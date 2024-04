Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 aprile: tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 Aprile?

Il primo weekend di aprile porta finalmente il bel tempo in città, con numerosi eventi imperdibili, da vivere all’aria aperta.

Si inizia dalla Milano Marathon, una delle manifestazioni sportive della primavera, per mettere alla prova se stessi in una gara di solidarietà nel cuore di Milano (domenica).

I fiori e le piante decorative portano invece i colori della primavera all’Arco della Pace, con la nuova edizione di Flora et Decora, la manifestazione dedicata ai fiori e alle piante decorative (tutto il weekend). Tra i numerosi eventi previsti, la Garden School, ideata da Lamberto Rubini e coordinata dal giornalista del verde e dell’ambiente Gaetano Zoccali.

I musei civici e statali aprono le loro porte al pubblico con il ritorno di Domenica al Museo, l'iniziativa che permette di visitare numerosi istituzioni culturali gratuitamente (domenica).

Infine, impossibile non segnalare l’iniziativa del Belvedere, il 39° piano di Palazzo Lombardia, che accoglierà gratuitamente i visitatori desiderosi di vedere Milano da una prospettiva senza precedenti: ben 161 metri di altezza (domenica).

Concerti e serate

Tra le serate da segnalare, la Notte Bianca in Bovisa, un’occasione unica per fare shopping fino a tardi e ascoltare buona musica all’aria aperta, scoprendo le vie del quartiere (venerdì).

Incontri e manifestazioni

Tra i numerosi eventi del fine settimana, il bellissimo campo di tulipani ad Arese, nel cuore del Parco delle Groane, per trascorrere un weekend immersi nella natura (tutto il week-end).

Ancora bellissimi fiori, questa volta a Vimodrone, con il bellissimo campo di tulipani presso Garden Steflor (tutto il weekend).

Gli amanti dello sport non possono perdersi il Campionato italiano OCR (Obstacle Course Race) a Bareggio, un'occasione imperdibile per immergersi in una sfida che metterà alla prova resistenza, forza e agilità (domenica).

Infine, uno speciale appuntamento goloso arriva da Gelato for Run, dove è possibile gustare ottimi gelati e vincere diversi omaggi (sabato).

Gratis

Sono tantissimi gli appuntamenti gratuiti del primo weekend di aprile, alcuni assolutamente imperdibili.

Primo tra tutti: il labirinto di foglie in Piazza San Babila, che in occasione del lancio del film Fabbricante di Lacrime resterà aperto al pubblico (venerdì).

Alla Galleria Ponte Rosso, ultimi giorni per ammirare la mostra personale di Paolo Sciancalepore dal titolo Tra reale e immaginario. In mostra oltre 25 dipinti, risultato della più recente ricerca pittorica dell’artista e una selezione di opere a carattere antologico (venerdì e sabato).

Ultimi giorni anche per scoprire le opere dell’artista Claudio Onorato sono invece le protagoniste di Città d’acqua, la mostra alla Centrale dell’Acqua di Milano (tutto il weekend).

Al Poliambulatorio Auxologico prosegue invece la mostra fotografica Milan l'è on gran Milan, con le immagini della città di Milano vista con la sensibilità e lo sguardo di diversi fotografi e realizzate in periodi diversi (tutto il week-end).

All’Appartamento, Be-Polar è un dialogo tra le opere su tela e i disegni su carta in forma di fumetto di Mirko Leuzzi, artista romano dalla personalità anticonvenzionale e provocatoria (tutto il week-end).

Infine, presso la sede del CDI - Centro Diagnostico Italiano - in via Saint Bon 20, la mostra fotografica Colpo di scena è un viaggio per immagini dietro le quinte di un teatro, alla scoperta di coloro che contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo (tutto il week-end).

Mostre

Tra le bellissime esibizioni da segnare in agenda in questo fine settimana, primi giorni di Ukiyoe – Immersive Art r da Tenoha, con animazioni in 3DCG e proiezioni basate su oltre 300 opere di rinomati artisti come Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige e molti altri (tutto il week-end).

A Palazzo Reale proseguono la mostra dedicata a Cézanne e Renoir, con ben 52 capolavori provenienti dal Musée d’Orsay e dal Musée de l’Orangerie di Parigi, e la mostra Brassaï. L’occhio di Parigi è un percorso di ben 200 fotografie del grande artista francese (entrambe tutto il week-end).

Da segnare in agenda anche Monet e gli Impressionisti - Digital Experience, un’esperienza immersiva che celebra i 150 anni dalla prima mostra degli impressionisti. Realizzata nel nuovo spazio Next Area, la mostra accoglie i visitatori in stanze interattive per una vera esperienza multisensoriale (tutto il weekend).

Al Mudec, le opere di Picasso al Mudec sono un inedito percorso dedicato al grande artista spagnolo e al suo rapporto con l'arte primitiva (tutto il week-end).

Al Next Museum di Sesto San Giovanni prosegue Love, The Immersive Experience, una vera e propria esibizione "da selfie" dedicata all'amore e a tutti gli innamorati, in uno spazio di oltre 1500 metri quadri (tutto il week-end).

Space Dreamers prosegue invece sotto la Madonnina con un viaggio nello spazio, con ben 16 installazioni colorate ed immersive, create per coinvolgere ed emozionare e sorprendere i visitatori (tutto il week-end).

In Piazza Napoli The Prism Core Center è lo spazio artistico interattivo, curato da Marco Senaldi, pronto ad accogliere il pubblico per accompagnarlo nella consapevolezza di sé (tutto il week-end).

Gli amanti del colore non possono perdersi le bellissime opere di Van Gogh nella mostra immersiva di realtà virtuale a Lampo Scalo Farini, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza, infine, l’installazione Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski è invece un grande tavolo luminoso in cui si intrecciano diversi strati di inchiostri di colori primari da toccare e da mescolare (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli spettacoli da segnalare a teatro, Anche Meno, l'esplosivo show di Max Angioni agli Arcimboldi prodotto da Paolo Ruffini (tutto il week-end).

Bambini

Tra i numerosi eventi per bambini in questo nuovo fine settimana, il Villaggio delle Uova a pochi passi da Milano, un'occasione unica per scoprire un puro divertimento all’aria aperta a contatto con la natura, in un parco di oltre 35mila metri quadrati (sabato e domenica).

In Cascina Cuccagna, La Casa di Meneghino è un luogo permanente dedicato alla maschera simbolo di Milano, ai burattini e al teatro di figura, con numerosi laboratori per i più piccoli (domenica).

Nel cuore della città proseguono invece i FAO Schwarz Show, un format d’intrattenimento per grandi e piccini, curato dal team di professionisti FAO, che porta la magia nel negozio con giochi, spettacoli di musica, canto e danza (venerdì).

Per gli amanti della scienza, infine, impossibile non segnalare Scientopolis, La Città della Scienza, un emozionante viaggio interattivo alo Spazio Ventura, dove i visitatori potranno sperimentare e approfondire concetti scientifici in modo coinvolgente (tutto il week-end).