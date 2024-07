Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 luglio: tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 luglio?

Il mese di luglio porta a Milano un calendario fitto di eventi culturali, musicali e sportivi, assolutamente imperdibili.

Primo tra tutti: il ritorno di Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. A Milano, tra gli altri, sarà possibile visitare il Museo del Novecento, i Musei del Castello Sforzesco e il Civico Museo Archeologico (domenica).

Per chi ama vedere Milano dall’alto, appuntamento imperdibile al Belvedere di Palazzo Lombardia, dove da ben 161 metri di altezza si potrà godere di un panorama mozzafiato (domenica).

Presso Fiera Milano Live, invece, arriva il rapper napoletano Geolier, pronto a infiammare il palco per uno show imperdibile (sabato).

Infine, impossibile dimenticare la Bike Night, evento che unisce la bici, la passione e le persone attraversato un percorso da piazza Duomo fino al Lago Maggiore (sabato).

Concerti e serate

Tra i bellissimi concerti da segnalare in questi primi giorni di luglio, quello dei Queens of the Stone Age agli I-Days Milano. La band americana è pronta a portare sul palco i brani del migliore rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco “In Times New Roman…” (sabato).

Ancora bellissima musica, questa volta al Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legnano, con il reggae di Alborosie & Shengen Clan (venerdì).

Nella cornice magica di Villa Arconati prosegue invece il Festival di Villa Arconati, rassegna estiva con appuntamenti musicali e teatrali (tutto il week-end).

Nel cuore di Milano prosegue poi Triennale Estate, la manifestazione estiva con quattro mesi di incontri, concerti, dj set, proiezioni ed eventi live nel Giardino di Triennale Milano (tutto il week-end).

Gli amanti della musica dance non possono perdersi La Notte Rosa a Milano al JustMe, un evento unico che celebra la cultura e la vita notturna nella vibrante città (venerdì e sabato).

Presso il Ticketmaster Arena ad Assago, infine, le musiche coinvolgenti del Milano Latin Festival portano il Sud America nelle notti estive di Milano (tutto il week-end).

Incontri e manifestazioni

Tra le bellissime manifestazioni da segnalare in questo fine settimana, Estate al Castello, nel Cortile della Armi del Castello Sforzesco, con ben 69 eventi tra concerti e spettacoli teatrali che illumineranno le notti estive milanesi (tutto il week-end).

La Darsena, il porto di Milano, ospita invece "Darsena Sport", la rassegna di appuntamenti gratuiti, dedicati all’attività sportiva e al benessere fisico (sabato).

Per gli amanti dello sport, Senstation Summer è il villaggio sportivo in Piazza Duca D’Aosta che ospita maxi schermi dove poter seguire le partite degli Europei, oltre ad aree relax e food truck (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del nuovo fine settimana, Giardino Felice presso Maiocchi 15, l’esposizione personale delle opere di Carla Benvenuto (tutto il week-end).

Mostre

Tra le bellissime esibizioni da segnare in questi primi giorni di luglio, i Sony World Photography Awards 2024 al Museo Diocesano, con le opere vincitrici della celebre competizione (tutto il week-end).

Al Mudec prosegue ancora la mostra Tatuaggio. Storie dal Mediterraneo, che affronta il tema del tatuaggio da un punto di vista storico, antropologico e culturale, partendo dai luoghi in cui sono state rinvenute le sue prime testimonianze: il bacino del Mediterraneo (tutto il week-end).

Presso lo Spazio Mil, a Sesto San Giovanni, la mostra Munch Immersive con la realtà aumentata è dedicata all’artista ipnotico, conosciuto in tutto il mondo per “L’Urlo” (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue invece OBEY: The Art of Shepard Fairey, la prima esposizione museale in Italia interamente dedicata a Shepard Fairey (OBEY), uno degli street artist più influenti a livello internazionale (tutto il week-end).

A Palazzo Reale si può invece ammirare la mostra di Dolce e Gabbana, un percorso inedito tra artigianato, arti visive e architettura.

Space Dreamers prosegue invece sotto la Madonnina con un viaggio nello spazio, con ben 16 installazioni colorate ed immersive, create per coinvolgere ed emozionare e sorprendere i visitatori (tutto il week-end).

In Piazza Napoli The Prism Core Center è lo spazio artistico interattivo, curato da Marco Senaldi, pronto ad accogliere il pubblico per accompagnarlo nella consapevolezza di sé (tutto il week-end).

Ultimi giorni, invece, per ammirare le bellissime opere di Van Gogh nella mostra immersiva di realtà virtuale a Lampo Scalo Farini, un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza, infine, l’installazione Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski è invece un grande tavolo luminoso in cui si intrecciano diversi strati di inchiostri di colori primari da toccare e da mescolare (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, nei luoghi più belli della città tornano invece AriAnteo e Anteo nella città, le rassegne di cinema all’aperto che per tutta l’estate illuminano le serate milanesi alla Fabbrica del vapore, a Citylife e al Chiostro dell’Incoronata (tutto il week-end).

Nella bellissima cornice di Villa Litta torna invece Short Out, festival internazionale di cortometraggi, con pellicole provenienti dall’Italia e da tutto il mondo e un ricco palinsesto di eventi culturali (tutto il week-end).

Per gli amanti dei concerti nei teatri, appuntamento imperdibile con Carla Bruni, che al Teatro Dal Verme di Milano si esibirà in uno show live (sabato).

Bambini

Tra i numerosi appuntamenti per i più piccoli, Triennale Playground, un pomeriggio di attività e giochi per tutta la famiglia all’interno dello Spazio Agorà di Triennale, a disposizione delle famiglie per un momento di relax e divertimento (sabato e domenica).

Al Castello Sforzesco arriva invece lo spettacolo di danza del Piccolo Principe, con i giovani allievi Scuola della Danza e Musical Events (sabato).

In numerosi luoghi di Milano prosegue poi il festival dedicato al mare, con una serie di eventi gratuiti con laboratori per bambini, esperienze immersive e film adatti a tutta la famiglia (tutto il week-end).

Da Wow Spazio Fumetto prosegue ancora la mostra di Lady Oscar, in occasione dei 45 anni della serie televisiva (tutto il week-end).

In Cascina Cuccagna, La Casa di Meneghino è un luogo permanente dedicato alla maschera simbolo di Milano, ai burattini e al teatro di figura, con numerosi laboratori per i più piccoli (domenica).

Per gli amanti della scienza, infine, ultimi giorni per scoprire Scientopolis, La Città della Scienza, un emozionante viaggio interattivo alo Spazio Ventura, dove i visitatori potranno sperimentare e approfondire concetti scientifici in modo coinvolgente (tutto il week-end).