Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 maggio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 5 al 7 maggio?

Arte e musica sono i protagonisti di questo nuovo weekend di maggio, che tra numerosi eventi regala momenti semplicemente imperdibili.

Si inizia da Van Gogh: The Immersive Experience, l'esibizione di realtà virtuale che arriva a Lampo Scalo Farini dopo il grande successo con oltre 5 milioni di visitatori in tutto il mondo (tutto il week-end).

Per chi ama le magiche atmosfere degli anni ‘60, appuntamento imperdibile al Teatro Nazionale CheBanca! con Happy Days e le musiche che hanno fatto sognare intere generazioni (tutto il week-end).

Al Mediolanum Forum, infine, arriva Biagio Antonacci per un concerto imperdibile dove ripercorrere i suoi successi come Convivendo, Non so più a chi credere, non è mai stato subito, Vivimi, Sognami, Iris e molto altro. (sabato).

Concerti e serate

Tra i concerti da segnalare, appuntamento speciale al Museo della Scienza con la musica robotica del media-artist Moritz Simon Geist, che suonerà per il pubblico le installazioni Techno Robot e Vibrations (venerdì).

In Santeria Toscana si balla l'ultima volta con Le Cannibale, per una serata all'insegna della music elettronica (sabato).

Incontri e manifestazioni

Tra gli incontri del nuovo fine settimana in arrivo, l’apertura del nuovo negozio di Tognana di via Torino, un’occasione unica per ammirare e acquistare bellissime porcellane da tavola (sabato).

Presso la Galleria Antonio Colombo, invece, è possibile ammirare alcuni scatti del mitico Bob Dylan nella mostra di Paolo Brillo (venerdì e sabato).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti di questo ricco weekend, la mostra per i 90 anni di Guido Crepax, artista di fama internazionale, presso il Politecnico di Milano (tutto il week-end).

Chi ama la primavera non può perdersi il mercatino in Piazza Portello tra fiori, artigiani e sapori imperdibili (tutto il week-end).

Infine, per chi desidera immergersi nelle opere di arte urbana, appuntamento a Prologis Park Lodi tra le opere di 8 urban artist italiani di fama internazionale (sabato e domenica).

Mostre

L’arte invade Milano in questo nuovo fine settimana, con tante esibizioni da non perdere. Prima tra tutte, la mostra di Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale, con tantissime installazioni e video-sculture per la prima volta riunite in una sola sede (tutto il week-end).

Nell'area espositiva Spazio Ventura prosegue la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, con scene del crimine ricostruite fedelmente e tanti cimeli originali della vita degli assassini seriali (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili con Zanele Muholi. A visual activist, mostra dell’attivista sudafricana la cui arte indaga instancabilmente temi come razzismo, eurocentrismo, femminismo e politiche sessuali e i grandi dipinti dei Surrealisti, con ben 180 capolavori di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca si può invece scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Imperdibile anche l’esibizione del grandissimo Helmut Newton a Palazzo Reale, con 250 fotografie, riviste, documenti e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi.

Ancora a Palazzo Reale, presso la Sala delle Cariatidi, la mostra installazione di Michelangelo Pistoletto è un vero labirinto fra le sue opere-installazioni che, mettendo “l’arte al centro di una trasformazione responsabile della società”, vuole condurre i visitatori alla consapevolezza di dover “imboccare la strada dell’armonia (tutto week-end).

Allo Scalo Farini prosegue invece Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Body Worlds, alla Galleria dei Mosaici, offre infine una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo (tutto il week-end).

Teatro

Tra i numerosi spettacoli teatrali in scena, L’Attimo Fuggente al Franco Parenti, un racconto unico di amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita (tutto il week-end).

Al Teatro Martinitt, invece, Come fosse Amore di Marco Cavallaro porta in scena tre donne, totalmente differenti tra di loro, che fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto (tutto il week-end).

Bambini

Tra le attività per i bambini e i ragazzi, Basket For Kids, una due giorni a CityLife dove lo sport incontra la beneficenza, con numerosi protagonisti del basket (sabato e domenica).

impossibile non segnalare la mega ruota panoramica, la più grande mai montata a Milano e provincia, alta ben 34 metri (tutto il week-end).

Presso Il Centro di Arese è ancora possibile gustare dolci buonissimi tra lollipop e caramelle giganti in una speciale Candy House (tutto il week-end).