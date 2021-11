Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 5 al 7 novembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 5 al 7 novembre?

I colori caldi dell’autunno e gli eventi gastronomici sono i protagonisti del nuovo week-end in arrivo, da scoprire in ogni angolo della città.

Si inizia con la mostra mercato Colori d’autunno del FAI a Villa Necchi Campiglio, con tantissime piante e fiori eleganti per terrazze e giardini (sabato e domenica); si prosegue con Golosaria, la fiera dell’enogastronomia da MiCo - Milano Convention Center - con un ricco parterre di artigiani del gusto e cantine provenienti da tutta Italia (sabato e domenica).

Sui Navigli, infine, la Fiera del cioccolato artigianale presenta 13 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, per un fine settimana all’insegna della dolcezza (tutto il week-end).

Serate e concerti

Tra le serate di musica del fine settimana: la notte da paura di Le Cannibale in Santeria Toscana 31, con dj set e colonne sonore del cinema horror (sabato).

Due, invece, i concerti omaggio con tribute band: il concerto in onore dei Queen con i ‘39 Queen Tribute allo Spirit de Milan e il concerto degli Italian Dire Straits al Blue Note, dedicato all'omonima band (entrambi venerdì).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni da non perdere, il Circo di Mosca all’Idroscalo, spettacolo con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo tra cui acrobati, comici ed equilibristi (tutto il week-end). Ancora un circo, questa volta l’American Circus Togni in piazzale Cuoco, dove poter assistere a performance strabilianti (tutto il week-end).

Per gli amanti del gusto, il Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, accoglie i visitatori tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani (entrambi tutto il week-end).

Nel giardino di Villa Arconati, invece, c'è ancora tempo per ammirare i bellissimi colori del foliage autunnale (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del fine settimana: il mercato agricolo a “filiera colta” con più di 50 imprese agricole, biologiche, solidali presenti con i loro prodotti in vendita, e poi degustazioni, street food e laboratori per i più piccoli (domenica).

Per chi cerca mostre ad ingresso libero: primo week-end di Sociocromie al Museo della Scienza e della Tecnologia, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi, che ospita BrainControl Avatar, un alter ego robotico comandabile a distanza dal proprio pc e che permette anche a chi ha disabilità motorie gravi di visitare in remoto la mostra (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, della mostra con i progetti degli studenti del Master Accademico in Photography and Visual Design di NABA al Castello Sforzesco (venerdì).

C’è ancora tempo, infine, per scoprire la mostra personale di Salvatore Garzillo, cronista di Ansa, alla Galleria Patricia Armocida, con una selezione di disegni degli ultimi anni, impressi - letteralmente - su ogni cosa (tutto il week-end).

Mostre

Per gli amanti dell’arte, tappa obbligata al Museo del Novecento con tre mostre imperdibili: le oltre 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla morte del grande artista, le fotografie di Anna Valeria Borsari, dedicate ai temi dell’identità e, infine, le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia (tutto il week-end).

Primo week-end, invece, della mostra dedicata a Giorgio Strehler e al suo rapporto con la Scala, proprio al Teatro della Scala (tutto il week-end).

La natura è protagonista di due esibizioni che invitano a riflettere: la mostra in Bicocca sugli Oceani, per sensibilizzare i visitatori sul tema dell’inquinamento dei mari, e le bellissime foto di Wildlife Photographer of the year, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati (entrambe tutto il week-end).

A Palazzo Reale prosegue invece Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima, dedicata alle nuove forme di rappresentazione del corpo, con 111 opere tra installazioni, sculture, disegni e dipinti di 34 artisti internazionali (tutto il week-end)

Per gli appassionati di moda, prosegue The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end).

Le opere di Tiepolo e Canaletto accolgono il pubblico al Castello Sforzesco, mentre da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita.

Al Mudec, ultimo week-end per ammirare le fotografie di Tina Modotti, che raccontano l’universo femminile in Messico (sabato e domenica), mentre all’Enterprise Hotel c’è ancora tempo per scoprire la mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi, un viaggio di voci e musiche tra le diverse fasi lavorative dell’imprenditore (tutto il week-end).

Infine, al Museo Archeologico la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Teatro alla Scala prosegue l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano (entrambi tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli spettacoli teatrali da non perdere: Diplomazia all’Elfo Puccini, spettacolo di Elio de Capitani ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale (tutto il week-end).

I più romantici non possono perdersi il musical Pretty Woman al Teatro Nazionale, tratto dalla celebre pellicola di Garry Marshall e Jonathan F., mentre al Piccolo Teatro Studio Melato sono gli ultimi giorni per guardare Edificio 3 di Claudio Tolcachir, che racconta le vicissitudini di alcuni impiegati di una grande azienda pubblica (entrambi tutto il week-end).

Bambini

Teatro, cinema e laboratori promettono un week-end indimenticabile anche per i più piccoli: l’incontro al Muba dedicato alla democrazia e alla Costituzione (sabato); la rassegna teatrale allo Spazio Teatro 89 con numerosi appuntamenti per i più piccoli (domenica).

Alla Cineteca Milano Mic continua la rassegna Piccolo Grande Cinema, con più di 40 film tra cui 20 titoli in anteprima (tutto il week-end).

Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).