Festival di musica, dj set e mostre gratis: cosa fare a Milano dal 28 al 30 agosto

Cosa fare a Milano dal 28 al 30 agosto?

L’ultimo week-end di agosto a Milano promette tantissimi eventi, tutti da scoprire: concerti all’aperto, festival ed incontri, per vivere la magia della città rispettando sempre le norme di sicurezza.

Il festival di Villa Arconati con numerosi appuntamenti di musica e teatro, tra cui lo spettacolo Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline con Elio Germano e Teho Teardo (venerdì); il programma di fine agosto di Ride Milano, lo spazio nell’ex area del Mercato Metropolitano, tra concerti dal vivo e dj set (tutto il week-end); il ricco programma di fine mese a Mare Culturale Urbano tra spettacoli, concerti e karaoke (tutto il week-end).

Infine, la grande proposta culturale da Arena Milano Est per ammirare i film di Ozpetek e godersi concerti dal vivo e spettacoli di cabaret (tutto il week-end).

Concerti e serate

Ultimi giorni per scoprire gli appuntamenti di Estate Sforzesca, la celebre rassegna estiva di musica e teatro nella magica cornice del Castello Sforzesco, con un ricco programma di fine agosto (tutto il week-end); ultimo weekend anche di Lido Milano Live, che per l’occasione ospiterà un concerto di musica classica dell’Ensemble Classica Trio (domenica).

E poi ancora: il concerto de Le Cantaurici da Arena Milano Est con Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava (domenica); il Festival di Musica Antica, con oltre 25 appuntamenti nei luoghi sacri di Milano e le serate di musica dal vivo e dj set a Mare Culturale Urbano (entrambi tutto il week-end).

Incontri e Manifestazioni

Il week-end è l’occasione giusta per godersi molti festival in chiusura: ultimo week-end di Lido Milano Live, la speciale rassegna di cinema all’aperto con i film della Cineteca e concerti di musica jazz (tutto il week-end); ultimi giorni anche per approfittare delle visite guidate ai Beni del FAI, Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani, regolarmente aperti ad agosto.

Tra i festival e le iniziative che proseguiranno anche dopo il week-end: uStabilimento Base 2020, il programma estivo di Base con musica, cinema e teatro all’aperto. Base è anche il punto di partenza per il noleggio delle biciclette per scoprire nuovi percorsi grazie all’app gratuita Arda (tutto il week-end).

Ancora: Vapore d’Estate alla Fabbrica del Vapore, con esibizioni musicali e video-proiezioni gratis (tutto il week-end); Magnolia Central Park, il nuovo spazio all’aperto al Magnolia per cenare e sorseggiare un drink immersi nella natura e Lido Bam, l’area della Biblioteca degli Alberi con sdraio all’aperto e punti ristoro (entrambi tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratis in città da non perdere: la mostra fotografica Cieli Impossibili di Davide Tranchina da Gaggenau DesignElementi Hub (tutto il week-end); il concerto di musica immersiva alla Fabbrica del Vapore con un’esecuzione di musica elettronica live (domenica).

Tra le mostre gratuite: la mostra permanente dello scultore Romano Rui all’Hotel Milano Castello (tutto il week-end); le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear da Pirelli Hangar Bicocca (tutto il week-end).

Infine, per gli appassionati di mercatini, il Wunder Temporary Mrkt all’ex Scalo di Porta Genova tra abbigliamento e accessori vintage (tutto il week-end).

Mostre

Tante le mostre d’arte da scoprire a Milano: le esibizioni immersive dedicate a Monet e alla Street Art, con opere anche di Banksy, al Teatro degli Arcimboldi (tutto il week-end); i meravigliosi dipinti di Letizia Fornasieri all’Acquario Civico dedicati ai paesaggi acquatici lombardi (tutto il week-end); la mostra immersiva dei Gladiatori di Roma al Centro di Arese e la mostra di Antonio Lopez alla Fondazione Sozzani (tutto il week-end).

A Palazzo Reale, ultimo week-end per la mostra degli antichi Egizi e di Tutankhamon, mentre prosegue la mostra dedicata al grande maestro francese Georges De La Tour (entrambe tutto il week-end).

Proseguono anche le aperture estive dei musei, con il programma del PAC tra proiezioni, incontri e film all’aperto (tutto il week-end); i nuovi orari estivi e le aperture serali del Museo della Scienza e della Tecnologia, con tanti eventi previsti ad agosto (entrambi tutto il week-end); le nuove aperture anche alla Pinacoteca Ambrosiana (tutto il week-end).

Infine: la magia dell’arte orientale nelle due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); le meravigliose opere di Chagall, Gauguin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end); la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica).

Cinema e Teatro

Gli amanti del teatro potranno scoprire lo spettacolo di e con Michela Murgia dedicato al Don Giovanni e da lei stessa riscritto, al Teatro Franco Parenti (domenica), all’interno del ricco programma del teatro, tra danza, musica e spettacolo (tutto il week-end).

Ancora: Arena Milano Est, il nuovo sito all’aperto del Teatro Martinitt con tanti spettacoli all’aperto sotto le stelle e a prezzi scontati per i lettori di MilanoToday (entrambi tutto il week-end).

Bambini

Tra gli eventi del week-end per i più piccoli: gli appuntamenti alla Biblioteca degli Alberi tra installazioni colorate, spettacoli e concerti (tutto il week-end) e gli incontri al Museo della Scienza e della Tecnologia con numerose visite guidate, anche in formato digitale (tutto il week-end).