera di uno dei capolavori del cinema americano (tutto il week-end).

Bambini

Per i bambini, due spettacoli teatrali che vedono come protagonisti il gioco e la musica: La nonna di Mozart all'Auditorum di Milano, tra musica e divertimento e Cappuccetto Rosso al Teatro Manzoni, un’occasione unica che vedrà gli attori uscire dallo spazio canonico del palco, annullando le separazioni e trasformando tutta la sala in un grande palcoscenico (entrambi domenica).

Al Centro di Arese la magia del Natale accoglie le famiglie tra piste di pattinaggio, mercatini e giostre illuminate (sabato e domenica).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta” (tutto il week-end).