Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte di Sant'Ambrogio e l'8 Dicembre

Cosa fare a Milano dal 3 al 5 dicembre e per il ponte di Sant'Ambrogio e Immacolata?

Mai come quest’anno il ponte dell’Immacolata promette un lunghissimo week-end ricco di eventi, molti già in piena atmosfera natalizia, tutti da non perdere.

Si inizia con i mitici Oh Bej! Oh Bej!, che dopo un anno di stop tornano in città nella meravigliosa cornice del Castello Sforzesco, con artigianato, accessori e ottimo cibo da gustare all'aperto. L'appuntamento è da domenica 5 a mercoledì 8 dicembre.

Torna in presenza anche l’Artigiano in Fiera, l'evento che da oltre vent'anni celebra l'artigianato e che riparte con 1.800 espositori e 80 Paesi del mondo presenti tra ceramica, arredamento, moda e design (sabato e domenica).

Ai Bagni Misteriosi, il mercatino di Natale apre le porte alle festività in arrivo, con oggetti creati a mano, abbigliamento vintage e pezzi di design (sabato e domenica). Oltre al mercatino, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera natalizia con la speciale pista di pattinaggio galleggiante e tanti laboratori per bambini.

E poi, il grande appuntamento della Prima Diffusa, che accompagna Milano nella settimana precedente la Prima della Scala con oltre 80 iniziative tra concerti, performance, incontri e conferenze, quest’anno dedicati al “Macbeth” (tutto il week-end).

Senza dimenticare, infine, i due appuntamenti speciali del FAI a Palazzina Appiani e a Villa Necchi, con degustazioni di the e regali di Natale (domenica).

Serate e concerti

Il concerto da segnare in agenda nel nuovo fine settimana è quello di Ludovico Einaudi al Teatro dal Verme, con quindici serate nella Sala Grande del Teatro (tutto il week-end).

Agli Arcimboldi, Achille Lauro accoglierà il pubblico martedì 7 dicembre in un concerto dal vivo insieme all’Orchestra della Magna Grecia.

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da non perdere, le luci del Natale a Villa Arconati, che accolgono il pubblico con tanti presepi diversi e un pranzo speciale per tutta la famiglia (domenica).

Al Franco Parenti, la performance Sul Cuscino è una serata spettacolo con finalità benefica ideata dal coordinatore IED Alon Simantov e realizzata in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design (venerdì).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: la mostra fotografica in Triennale di Giovanna Silvia, dedicata agli edifici di Milano, e la mostra personale di Salvatore Garzillo alla Galleria Patricia Armocida, con una selezione di disegni del cronista degli ultimi anni, impressi su diversi tipi di materiale (entrambe tutto il week-end).

Mostre

Il week-end in arrivo si apre con la nuova mostra di Bansky, che questa volta viene ospitata alla Galleria dei Mosaici, in Stazione Centrale, e presenta più di 30 nuove opere mai esposte prima (tutto il week-end).

Primissimi giorni anche per scoprire l’America in guerra alla Casa di Vetro, che inaugura martedì 7 dicembre in occasione dell’80° dell’attacco giapponese a Pearl Harbor.

Per gli amanti dei fumetti, due le mostre da non perdere: Wonder Woman a Palazzo Morando, che celebra i festeggiamenti per gli 80 anni della grande eroina, tra fotografie, bozzetti e costumi dei film e, da Wow Spazio Fumetto, la nuova esibizione dedicata ai Comics Made in Italy, con le tavole dei più grandi artisti come Hugo Pratt e Guido Crepax (entrambe tutto il week-end).

Alle Gallerie d’Italia, la mostra Grand Tour vede protagonista il fenomeno internazionale del Grand Tour con dipinti, sculture e oggetti d’arte provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere (tutto il week-end).

L’arte contemporanea accoglie i visitatori al Museo del Novecento, con le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla sua morte, le fotografie di Anna Valeria Borsari e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Al Museo Diocesano l’Annunciazione di Tiziano, scelta come “Capolavoro per Milano 2021”, è visitabile fino a febbraio (tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue invece Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima, dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti internazionali (tutto il week-end).

Gli amanti della natura non possono perdersi la mostra in Bicocca sugli Oceani per sensibilizzare i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari; nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati, invece, prosegue la mostra Wildlife Photographer of the year, con gli scatti naturalistici più prestigiosi al mondo (entrambe tutto il week-end).

Ancora: gli spettacoli di Giorgio Strehler al Museo teatrale alla Scala, un’immersione nella produzione e nella scenografia delle sue più grandi opere, e le opere di Tiepolo e Canaletto al Castello Sforzesco (entrambe tutto il week-end).

Per gli appassionati di moda prosegue The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita, mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (entrambe tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Al cinema, ultimo week-end per scoprire la rassegna di Jean Gabin alla Cineteca di Milano, una personale di 11 pellicole in versione originale dedicata al grande attore francese (tutto il week-end).

A teatro, mille e più spettacoli da non perdere: le nuove date di Zelig, con grandi nomi della comicità come Paolo Migone e Max Angioni; lo spettacolo di Michela Murgia al Carcano, con un Don Giovanni in una versione totalmente inedita (entrambi tutto il week-end).

Corrado Tedeschi calca invece il palco del Franco Parenti raccontando l’incontro tra il grandissimo pianista Bill Evans e il geniale Miles Davis in Note in bianco e nero (tutto il week-end).

Big Data di Laura Curino, al Piccolo Teatro Grassi, pone al centro il tema dei dati e le implicazioni etiche dell’innovazione scientifica e tecnologica (tutto il week-end), mentre Doppio sogno al Piccolo Teatro Studio Melato vede l’opera di Schnitzler portata in scena da Carmelo Rifici, nella riscrittura di Riccardo Favaro (sabato e domenica).

Ultimi giorni invece, di Sani! di Marco Paolini, al Piccolo Teatro Strehler, dedicato all’incontro-scontro dal respiro geopolitico tra Reagan e Gorba?ev, dalle macerie del 1976 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia (tutto il week-end).

Al Teatro Nazionale, infine, le musiche di Pretty Woman sono una promessa romantica per chi ama la celebre pellicola americana (tutto il week-end).

Bambini

Per i bambini, l’atmosfera del Natale promette giochi e attrazioni in tutta la città: dalle numerose piste di pattinaggio alle giostre illuminate del Centro di Arese, fino al Villaggio delle Meraviglie, nel cuore dei giardini Indro Montanelli, con la Fattoria degli Elfi e la Casa di Babbo Natale (tutto il week-end).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).