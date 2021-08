Cosa fare (anche gratis) a Miano dal 6 all'8 agosto: tutti gli eventi

La musica di Milano Classica da Estate Sforzesca, il concerto dei Vallanzaska al Parco Tittoni, il festival della birra a Villa Arconati-FAR e ancora eventi gratuiti e per famiglie

Cosa fare a Milano dal 6 all’8 agosto?

Musica dal vivo e cinema all’aperto promettono un week-end all’insegna del divertimento estivo: i Vallanzaska al Parco Tittoni, in un concerto acustico all’interno dell’omonimo festival (sabato); AriAnteo, per guardare i film sotto le stelle nel cortile di Palazzo Reale, nei giardini della Triennale e al Chiostro dell’Incoronata (tutto il week-end); il festival della birra artigianale a Villa Arconati-FAR per gustare ottima birra sotto le stelle (venerdì).

Serate e concerti

Tra i concerti da segnalare nel fine settimana: le esibizioni di Estate Sforzesca nel cuore del Castello Sforzesco, con gli spettacoli dell’orchestra Milano Classica (sabato e domenica); gli appuntamenti musicali da Ventura Society, in una villa liberty immersa nel verde (tutto il week-end)

Le offerte per i lettori di MilanoToday

Piscine, parchi acquatici per tutta la famiglia e giochi di realtà virtuale: sono numerose le offerte per i lettori di MilanoToday, che possono usufruire di biglietti a prezzi scontati per vivere un’estate all’insegna del divertimento e del risparmio.

Incontri e manifestazioni

Nel cuore dei Navigli, da Ride Milano, musica dal vivo, mostre d’arte e spettacoli animano le sere d’estate (tutto il week-end); alla Fabbrica del Vapore prosegue la rassegna Vapore d’Estate, con divertimento e svago grazie alle numerose performance, mentre all’Arena Milano Est il cinema e la musica sono i protagonisti del week-end, con biglietti a prezzi scontati per i lettori di MilanoToday (entrambi tutto il week-end).

Da Base, tra incontri e musica dal vivo, l’intero mese di agosto promette divertimento assicurato (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per assistere agli incontri letterari ed artistici de La Milanesiana, che quest’anno invita a riflettere sul progresso con numerosi incontri dedicati (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del week-end: Scolpite, la mostra dedicata alla statuaria femminile a Palazzo Reale e la mostra di Valeria Ghion alla Pier Giuseppe Moroni Gallery (entrambe tutto il week-end).

Ancora: Ultimate Landscapes, la mostra fotografica di Claudio Orlandi dedicata ai ghiacciai della catena alpina, alla Casa della Memoria (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre da non perdere nel fine settimana, primo week-end dell’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano, organizzata al Teatro alla Scala (tutto il week-end); la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo, al Castello Sforzesco (tutto il week-end); al Museo della Scienza, le collezioni di studio aprono le porte al pubblico (entrambe tutto il week-end).

E poi: la personale di Cattelan da Pirelli Hangar Bicocca, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita (tutto il week-end); a Palazzo Reale, la personale di Marcello Lo Giudice, Sun and Oceans Paintings, un omaggio ai colori del sole e dell’oceano dipinti su tela e Le donne nell’arte russa, un racconto di un mondo lontano attraverso 90 dipinti dedicati al ruolo della donna nella società (entrambe tutto il week-end).

Alla Galleria Carla Sozzani prosegue la mostra fotografica della Milano degli anni '60 (tutto il week-end); da Leica Galerie le fotografie di Guido Harari raccontano un passato di arte e musica, mentre la mostra della grandissima Margaret Bourke White a Palazzo Reale fa sognare il pubblico con i suoi magici scatti (entrambe tutto il week-end).

Alla GAM, Galleria d’Arte Moderna, continua Misfits, la prima mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian promossa da Fondazione Furla (tutto il week-end); al Mudec la mostra Donne, Messico e Libertà racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e attivista italiana (sabato e domenica).

Allo Spazio Leonardo il labirinto invisibile, ideato dal coreografo Riccardo Buscarini e dall'artista Francesca Lando di Immuto, è un vero e proprio percorso da vivere e da esplorare (tutto il week-end); in Triennale, invece, c’è ancora tempo per scoprire le mostre dedicate a Vico Magistretti e ad Enzo Mari con progetti, modelli e disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari (entrambe tutto il week-end), oltre che le opere di 28 artisti della collezione della Fondation Cartier messe in mostra dal pittore argentino Guillermo Kuitca (tutto il week-end).

Al Museo Archeologico, la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell’antico Egitto, mentre al Pac continua la mostra fotografica di Luisa Lambri (entrambe tutto il week-end).

A Villa Clerici Innesti21 racconta un dialogo con i dipinti e le sculture della collezione permanente (venerdì e sabato); al Museo del Novecento, L’immagine sottratta di Franco Guerzoni è un affondo nell’opera dell’artista modenese (tutto il week-end).

In Fondazione Prada, infine, la mostra Who The Bær del designer giapponese Fujiwara, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema, due rassegne alla Cineteca Milano Meet: i capolavori della Nouvelle Vague e i film del grande regista polacco Kieslowski alla Cineteca Miano Meet (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per scoprire la programmazione in terrazza alla Cineteca Milano MIC, con 16 film dedicati alle grandi attrici degli anni 50 e 60 (entrambi tutto il week-end).

A teatro, presso il Chiostro Nina Vinchi del Piccolo, proseguono gli incontri teatrali e letterari della rassegna Ogni volta unica la fine del mondo (tutto il week-end).

Bambini

Tra gli eventi per i più piccoli: i percorsi di visita al Museo di Storia Naturale e i campus per giovani esploratori (tutto il week-end); Museo Estate, il ricco programma estivo del Museo della Scienza con incontri e laboratori (tutto il week-end) e uno speciale campus estivo (venerdì).