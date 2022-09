Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 30 Settembre al 2 Ottobre?

Campi di zucche, musica e una risottata speciale sono i protagonisti di questo nuovo fine settimana, che porta in città tantissimi appuntamenti assolutamente imperdibili.

Si inizia con il bellissimo campo di zucche da Pura Vida Farm, a San Martino Siccomario, che questo week-end accoglierà le famiglie con una speciale festa a tema medioevale tra cavalieri, dame e armature, per vivere un viaggio indietro nel tempo (sabato e domenica).

Nel cuore del Parco Nord, una risottata speciale con la zucca è l’occasione giusta per festeggiare il compleanno del parco, con tanta musica per tutti (domenica).

La sostenibilità è invece al centro della Milano Green Week, che torna in città con ben 270 eventi gratuiti tra aperture straordinarie, incontri, talk, mostre, presentazioni, visite guidate e laboratori, alla scoperta del lato più verde di Milano (tutto il week-end).

Infine, JazzMi, la manifestazione musicale di jazz più importante dell’autunno milanese, porta tantissimi concerti in tutta la città: dalla Triennale al Blue Note, dal Volvo Studio all’Armani/Silos e non solo (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le serate da segnalare in questo nuovo fine settimana l’appuntamento è all’Alcatraz, con un super party universitario (venerdì) e uno speciale tributo agli 883 (sabato).

Ultimo week-end, invece, per scoprire in numerosi luoghi della città il festival La città che sale, che porta nei quartieri periferici la musica, con tanti eventi musicali da non perdere (tutto il week-end).

A Palazzo Marino, infine, si possono ascoltare le note di musica classica all’interno della rassegna gratuita Palazzo Marino in musica, che quest’anno esplora il rapporto tra musica e matematica (domenica).

Incontri e manifestazioni

Musica e festival animano questo nuovo fine settimana con tantissimi appuntamenti imperdibili. Si inizia con gli spettacoli gratuiti del Corpo di Ballo della Scala, con tanti eventi e concerti che si svolgeranno in 18 sedi diffuse in tutti i quartieri, da Bovisa a Barona, da Rubattino a Baggio (venerdì e sabato).

La Privacy Week, da Cariplo Factory, pone invece al centro il delicato e quanto mai attuale tema della privacy, affrontando temi legati alla cybersecurity, alla gamification e ai big data (tutto il week-end).

Da Base torna Farout Festival, dieci giorni di appuntamenti, incontri, performance di arte pubblica e party dedicati alla creazione contemporanea (tutto il week-end).

Per gli amanti della fotografia, invece, prosegue Photofestival 2022, manifestazione fotografica in numerosi luoghi della città, che quest’anno invita a soffermarsi sull’importanza delle immagini per osservare il mondo, e noi stessi, con occhi diversi, recuperando una normalità mai come ora apprezzata (tutto il week-end).

In piazza Duca d’Aosta, infine, il Mercato Centrale compie un anno e festeggia per tutto il mese di settembre un compleanno speciale tra eventi, performance e show cooking (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del nuovo fine settimana, il mercatino in Piazza Portello che, in occasione della Green Week, si trasforma in un vero e proprio laboratorio a ciclo continuo grazie alla presenza delle Precious Plastic, straordinari macchinari studiati e realizzati per riciclare la plastica in modo semplice e sicuro (sabato e domenica).

In Piazza Castello, invece, si potranno scoprire tantissimi prodotti agricoli italiani nel Villaggio Coldiretti, che per l’occasione presenterà numerose aziende e darà la possibilità ai più piccoli di vedere dal vivo mucche, pecore, capre e conigli (tutto il week-end).

Per i ragazzi e le ragazze che amano lo sport, l’appuntamento è in piazzale Selinunte al Villaggio dello Sport, con tornei gratuiti, e aperti a tutti, di calcio, basket e pallavolo (sabato).

Ancora sport, questa volta in Piazza Sempione, con Mypersonaltrainer Days, una due giorni non stop di attività aperte a tutti, a ingresso gratuito, dedicate a fitness, salute e benessere (sabato e domenica).

Ultimi giorni, infine, per assistere presso l’Istituto Italiano di Fotografia alla mostra Il mare di Milano, che raccoglie i progetti degli studenti del primo anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia, coinvolti nel racconto di uno dei più iconici luoghi milanesi, l’Idroscalo (venerdì).

Mostre

Tra le mostre di questo nuovo week-end, quella di Roberto Ciaccio alla Galleria Building, un progetto espositivo che raccoglie più di quaranta opere realizzate dall'artista tra il 1994 e il 2011 (tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue invece la mostra dedicata al grande fotografo di moda Richard Avedon, uno dei maestri della fotografia del Novecento (tutto il week-end).

Al Castello Sforzesco, infine, la mostra sulle carte da gioco raccoglie la prestigiosa collezione di carte da gioco e giochi di percorso costituita a Milano da Giuliano Crippa a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2020 (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti a teatro, Apocalisse Tascabile al Franco Parenti è un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice mosaico di una città decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana (tutto il week-end).

In giro per la città prosegue invece il Milano Off Fringe Festival, che con 52 spettacoli di altrettante compagnie nazionali e internazionali e altri 84 eventi coinvolge strutture teatrali, location non convenzionali, associazioni ed enti (tutto il week-end).

Bambini

Tantissimi anche gli eventi per i più piccoli, come Quattrozampeinfiera, manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe che torna al Parco Esposizioni di Novegro con numerose attività, laboratori e sport cinofili (sabato e domenica).

Alla Cascina Linterno si celebra invece una speciale festa d’autunno, con passeggiate ecologiche e mercatini bio (domenica).

Ancora un campo di zucche, questa volta al Campo di Federica a Nerviano, dove in bambini possono raccogliere questi frutti colorati e intagliarli (tutto il week-end).

In Lorenteggio, invece, apre il nuovo negozio di Giocheria, che per l’occasione ospiterà i Minions, il truccabimbi, il caricaturista e una speciale Baby Dance (sabato).

In Triennale prosegue Mind The Stem Gap, un percorso interattivo che attraverso 16 postazioni dotate di visori ottici permette a ragazze e ragazzi di misurarsi in 6 livelli di gioco, incontrando gli altrettanti temi del Manifesto Mind the Stem Gap: linguaggio, stereotipi culturali, modelli di comportamento, pensiero critico, fiducia in sé, accesso ai saperi (tutto il week-end).

Per gli amanti del volo, invece, la tappa obbligata è Volandia, il museo del volo e della storia dell’aviazione (tutto il week-end).

Il meraviglioso mondo di Leonardo da Vinci, infine, è protagonista in galleria Vittorio Emanuele di un’esibizione innovativa, con esperienze multimediali che consentono al pubblico di interagire in prima persona con le macchine, le opere artistiche e i codici di Leonardo (tutto il week-end).